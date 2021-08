L’exploitation minière de Bitcoin au Canada prospère malgré des réglementations strictes Crypto new media

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,fl_progressive,q_auto:good,w_620/MTgzNTIxMTQ1NTI4NTI1ODYy/photo_2021-08-30-161059.jpg

Bien que les réglementations dans certaines régions canadiennes rendent l’extraction de bitcoins difficile, le pays dans son ensemble est en passe de devenir l’un des trois principaux centres miniers.

Il y a eu beaucoup de jibber-jabber sur combien les États-Unis pourraient bénéficier de la grande migration de taux de hachage en provenance de Chine, mais qu’en est-il du cousin continental des États-Unis, le Canada ?

Il y a quelques mois, un reportage a fait surface selon lequel Bitfarms, l’un des plus grands mineurs de bitcoins au Canada, quittait le Québec en raison de la hausse des prix de l’énergie et de la réglementation stricte. En fait, ce n’est pas vrai ; Bitfarms se développe au Québec, mais il ne fait que déplacer une partie de sa flotte en Amérique du Sud dans le but de diversifier ses opérations.

Pourtant, la presse a dépeint le Canada comme une mauvaise juridiction pour que les mineurs s’installent, mais de peur de peindre l’ensemble du pays à grands traits, nous devrions jeter un coup d’œil à d’autres juridictions pour obtenir une image complète, ainsi qu’examiner le gros hachage du Québec l’empreinte tarifaire malgré le fait que l’industrie soit entravée par la bureaucratie.

Les chiffres du dernier rapport minier de l’Université de Cambridge indiquent que le Canada représente actuellement 3% du taux de hachage du réseau. Ceci est faussé du fait que le rapport s’est appuyé sur les données de connexion IP pour identifier les opérations minières (donc si une entreprise exploite des machines au Canada mais qu’elle gère ses machines depuis le Royaume-Uni, alors son taux de hachage serait enregistré au Royaume-Uni). Luxor Technologies estime qu’un chiffre plus précis est de 7,8%, sur la base de la taille des flottes ASIC des principaux acteurs de la région et du taux de hachage actuel du réseau.

Les chiffres de 2018 de Cambridge ont épinglé la part de hachage du Canada à 13% – pourquoi l’énorme écart entre alors et maintenant? Le paysage minier aurait-il tant changé ?

Le Canada est plus que le Québec

Lorsque les observateurs comparent le Canada à d’autres hotspots miniers, l’environnement réglementaire ostensiblement strict du pays – en particulier en ce qui concerne la réglementation de l’énergie – est souvent l’un des principaux points douloureux de leurs critiques. Même ainsi, la région a la plus grande concentration de mineurs du pays, avec plus de 3 exahashs de taux de hachage actuellement en cours.

Chaque province canadienne n’est pas la même, cependant, et elles disposent chacune de leurs propres régulateurs et autorités électriques.

Le seul service public d’électricité du Québec, Hydro-Québec, par exemple, a imposé un moratoire sur l’exploitation minière de Bitcoin au printemps 2018, et certains acteurs de cette province, comme la branche minière de Blockstream, ont quitté la région, citant des difficultés à travailler avec le pouvoir fournisseur.

Après le moratoire, Hydro-Québec a mis en place un programme permettant aux mineurs de demander jusqu’à 50 mégawatts (MW) dans le cadre d’un appel d’offres. Le fournisseur d’électricité a séparé 300 MW de capacité pour un appel d’offres public dans le cadre de ce programme, mais le processus de candidature était si long et ardu que seuls 20 MW à 30 MW ont fini par être contractés. En plus des barrières linguistiques (la demande était en français), Hydro-Québec a demandé la preuve que les mineurs s’étaient procuré l’infrastructure appropriée (transformateurs, espace d’entrepôt), donc les mineurs qui avaient des connexions dans la région et pouvaient sécuriser l’infrastructure à l’avance avaient une jambe sur les étrangers. De plus, les accords étaient stricts en ce qui concerne la consommation électrique : si vous souscriviez à 5 MW, vous deviez consommer autant, sinon vos tarifs seraient augmentés à un niveau qui rendrait votre exploitation non compétitive.

