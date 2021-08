L’exploration du contrôle dans Black Widow ⋆ .

Il y a de merveilleuses séquences d’action dans Black Widow et des scénarios très typiques de Marvel. Quelque chose de nouveau, cependant, c’est qu’il y a des scènes percutantes où les femmes peuvent explorer leur traumatisme, et nous pouvons voir à l’écran toutes les différentes manières dont ces personnages réagissent à ce qui leur est arrivé – et ce qui a été fait par des forces au-delà leur contrôle. Mieux encore, nous pouvons les voir reprendre la capacité de faire leurs propres choix.

Le contrôle a toujours fait partie de la vie de Natasha Romanoff dans l’univers cinématographique Marvel. Qu’il s’agisse de sa propre emprise sur le récit et de la façon dont elle le fait tourner ou de ressentir un sentiment d’autodétermination avec les Avengers, il était important de voir à quel point Nat pouvait être représentée tout en connaissant son histoire avec la salle rouge. Dans Black Widow, nous approfondissons l’idée de contrôle (ou vraiment, la perte de celui-ci) pour les femmes de la salle rouge et ce que cela signifie.

** Spoilers pour Marvel Black Widow se trouve à l’intérieur**

La salle rouge est un endroit qui enlève tous les choix aux femmes qui s’y trouvent. Nous voyons cela illustré dans la scène d’ouverture lorsque Natasha et Yelena sont arrachées à leur unité familiale d’espionnage alors qu’elles étaient enfants et n’ont d’autre choix que de s’entraîner pour la salle rouge ou d’être jetées. Nous savons également d’Age of Ultron que la formation de la salle rouge a finalement enlevé à Natasha la capacité d’avoir des enfants (un ajout franchement horrible à l’univers cinématographique Marvel de l’écrivain Joss Whedon et quelque chose que je suis toujours furieux n’a jamais été ajouté au MCU).

Mais Black Widow explore cet élément d’une manière qui explique au moins pourquoi les veuves sont mises dans cette position. La raison pour laquelle les veuves subissent toutes des hystérectomies forcées est à cause de l’infâme général Dreykov (Ray Winstone), qui commande la salle rouge, et de son besoin d’exercer un contrôle total sur elles dans tous les aspects de leur vie.

Depuis l’enfance, ils sont sous son œil vigilant et oppressant et font ses ordres. Tout au long du film, cependant, nous voyons le contrôle de Nat sur elle-même qu’elle a acquis en sortant de la salle rouge et en refaisant sa vie avec les Avengers. Nous voyons la propre lutte de Yelena Belova (Florence Pugh) pour le contrôle lorsque Dreykov utilise une drogue pour garder toutes les veuves comme ses assassins stupides. Et il y a deux scènes qui démontrent vraiment combien ces femmes ont souffert aux mains de Dreykov : quand Yelena raconte à Alexei sa propre hystérectomie, puis plus tard quand Nat libère toutes les veuves encore sous le contrôle mental chimique de Dreykov.

Tout d’abord, Yelena et Nat sauvent Alexei (David Harbour) – qui s’était fait passer pour leur figure paternelle en Amérique – de la prison russe parce qu’ils ont besoin de son aide pour retrouver Dreykov. Agissant comme si ses actions ne faisaient rien pour les blesser, il continue de faire des blagues ou de les appeler ses filles. Yelena en a clairement assez et se moque d’être renvoyée dans la salle rouge, puis donne une description très dure d’une hystérectomie. La scène est exécutée avec sa marque d’humour et elle utilise le sarcasme pour faire passer son message, mais la douleur est là et il est clair qu’elle blâme au moins partiellement ce qui s’est passé avec Alexei pour expliquer pourquoi elle était de retour dans la salle rouge.

