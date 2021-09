L’exploitation minière de Bitcoin devrait représenter 0,9% des émissions mondiales de carbone d’ici 2030

in

tldr; L’énergie consommée par Bitcoin au cours de la prochaine décennie restera inférieure à 0,5% du total mondial, selon une étude du New York Digital Investment Group (NYDIC). En 2020, Bitcoin a consommé environ 62 TWh d’électricité et produit 33 millions de tonnes de CO2, ce qui ne représentait que 0,04 % de la consommation mondiale d’énergie et 0,1 % des émissions de carbone.

*Ce résumé est généré automatiquement par un bot et n’est pas destiné à remplacer la lecture de l’article d’origine. Comme toujours, DYOR.*