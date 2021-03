L’exploitation minière de liquidités est en plein essor – Est-ce que cela durera ou va-t-il s’effondrer?

À la fin de 2018, de nombreux crypto-sceptiques ont eu leur moment «Je vous l’avais dit», car de nombreuses offres de pièces initiales, ou ICO, n’ont pas tenu leurs promesses. Entre 2017 et 2018, 3250 projets ont été lancés via ICO et 21,4 milliards de dollars ont été collectés auprès d’investisseurs. Mais au début de 2018, une étude a révélé que près de la moitié des ICO de 2017 avaient échoué – avec 13% autres considérés comme «semi-échoués» – portant des coups financiers aux acheteurs de pièces qui anticipaient des gains. De nombreux projets ont obtenu des rendements très élevés au départ, pour ensuite voir la valeur des pièces chuter brutalement par la suite.

Il est important de noter que de nombreux autres ICO ont réussi, lançant des projets qui sont toujours en plein essor aujourd’hui (Chainlink étant un exemple de ce type). Malgré les succès, cependant, les investisseurs ont hésité à oublier les histoires les moins chanceuses – au cours des deux dernières années, les ICO ont ralenti à un filet.

Peut-être que les sceptiques ont célébré un peu prématurément. Bien que les ICO ne se soient pas avérés être le mécanisme de financement optimal pour les projets décentralisés, la promesse fondamentale derrière ces innovations demeure. Les innovations se poursuivent et une nouvelle méthodologie de bootstrap – l’extraction de liquidité – a été introduite pour combler le vide.

Dans l’extraction de liquidité, un projet offre ses jetons à toute personne souhaitant déposer ses fonds dans un contrat intelligent. Prenons un exemple hypothétique: «Cranberry Finance» offre le jeton de fournisseur de liquidité «Cranberry Coins» à tout utilisateur qui dépose Cranberry and Ether (ETH) sur Uniswap. En plus de gagner des frais collectés pour chaque transaction entre Cranberry et ETH sur Uniswap, tous ceux qui mettent leurs jetons de fournisseur de liquidité dans un contrat intelligent peuvent gagner plus de pièces grâce au projet. En fonction du prix des pièces de canneberge, du taux des récompenses de canneberge et de la quantité de liquidité fournie, les rendements annualisés des programmes d’extraction de liquidités peuvent aller de rendements à deux chiffres dans la partie inférieure à des rendements en pourcentage annuels de plus de 10000% pour les projets plus risqués. .

La prolifération de l’extraction de liquidités et de la finance décentralisée, ou DeFi, a surpris même les optimistes éternels de l’industrie (moi y compris). Aujourd’hui, la capitalisation boursière de DeFi s’élève à plus de 80 milliards de dollars, avec une valeur totale bloquée de plus de 67 milliards de dollars (contre 5,4 milliards de dollars levés par les ICO en 2017). Alors que l’extraction de liquidité n’a été mise en œuvre à grande échelle qu’à la mi-2020, il est clair qu’un nouveau boom est né.

Pour beaucoup cependant, des questions demeurent: ce boom va-t-il finir par éclater? Les investisseurs à la recherche de rendements élevés se verront-ils à nouveau laissés pour compte?

Les ICO et l’extraction de liquidités partagent certains éléments en commun: il incombe toujours à l’investisseur, comme toujours, de savoir dans quoi il investit et d’assumer les risques (et les risques sont réels). Mais je pense que la réponse aux questions ci-dessus est qu’il existe des différences fondamentales entre les ICO et l’extraction de liquidité, des différences qui font de l’extraction de liquidité un modèle de financement plus durable pour la création de valeur à long terme, tant pour les développeurs de projets que pour leurs investisseurs. Explorons en quoi les ICO et l’extraction de liquidités diffèrent.