Plus tard, Nat et Yelena ont une conversation très franche sur ce choix qui leur est retiré et sur le manque de contrôle des veuves sur leur propre corps. Ce n’est pas un échange subtil, mais il est clairement destiné à indiquer notre époque et à quelle fréquence les femmes du monde entier sont exclues de la conversation lorsqu’il s’agit de notre propre autonomie corporelle et reproductive. Les actions de Dreykov servent souvent de substituts à la façon dont les femmes sont régulièrement traitées, et si elles semblent particulièrement méchantes et exagérées, il en va de même pour les femmes du «monde réel» qu’elles ne peuvent pas faire de choix pour elles-mêmes concernant leur propre corps.

L’une des scènes les plus appropriées sur ce thème vient de Drekyov parlant à Natasha, disant que le monde regorge de petites filles. La ligne exacte est que les filles sont «la seule ressource dont le monde a trop». Tout dans la scène parle du besoin maniaque de Drekyov de maîtriser les Veuves et de son mépris pour les femmes. C’est aussi juste avant sa chute pour avoir sous-estimé les femmes qu’il a si cruellement aidé à façonner.

Dreykov a développé une phéromone qui fait en sorte que les veuves comme Natasha et sa figure maternelle Melena (Rachel Weisz) ne peuvent pas le blesser. Cela montre à quel point a) il est paranoïaque, car pour tous ses discours confiants, il a peur de ne pas avoir un contrôle total sur eux et a besoin d’une sécurité intégrée b) montre comment il leur a retiré encore un élément de choix – ils ne Je n’ai même pas le choix de le combattre, s’ils arrivent à ce point. Et c’est pourquoi c’est si puissant quand Nat le laisse continuellement la frapper – le laissant penser momentanément qu’il a gagné et qu’il a toujours le dessus – seulement pour qu’elle lui fasse remarquer qu’il n’était pas assez fort pour faire le travail. Elle se casse ensuite le nez afin de couper le nerf et arrête son contrôle sur elle pour de bon.

Mais plus que cette scène charnière, nous voyons plus tard, lorsque Nat libère les autres veuves de leur brume induite par la drogue, que ces femmes n’ont également jamais eu la chance de prendre leurs propres décisions et de contrôler leur vie. Ils ont grandi plongés dans un monde choisi à maintes reprises par Dreykov. et beaucoup d’entre eux veulent juste avoir la liberté de faire leur propre chemin. Comme je l’ai écrit, j’aimerais que nous ayons une série télévisée Yelena et les Black Widows, car ce serait un excellent récit pour explorer ce qui arrive à ces femmes après avoir obtenu leur liberté et la chute de la salle rouge. C’est certainement une victoire, mais il est également difficile de sortir de tant d’années de surveillance abusive. Où vont les veuves à partir de là ?

Pour Yelena, ses premiers objectifs étaient aussi simples que de vouloir un chien – quelque chose qui lui appartiendrait – aux complexités de décider qu’elle va aider à libérer les veuves du monde entier qui sont toujours sous couverture et sous contrôle mental. Pour Nat, il s’agissait d’essayer de sortir le «rouge» de son grand livre, de fonder sa propre famille avec les Avengers, et de réaliser plus tard que Yelena est toujours sa sœur et qu’elle a des figures parentales qui prennent soin d’elle. Ce que cela signifie pour le reste des veuves libérées reste à voir, mais ces choix sont désormais entre leurs mains plutôt qu’un homme prenant les décisions à leur place.

La question de savoir qui a le contrôle et pourquoi est un tel courant sous-jacent dans Black Widow que lorsque les veuves se tournent vers Nat et demandent quelle est la prochaine étape – et réalisent qu’elles ont pour la première fois la liberté de décider par elles-mêmes – c’est incroyablement émouvant. Ces femmes n’ont jamais eu de chance, n’ont jamais eu le choix, et maintenant, pour la première fois, personne d’autre ne dicte leurs prochaines étapes. C’était un message puissant à voir se dérouler à l’écran. Après que la brève scène du «pouvoir des filles» dans Fin du jeu ait été largement interprétée comme du proxénétisme, Black Widow a permis aux héros féminins d’être au premier plan. Et il n’y a aucune raison pour que le MCU arrête de raconter des histoires sur les veuves de si tôt, compte tenu du riche monde de possibilités que le film ouvre.

