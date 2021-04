L’explosion brutale de Sarah Palin contre les libéraux «suffisants» alors qu’elle adressait un avertissement à l’électorat américain | Monde | Nouvelles

Mme Palin est une ancienne gouverneure de l’Alaska, et a été décrite comme une « néophyte politique à tout dire et à l’arme à feu », qui n’a pas peur de faire connaître ses opinions. Fervente partisane de l’ancien président américain Donald Trump, Mme Palin elle-même avait tendance à arriver au pouvoir à Washington lorsqu’elle a été choisie par le candidat républicain à la présidentielle John McCain pour se présenter à la vice-présidence en 2008. Elle perdrait finalement face aux démocrates, qui étaient dirigé par Barack Obama et son adjoint Joe Biden.

Cette semaine, Mme Palin a été critiquée après avoir contracté un coronavirus, exigeant que les gens portent des masques, malgré les actions précédentes qu’elle avait menées pendant la pandémie.

Bien que M. McCain ait admis plus tard qu’il avait fait le mauvais choix de vice-président de la course, Mme Palin est restée liée à la politique – et a continué à scruter les démocrates au pouvoir.

Bien qu’elle n’ait pas réussi à faire une brèche significative dans l’électorat avec le mouvement Tea Party, Mme Palin a continué à faire campagne au nom de M. Trump, qui accédait en urgence après les élections américaines de 2016.

Mais Mme Palin avait précédemment fait une diatribe furieuse sur le politiquement correct, en présentant le fils de l’ancien président américain Ronald Reagan, Michael, à une conférence en 2009.

Elle a salué la volonté de Michael « de visser le politiquement correct auquel certains s’attendraient à ce qu’il essaie d’adhérer ».

Michael est connu pour ses opinions franches sur une variété de sujets, mais il a fait face à de vives critiques à propos de ses diatribes.

Et Mme Palin a condamné « les intellectuels autoproclamés et les lobbyistes suffisants qui dominent Washington et les médias libéraux ».

Dans le discours sensationnel, elle a même suggéré que M. Obama tentait de créer un grand gouvernement comme un «outil de contrôle».

JUST IN: Piers de GMB critique Palin pour avoir déclaré que des « personnes décédées » avaient voté aux élections américaines

Politico a rapporté que Mme Palin a déclaré: « Nous devons être conscients de la création d’une population craintive et des législateurs craintifs, étant amenés à croire que le grand gouvernement est la solution, pour renflouer le secteur privé, car alors le gouvernement peut entrer là et le contrôler.

«Et notez mes mots, ce sera le prochain, je le crains, renflouez les prochains états endettés.

«Ensuite, le gouvernement arrive là-bas et contrôle le peuple».

Après la victoire de M. Trump, Mme Palin a été interrogée sur les similitudes entre sa victoire et celle du Brexit au Royaume-Uni.

Elle a fait un parallèle, arguant que l’UE « mondialiste » était finalement mise au défi par un groupe « voyou » d’outsider au sein du spectre politique.

L’homme de 57 ans a déclaré: « Eh bien, voyez, la Grande-Bretagne et l’Amérique, voyez comment nous nous connectons maintenant?

«Nous devenons voyous et disons:« Les gens vont reprendre le contrôle de notre gouvernance ».

«Nous allons pouvoir dire:« Non, nous ne voulons pas de ce mondialisme ».

«Nous ne pouvons pas dire à d’autres pays, à d’autres nations, comment balayer leurs porches si nous ne pouvons pas encore balayer le nôtre, alors nous devons nous occuper de ce qui se passe ici à l’intérieur de nos frontières, tout comme vous (le UK) ont tous fait, surtout récemment. «

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait vu quelque chose du Brexit lors de l’élection de M. Trump, Mme Palin a répondu: « Oui, c’est exactement le mouvement.

« Et quand le vote est tombé, je l’ai regardé comme, ‘Regardez, cela va arriver à l’étang et et nous allons avoir une partie de cela juste saigner en Amérique et certainement nous voyons que ce soir.' »

Plus récemment, Mme Palin a été critiquée après avoir dit au public de porter un masque après avoir contracté un coronavirus.

Elle a expliqué comment « mon cas est peut-être l’un de ceux qui prouve que n’importe qui peut comprendre cela », mais cela a été jugé « riche » par Jimmy Kimmel.

S’exprimant lors de son émission Jimmy Kimmel Live jeudi, il a déclaré: « Comment [she contracted Covid], elle ne sait pas.

«Sarah Palin vit en Alaska. Vous devez presque essayer d’attraper Covid en Alaska. Il est plus facile d’attraper un pygargue à tête blanche que Covid en Alaska. »

Faisant remarquer comment Mme Palin s’était rendue « jusqu’au Texas » pour soutenir une entreprise qui avait été fermée pour avoir enfreint les mesures de verrouillage en mai, M. Kimmel a ajouté: « Mais maintenant que Sarah a elle-même été mordue par le virus, elle a changé d’avis, » il a dit.

«J’aime ces gens qui ne croient en la science que lorsque cela leur arrive. Ils reconnaissent seulement que Covid est réel après avoir [it]. C’est comme dire: ‘Maintenant que j’ai été personnellement mutilé par un ours, je me rends compte que ses griffes et ses dents sont très acérées.’ «