Grâce à ce programme, les mineurs qui opéraient déjà dans la région ou connaissaient le paysage ont obtenu des accords, tandis que d’autres n’ont pas répondu aux exigences ou ont complètement cédé.

D’autres encore, comme Bitfarms, n’ont pas l’intention de quitter la région de si tôt. L’entreprise exploite cinq installations dans la région et prévoit doubler sa capacité au Québec à l’avenir, selon les commentaires du PDG Ben Gagnon lors d’une récente diffusion en direct de Compass.

Le problème pour les futurs mineurs au Québec, cependant, est qu’Hydro-Québec limite la quantité d’électricité qu’ils sont prêts à vendre aux mineurs de Bitcoin. Ainsi, des opérateurs historiques comme Bitfarms, qui ont déjà établi des relations avec le producteur d’énergie, auront une longueur d’avance pour tenter de conclure des accords d’achat d’électricité (en effet, Gagnon a affirmé dans le flux en direct Compass que, lors du marché baissier de 2018, Bitfarms a été en mesure de sécuriser 50 % de l’énergie allouée aux mineurs par Hydro-Québec pour un bloc de convention d’achat d’électricité donné).

« La ruée vers l’or minière du Québec est allée et venue dès l’entrée en vigueur du moratoire de 2018. Cependant, de cet obstacle réglementaire est née la clarté. Hydro-Québec et la Régie de l’Énergie ont mis en place un processus d’appel d’offres pour attribuer des contrats d’achat d’électricité dédiés au minage de crypto-monnaie », a déclaré Mike Cohen, qui exploite plusieurs fermes au Canada, dans une entrevue pour cet article, résumant la situation. « Même si le coût de l’énergie n’est peut-être pas le meilleur au monde à environ 0,05 dollar canadien par kilowattheure (kWh), il reste compétitif et la sécurité et la tranquillité d’esprit qui découlent d’un accord à taux fixe de cinq ans avec un organisme gouvernemental entreprise de services publics dans une juridiction où le climat est froid, les tribunaux fonctionnent et l’énergie est presque entièrement issue d’énergies renouvelables a une grande valeur dans notre industrie.

Alberta, d’autres juridictions pourraient avoir plus de marge de croissance

Pourtant, il existe d’autres juridictions où le pouvoir n’est pas monopolisé par le gouvernement et les opérateurs de systèmes indépendants (ISO) fonctionnent comme des entités privées. En Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, par exemple, les ISO dominent et fournissent une abondance d’énergie bon marché. L’Alberta, riche en pétrole, se démarque des autres ici et a été une aubaine pour des entreprises comme Upstream Data, qui capte le gaz torché de cette région pour extraire du bitcoin depuis 2017.

En règle générale, ces producteurs de pétrole (opérant comme ils le font au milieu de nulle part) ne veulent pas transporter ce gaz naturel jusqu’aux consommateurs, car ils perdraient de l’argent avec les frais d’expédition, alors ils le torchent à la place. Les mineurs de Bitcoin absorbent cette énergie autrement gaspillée et offrent aux foreurs un salaire – une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées.

De plus, Hut 8, l’un des plus grands mineurs au monde, opère en Alberta, son PDG Jaime Leverton notant dans le passé que la province la plus conservatrice a été plus gentille avec les mineurs de Bitcoin.

Juridiction Hopping

Il convient également de noter que certains mineurs exploitent plusieurs fermes dans différentes provinces.

Cet arbitrage juridictionnel est crucial étant donné que certaines provinces (comme l’Alberta et le Labrador) sont beaucoup plus favorables aux mineurs de Bitcoin qu’un endroit comme le Québec (qui, bien que toujours viable pour ceux qui savent comment naviguer dans le paysage réglementaire, est plus difficile à percer).

