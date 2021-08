L’exploitation minière d’Ethereum et le Hard Fork de Londres

Les principales sociétés minières augmentent leurs investissements dans l’exploitation minière d’Ethereum. Malgré le passage imminent d’Ethereum à la preuve de participation (PoS).

Le Hard Fork London du réseau Ethereum a déjà été lancé, y compris une série de changements qui devraient révolutionner l’avenir de la crypto-monnaie d’une certaine manière.

Alors que Hard Fork London rapproche le réseau d’Ethereum 2.0, des mises à jour importantes tout au long des six ans d’histoire d’Ethereum ont connu de multiples retards.

Par exemple, la mise à jour de Constantinople, qui était une étape clé vers Ethereum 2.0, devait initialement être lancée en juillet 2018. Cependant, un bogue dans son code a retardé sa mise en œuvre jusqu’en février 2019, entraînant de nouveaux retards dans la migration.

Pour mieux comprendre, Constantinople se définit avant tout comme une mise à niveau de maintenance et d’optimisation. Parce qu’il a de petites améliorations qui ne produiront pas un grand changement pour les utilisateurs finaux du réseau. Mais s’ils seront très techniques dans l’efficacité de ceux-ci et la structure des frais, ainsi que des mises à jour qui ouvrent la voie à la feuille de route de mise à l’échelle avancée d’Ethereum.

Les mineurs d’Ethereum font un pari de plusieurs millions de dollars

Un exemple de cela, nous avons les sociétés minières de Bitcoin Hut 8 et Hive Blockchain. Qu’ils augmentent leurs capacités à exploiter Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

« Cette opération vient renforcer l’objectif de Hut 8 d’accroître la diversification des revenus. Et de faire avancer les objectifs immédiats de croissance des revenus à court et à long terme au cours de l’exercice 2021. ‘

Pendant ce temps, les fabricants de mineurs comme Bitmain et Innosilicon devraient lancer de nouvelles machines minières Ethereum plus tard cette année.

Fait amusant, cet investissement peut sembler étrange, étant donné que le système Ethereum devrait migrer de PoW vers PoS dans quatre mois. Et l’exploitation minière PoS ne nécessite pas de machines aussi avancées.

Incidemment, la hausse de la demande pourrait être attribuée aux attentes selon lesquelles la migration sera retardée, ont déclaré les professionnels du secteur.

À cet égard, Mark D’Aria, PDG de Bitpro a déclaré : « On nous a dit que l’exploitation minière allait prendre fin il y a quatre ans. Et ça continue encore. Cela a toujours été une approche attentiste, les choses ont tendance à prendre plus de temps que tout le monde ne s’y attend.”

Un « âge de glace » pour les mineurs

Les développeurs d’Ethereum ont initialement déposé cet EIP en 2015, mais il a été reporté à décembre 2021.

Le passage à Ethereum 2.0 verra une migration de facto vers un modèle de preuve de participation (PoS) qui oblige les utilisateurs à tirer parti de leur cache Ethereum existant comme moyen de vérifier les transactions et d’exploiter de nouveaux jetons. Cela continuera à limiter la quantité de nouvelles pièces créées, mais sans nécessiter la dépense énergétique massive de la voie PoW.

Selon Nic Carter, associé général de Castle Island Ventures et co-fondateur de Coin Metrics, le but de la bombe de difficulté est de forcer les mineurs et les opérateurs de nœuds à mettre à jour leur logiciel après un certain temps.

Selon Ethan Vera, COO de la société minière Luxor basée à Seattle : « À mesure que le prix d’Ethereum augmente, il peut devenir plus difficile de faire passer le réseau au PoS. »

Même ceux qui sont optimistes quant à la transition d’Ethereum vers PoS veulent toujours aller lentement pour s’assurer que les choses sont faites correctement. Et qu’il n’y ait pas de doutes potentiels, de pièges ou d’angles morts qui manquent aux développeurs. »

Enfin, selon Vera : « La date exacte de la migration historique d’Ethereum vers PoS est inconnue. Mais un investissement opportun dans l’exploitation minière d’Ethereum pourrait rapporter gros.

Je termine avec cette phrase d’Ethan Vera : « Les mineurs qui ont parié contre PoS il y a deux ans ont fait un massacre absolu. Si vous pouvez parier contre cela, le retour sur investissement pourrait être assez lucratif. »

