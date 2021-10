L’exploitation minière de Bitcoin (BTC) reprend en Iran après une interdiction de trois mois

Le gouvernement iranien a donné son feu vert aux sociétés minières de crypto-monnaies autorisées à poursuivre leurs opérations après une interdiction de trois mois imposée par l’ancien président Hassan Rouhani.

Un rapport a publié cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que ces changements interviennent après que la chaleur estivale s’est calmée et qu’Ebrahim Raisi a assumé la fonction présidentielle le 3 août.

Selon le rapport, Rohani a attribué les réductions à la chaleur estivale, qui a enregistré certains jours des températures record pouvant atteindre 49 degrés Celsius. À l’époque, Rouhani avait déclaré que l’extraction de crypto-monnaies consommait plus de 2 GW d’énergie par jour et que 85% des opérations minières dans le pays étaient sans licence.

Alors que l’interdiction temporaire de l’exploitation minière cherchait à minimiser le stress sur le réseau électrique du pays, certains Iraniens ont continué à exploiter illégalement. En conséquence, les autorités ont saisi 7 000 plates-formes minières en juin. Ali Sahraee, directeur de la Bourse de Téhéran (TSE), a également démissionné des autorités qui ont découvert des plates-formes minières BTC dans le bâtiment de TSE.

Les statistiques indiquent que l’Iran représente 4,5% à 7% de la production mondiale de crypto-minage. L’Iranien génère environ 1 milliard de dollars (0,74 milliard de livres sterling) de revenus annuels, et le pays aurait utilisé l’exploitation minière comme moyen de contourner les sanctions américaines.

Alors que la banque centrale iranienne interdit le commerce de crypto-monnaies étrangères extraites, les monnaies numériques sont largement disponibles sur le marché noir.

Les amateurs de crypto-monnaie doivent faire attention à ne pas enfreindre les sanctions

Cependant, cette option peut ne plus être disponible, car le gouvernement américain intensifie de plus en plus le contrôle des crypto-monnaies. Étant donné que les États-Unis interdisent à leurs citoyens de faire des transactions avec des entreprises et des pays sanctionnés, les bourses et les commerçants doivent veiller à ne pas enfreindre les sanctions, un crime qui pourrait entraîner des mesures coercitives.

Selon Tom Robinson, scientifique en chef et co-fondateur d’Elliptic, une société d’analyse de blockchain,

Quiconque participe à une transaction cryptographique court le risque de violer les sanctions.

Il a ajouté que si l’Iran exploite 4,5% de tous les BTC, il y a 4,5% de chances que toute transaction Bitcoin (BTC / USD) implique qu’un expéditeur paie des frais de transaction à un mineur du pays.

Cette nouvelle intervient après que le Bureau du Trésor américain pour le contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a ordonné à BitPay de payer une amende de 507 375 $ (375 921,75 £) pour contourner les sanctions contre des pays comme l’Iran et Cuba.

L’OFAC a noté qu’il avait détecté 2 102 cas entre 2013 et 2018 dans lesquels l’échange a permis aux citoyens de pays sanctionnés d’effectuer des transactions sur sa plate-forme.

L’exploitation minière post Bitcoin (BTC) reprend en Iran après une interdiction de trois mois apparue en premier sur Invezz.