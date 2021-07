L’explosion de la ville de Gaza fait 1 mort, 10 blessés et secoue une zone surpeuplée

La ville de Gaza était déjà aux prises avec de lourds dommages subis par une guerre de 11 jours en mai entre Israël et les dirigeants militants du Hamas à Gaza. (Image AP)

Une personne a été tuée et 10 blessées jeudi lorsqu’une explosion a ravagé une maison dans un marché populaire, a annoncé le ministère de l’Intérieur. La cause de l’explosion n’était pas claire dans l’immédiat.

L’explosion dans le quartier d’Al-Zawiya a fait s’effondrer de grandes parties de la maison et endommagé des dizaines de bâtiments et de magasins à proximité, selon le communiqué. Les équipes d’ingénierie des explosifs de la police continuent d’enquêter sur les causes de l’explosion. Les équipes de protection civile et la police ont pu maîtriser l’incendie qui en a résulté.

L’explosion a secoué le quartier le troisième jour de l’Aïd al-Fitr, une fête musulmane qui marque la fin du Ramadan. L’armée israélienne a signalé qu’elle n’était pas impliquée, qualifiant la crise d’affaire « interne » à Gaza. La ville de Gaza était déjà aux prises avec de lourds dommages subis par une guerre de 11 jours en mai entre Israël et les dirigeants militants du Hamas à Gaza.

Au moins 254 personnes ont été tuées à Gaza pendant le conflit, dont 67 enfants et 39 femmes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le Hamas a reconnu la mort de 80 militants. Douze civils, dont deux enfants, ont été tués en Israël, ainsi qu’un soldat.

La Banque mondiale a déclaré plus tôt ce mois-ci que la reconstruction de Gaza coûterait 485 millions de dollars, dont jusqu’à 380 millions de dollars pour réparer les seuls dommages physiques.

