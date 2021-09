L’exploitation minière de Bitcoin produit 30700 tonnes de déchets électroniques par an

TL;Répartition DR

• L’extraction de Bitcoin consomme la même énergie que l’ensemble du pays des Philippines.

• Les développeurs de crypto pourraient lancer un nouveau processus d’extraction de crypto-monnaie pour réduire la pollution de l’environnement.

Bien que l’exploitation minière de Bitcoin soit devenue célèbre ces dernières années, la vérité est qu’un inconvénient important est la quantité de déchets électroniques qu’elle génère. L’exploitation minière BTC provoque la destruction de milliers d’ordinateurs et de processeurs en peu de temps.

Le minage de BTC génère une grosse somme d’argent pour les personnes qui le pratiquent, consommant une grande quantité d’énergie. Les chiffres des Pays-Bas et de l’Asie indiquent que l’extraction de BTC est potentiellement nocive.

Les déchets électroniques prennent le contrôle du minage de Bitcoin

Sans aucun doute, le minage de Bitcoin est attrayant pour les entreprises en raison des bénéfices passifs générés sans faire grand-chose. Cependant, les industries de la cryptographie ne considèrent pas qu’elles éliminent chaque année environ 30 000 tonnes de déchets électroniques. Cela pose un énorme problème dans l’environnement qui pourrait entraîner des complications sous peu.

Selon les experts en crypto mining, 270 grammes sont jetés pour chaque transaction ; ce chiffre est élevé par rapport aux déchets générés par un appareil mobile, qui ne dépassent pas 170 grammes.

Bien que les mineurs de crypto gagnent suffisamment d’argent grâce au processus de décryptage de Bitcoin, le travail consomme de l’énergie. Ces critiques ont été étayées par le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a évité il y a quelques mois d’échanger du Bitcoin en raison de sa nocivité pour l’environnement.

Le PDG de Tesla a également exprimé son mécontentement face à la pollution produite par l’exploitation minière de Bitcoin. Pour entrer dans le contexte, le crypto-mining consomme la même quantité ou même un peu plus d’énergie que toute la région des Philippines.

Mais les déchets dans le minage de Bitcoin sont produits par les dommages des machines, où chaque processeur a une durée de vie de 1 an. Cela dépasse la tolérance des appareils mobiles, des ordinateurs ou d’autres appareils.

À la recherche d’un renouvellement de crypto-mining

L’exploitation minière de Bitcoin a été l’un des sujets les plus discutés par la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni, non pas à cause de son efficacité, mais à cause des dommages qu’il cause. Les pays conviennent que le crypto-mining devrait être interdit en raison de son potentiel de générer très bientôt des conflits environnementaux. La Chine est allée si loin qu’elle a éliminé la plupart des fermes minières qui opéraient à l’intérieur de sa frontière.

Certains développeurs qui soutiennent le trading de crypto-monnaie pensent que le décryptage du Bitcoin devrait être renouvelé pour consommer moins d’énergie. Sur cette base, plusieurs projets ont été promus, tels que l’ADA, où il est prévu d’exploiter des jetons à l’aide de disques durs et non de processeurs.

Un nouveau protocole d’extraction de Bitcoin pourrait être lancé sous peu, bénéfique pour l’environnement et les passionnés.