De plus, les provinces de la côte Est comme le Nouveau-Brunswick sont mûres pour l’exploitation minière et sont encore largement inexplorées par rapport aux épicentres miniers historiques du Canada. Ces États côtiers ont une abondance d’hydroélectricité bon marché et d’autres énergies renouvelables, mais ils n’ont pas la densité de population nécessaire pour absorber ce qu’ils produisent.

Les mineurs de bitcoins pourraient donc fournir une sorte de batterie économique qui fournirait à ces producteurs d’électricité un acheteur régulier de premier et de dernier recours pour équilibrer les coûts. L’industrie minière en est encore à ses balbutiements dans ces domaines, mais nous nous attendons à ce qu’elle prenne son envol dans les années à venir alors que les mineurs progressent avec les fournisseurs et les régulateurs dans ces domaines et que l’industrie regorge de nouveaux participants.

Avantages par rapport aux États-Unis

Le secteur minier Bitcoin du Canada est souvent comparé à celui des États-Unis, et non sans raison : les deux partagent le même continent, donc les deux sont en concurrence pour le même marché dans une certaine mesure.

La plupart des observateurs considèrent les États-Unis comme un marché plus concurrentiel, mais le Canada a ses propres avantages sur les États-Unis

Principe parmi ceux-ci, les taxes d’importation du Canada sont beaucoup plus faibles, environ 5% pour la taxe de vente générale sur les marchandises importées. Les tarifs de l’ère Trump, ainsi que les droits habituels de 2,6% perçus sur les produits importés, ajoutent une taxe de 27,6% sur les ASIC que les entreprises américaines achètent en Chine. C’est une charge importante à ajouter au CAPEX de toute opération.

De plus, les entreprises canadiennes ont traditionnellement eu plus de facilité à inscrire leurs actions sur les bourses canadiennes. La Bourse de Toronto, par exemple, a hébergé Hut 8, Hive et Bitfarms bien avant que l’une de ces actions ne soit mise en ligne sur le Nasdaq (ce qui vient de se produire cette année).

Le seul fabricant d’ASIC en activité en Amérique du Nord, ePIC Blockchain, réside également à Toronto. La société ne fabrique actuellement que des ASIC Siacoin, mais son PDG a déclaré son intention de pénétrer éventuellement le marché des ASIC Bitcoin (Argo, par exemple, a signé un accord avec ePIC pour obtenir les premiers dibs sur ses mineurs de bitcoins lorsqu’ils atteignent la production).

Si et quand cela se produit, cela donnera aux mineurs du Canada (et plus largement de l’Amérique du Nord) un accès plus facile aux machines et aux réparations. De plus, Blockstream, une société minière basée en Colombie-Britannique et au Québec, vient d’annoncer son intention de commencer également à fabriquer des ASIC.

« Le Canada a actuellement l’occasion de se promouvoir en tant qu’hôte national de fournisseurs d’infrastructure de confiance, comme Hut 8 », a déclaré le PDG de Hut 8, Jaime Lerverton, dans une interview. « La seule tâche qu’ils doivent accomplir pour y parvenir est de confirmer leur engagement envers notre industrie et d’établir des politiques et des programmes clairs et favorables pour soutenir notre croissance et notre innovation. Le Canada a beaucoup à gagner et, en tant que fière entreprise canadienne, nous espérons que notre gouvernement profitera de l’occasion pour diriger à l’échelle mondiale avec nous.

​​L’exploitation minière au Canada augmentera probablement plus lentement qu’aux États-Unis, où des États comme le Texas et le Wyoming ont moins de restrictions administratives, permettant ainsi des opérations commerciales accélérées. Mais cela augmentera et nous nous attendons à ce que le Canada devienne l’un des trois principaux centres miniers au monde au cours de la prochaine décennie, alors que les nouveaux entrants recherchent une énergie fiable et abondante dans des pays dotés de droits de propriété et de protections juridiques solides.

Ceci est un article invité de Colin Harper. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.