Contraster les éléments natifs: ICO vs extraction de liquidité

Les ICO ont fourni un mécanisme pour distribuer des jetons, obtenir des fonds et créer une base d’utilisateurs de pièces de monnaie. Cependant, certaines des failles inhérentes au système sont devenues évidentes. Les investisseurs ont généralement vu des rendements élevés immédiatement après l’ICO, mais les valeurs ont souvent chuté par la suite. Étant donné que les jetons eux-mêmes ne conféraient aucun droit légal, aucune capacité de génération de revenus au-delà de la valeur marchande de la pièce, ni aucune gouvernance du projet, il y avait peu d’incitation pour beaucoup à continuer à détenir des jetons. De nombreux investisseurs ont pris des gains précoces et encaissé, ce qui n’a guère soutenu la croissance des pièces. Certains projets ICO se sont avérés être des escroqueries, affectés par des hacks, ou des projets mal conçus avec des équipes de gestion inadéquates qui ont dépensé des capitaux investis sur des extravagances.

L’extraction de liquidités fonctionne sur un principe fondamentalement différent. Comme le volume des échanges sur les bourses décentralisées dépasse les échanges centralisés, la négociabilité d’un jeton dépend de la liquidité suffisante sur une bourse décentralisée; Pourtant, il peut être difficile d’attirer des liquidités pour soutenir une bourse, un contrat dérivé, une plate-forme de prêt, etc. La distribution de jetons aux fournisseurs de liquidité est le principal mécanisme pour inviter initialement la liquidité nécessaire. Les jetons ont plus de valeur que la valeur nominale de la pièce en offrant un rendement – et souvent des droits de gouvernance – encourageant à la fois un sentiment d’appropriation dans le projet et une rétention à long terme. Plus de liquidités attire plus d’utilisateurs, et plus d’utilisateurs fournissent plus de remboursement financier aux fournisseurs de liquidité, créant une boucle de rétroaction positive continue.

Il est également important de noter que les caractéristiques de la croissance de DeFi et de la bulle ICO sont assez différentes. Alors que les investisseurs de détail souvent peu avisés se sont plongés la tête la première dans le cycle de boom des ICO, nous constatons que moins d’investisseurs ayant une connaissance plus spécialisée du secteur du marché adoptent DeFi. Cela dit, FOMO – la peur de passer à côté – est la nature humaine. Il y aura toujours ceux qui sont tellement tentés par les gains potentiels, ils ne peuvent pas résister à l’envie de «singe».

Tout ce qui brille n’est pas de l’or: des projets de recherche approfondie

Bien que je pense que l’extraction de liquidités et le DeFi reposent, en général, sur des fondamentaux solides, tous les projets ne sont pas créés égaux. Je ne suis ni conseiller en placement ni avocat fiscaliste et je ne peux pas vous dire quels projets sont plus recommandés que d’autres.

Je recommanderai cependant à tout investisseur de bien comprendre dans quoi il s’engage. Chaque projet a un leadership, des structures de gouvernance, des plans de marketing, des innovations, des cadres de sécurité et des plans différents pour renforcer et encourager la participation de la communauté. Tous ces facteurs sont importants à prendre en compte dans toute décision d’investissement.

Or, argent, crypto, DeFi: le changement est inévitable mais rarement linéaire

L’histoire de ce que nous considérons comme une monnaie – et le rythme staccato de l’innovation – nous apprend que le changement se poursuivra, mais pas toujours de manière prévisible. Alors que les méthodes pour gagner des investissements pour les projets de blockchain ont connu des démarrages et des arrêts, je pense que l’extraction de liquidités est là pour rester.

Cela ne veut pas dire qu’un autre mécanisme ne prendra finalement pas sa place s’il s’avère qu’il sert encore mieux la communauté – après tout, c’est l’essence même de l’innovation.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques et les lecteurs doivent mener leurs propres recherches lorsqu’ils prennent une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Willy Ogorzaly est le chef de produit senior chez ShapeShift, un leader international et non dépositaire de la crypto-monnaie. Il est responsable de l’avancement de la stratégie produit, de la définition de nouvelles fonctionnalités et solutions et de la garantie que les nouveaux produits répondent aux besoins d’un paysage cryptographique et DeFi évolutif, innovant et dynamique. Avant de rejoindre ShapeShift, Willy a cofondé Bitfract (acquis par ShapeShift en 2018), le premier outil permettant les échanges de Bitcoin vers plusieurs crypto-monnaies en une seule transaction.