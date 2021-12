L’exploitation minière de Bitcoin se remet complètement de l’interdiction chinoise après que le hashrate minier ait atteint un niveau record

La Chine a annoncé une interdiction des crypto-monnaies plus tôt cette année, provoquant une perturbation majeure des activités d’extraction de Bitcoin. Les sociétés minières en Chine ont été contraintes de fermer, les incitant à rechercher des sites à l’étranger pour établir de nouvelles installations minières.

Actuellement, l’exploitation minière de Bitcoin s’est complètement remise de l’interdiction chinoise de la crypto-monnaie, comme le montre le hashrate minier maintenant à un niveau record.

Le minage de bitcoins se rétablit complètement

Après que la Chine a interdit les activités minières de Bitcoin plus tôt cette année, 50% des mineurs du monde se sont déconnectés. Avant cette interdiction, la Chine avait le hashrate minier Bitcoin le plus élevé. Le hashrate est une terminologie utilisée pour décrire la quantité totale de puissance de calcul de tous les mineurs sur le réseau Bitcoin.

Les données de Blockchain.com montrent que le réseau Bitcoin s’est complètement remis des pertes subies en mai après l’interdiction chinoise. Le hashrate minier a augmenté d’environ 113% au cours des cinq derniers mois.

Les États-Unis sont l’un des endroits préférés à l’étranger pour la plupart des mineurs. Les États-Unis représentent désormais le plus grand hashrate minier et ont attiré certaines des plus grandes sociétés minières.

L’une des plus grandes installations minières de Bitcoin aux États-Unis est Foundry. Après l’interdiction chinoise, l’entreprise a migré plus de 400 millions de dollars d’équipements miniers vers l’Amérique du Nord. Selon un dirigeant de l’entreprise, Kevin Zhang,

Bitcoin a résisté à une attaque de l’État-nation de la Chine qui a en fait interdit l’exploitation minière, et le réseau a haussé les épaules.

Après que la Chine a porté un coup sévère à l’exploitation minière de Bitcoin, aucun analyste n’a prédit que le réseau se serait complètement rétabli d’ici la fin de l’année. Selon Marshall Long, responsable de l’architecture chez Rhodium Enterprises, la reprise complète de l’exploitation minière de Bitcoin a été une surprise.

« Je pensais que nous serions ici fin janvier, début février », a-t-il déclaré. Certains analystes avaient même prédit qu’une reprise de l’exploitation minière de Bitcoin prendrait plus d’un an.

L’interdiction de la Chine a créé de nouveaux centres miniers

Comme mentionné ci-dessus, les États-Unis sont devenus l’un des plus grands sites miniers de Bitcoin au monde en ce qui concerne le hashrate minier. Avant la répression chinoise, les États-Unis représentaient environ 16,8% du hashrate minier Bitcoin. Depuis lors, ce chiffre est passé à environ 35,4 %.

Les États-Unis ont attiré de nombreux mineurs en raison de l’accès du pays aux sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne. Le Texas possède une grande quantité d’énergie renouvelable, ce qui en fait le premier État américain en termes d’exploitation minière de Bitcoin.

L’autre pays qui se classe également parmi les principaux centres miniers de Bitcoin est le Kazakhstan. Le pays est actuellement le deuxième plus grand centre minier de Bitcoin avec un taux de hachage minier d’environ 18,1%. Il s’agit d’une énorme augmentation par rapport au hashrate minier de 8,8% de juin.

