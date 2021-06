L’explosion de l’IA arrive

L’intelligence artificielle fait une percée dans la « recherche »… nous sommes sur le point de voir l’IA saturer notre monde… 17 investissements potentiels différents de notre expert en technologie, Luke Lango

Vous avez un problème…

Disons que vous êtes un passionné de randonnée. Vous venez de gravir l’un des plus hauts sommets de Washington, le mont. Adams. Maintenant, vous envisagez un plus grand voyage…Mt. Fuji au Japon.

Comment votre mont. L’expérience d’Adams se traduit par le mont. Fuji ?

Les montagnes ont-elles des verticales comparables ? Leurs niveaux de difficulté sont-ils à peu près les mêmes ? Et les températures ? Quantité de neige ? L’équipement que vous avez utilisé sur le mont. Adams convient au mont. Fuji ou aurez-vous besoin de quelque chose d’unique ? Est-ce que le sommet du mont. Fuji prend à peu près le même temps que le mont. Adams ?

Pour répondre à ces nombreuses questions, vous devrez effectuer autant de recherches.

Bien sûr, il y a un autre problème compliqué…

Il est juste de supposer que certaines des meilleures informations sur le mont. Fuji serait écrit par des passionnés de randonnée japonais, et donc écrit en japonais. Comment y accéderiez-vous ?

Ces questions nous orientent vers une nouvelle percée dans l’intelligence artificielle (IA) de Google.

*** Le mois dernier, Google a dévoilé une technologie de recherche appelée Multitask Unified Model (MUM)

Il est 1 000 fois plus puissant que sa technologie précédente.

En bref, MUM aide à résoudre le problème des recherches multiples. Pour ce faire, il évalue soigneusement deux sujets, établit des liens/distinctions pour vous, puis propose une comparaison.

De Pandu Nayak, vice-président de la recherche chez Google :

Prenez la question sur la randonnée au mont. Fuji : MUM peut comprendre que vous comparez deux montagnes, donc les informations sur l’altitude et le sentier peuvent être pertinentes. Il pourrait également comprendre que, dans le contexte de la randonnée, se « préparer » pourrait inclure des choses comme l’entraînement physique ainsi que trouver le bon équipement.

Et oui, MUM peut analyser le contenu écrit en japonais pour trouver des informations pertinentes pour vous aider à établir des connexions. En fait, il est formé dans 75 langues différentes.

De B2C :

MUM peut détecter que les deux montagnes ont à peu près la même altitude, ce qui signifie que quelqu’un ayant de l’expérience en escalade du mont. Adams devrait avoir les compétences requises pour affronter le mont. Fuji. Cependant, il pourrait également souligner le fait que le voyage de l’utilisateur tombe pendant la saison des pluies au Japon et recommander des conseils ou des produits, comme une veste imperméable légère pour faire face aux pluies d’automne, souvent humides, au Japon. MUM est également capable d’explorer des sous-thèmes utiles pour une exploration plus approfondie, tels que l’équipement ou les exercices de formation les mieux notés, en tirant des informations d’articles, de vidéos et d’images du Web – non seulement en anglais, mais également des informations traduites du japonais et d’autres langues. .

Ce n’est qu’un exemple des percées étonnantes qui se produisent dans le monde de l’IA. Mais ce qui s’en vient cette décennie sera encore plus extraordinaire.

Sur cette note, voici notre expert en hypercroissance et technologie, Luke Lango :

Ne fais pas d’erreur. Ces décennies en devenir “Révolution de l’IA” ne fait que commencer… Le monde ne va pas reculer en ce qui concerne ce pivot « intelligent ». Non. Nous aimons trop nos smartphones, nos voitures intelligentes et nos montres intelligentes. Au lieu de cela, la société va accélérer dans cette transition. Globalement, le monde produit aujourd’hui environ 2,5 exaoctets de données par jour. D’ici 2025, ce nombre devrait atteindre 463 exaoctets. Plus de données. De meilleurs modèles ML et NLP. IA plus intelligente. Ainsi, alors que le volume de données produites quotidiennement augmentera de plus de 185 fois au cours des cinq prochaines années, les modèles ML et NLP seront 185 fois meilleurs (plus ou moins) et les machines d’IA deviendront 185 fois plus intelligentes (plus ou moins). Les amis… la révolution de l’IA ne fait que commencer.

Aujourd’hui, mettons non pas un, mais 17 investissements différents en IA sur votre radar.

Ils sont une gracieuseté de Luke, qui, si vous ne l’avez pas encore compris, est l’un des chercheurs et analystes les plus prolifiques de notre industrie. Il se trouve également être l’un des plus perspicaces, ayant marqué ses abonnés au rapport quotidien sur les actions 10X près de 100 gagnants à trois chiffres et 6 actions différentes qui ont grimpé de 10X ou plus en valeur.

Aujourd’hui, découvrons quelles actions d’IA, selon Luke, méritent d’être prises en compte dans votre portefeuille.

*** L’IA est déjà là, mais elle est sur le point d’exploser

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière le Daily 10X Stock Report. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont les pionniers des tendances explosives, entraînant des rendements énormes pour les investisseurs. Nous avons fait référence à certains de ces gagnants il y a un instant.

Dans la perspective de cette décennie, Luke pense que l’IA accueillera de nombreux gagnants 10X. Mais le fait est que l’IA est déjà là – bien qu’elle soit si transparente avec nos vies que nous n’y pensons pas.

Voici Luke à ce sujet :

L’IA est partout. L’IA est dans votre Téléphone (s. À votre avis, qu’est-ce qui alimente Siri ? Ou comment un téléphone reconnaît-il votre visage ? L’IA est dans votre applications. Comment Google Maps connaît-il les directions et les itinéraires optimaux ? Comment effectue-t-il des changements en temps réel en fonction du trafic ? Comment Spotify crée-t-il pour vous des playlists hyper-personnalisées ? Ou Netflix recommande des films ? L’IA est sur votre des ordinateurs. Comment Google vous suggère-t-il des éléments de recherche personnalisés ? Comment les sites Web utilisent-ils des chatbots qui ressemblent à de vrais humains ?

Mais si nous pensons que nous vivons maintenant dans un monde lourd en IA, attendez…

La quantité d’IA à venir éclipsera ce que nous vivons actuellement. La raison pour laquelle se résume à une chose…

Données.

***Une explosion de données se profile à l’horizon

Revenons à Luke :

Les modèles d’apprentissage automatique (ML) et de traitement du langage naturel (NLP) sur lesquels repose l’IA sont alimentés par des données. Fondamentalement, plus ils ont de données, meilleurs sont les modèles et plus l’IA devient capable. Dans le monde de l’IA, les données sont primordiales. Le volume et la granularité des données à l’échelle mondiale explosent en ce moment, principalement parce que chaque objet dans le monde devient un appareil de production de données… Alors que nous nous sommes précipités dans le « monde intelligent » – où chaque objet est un appareil intelligent produisant des données – la quantité et la vitesse des données auxquelles les algorithmes d’IA ont accès ont explosé, rendant ces algorithmes d’IA plus capables que jamais… Pour quelle autre raison pensez-vous que l’IA a commencé à apparaître partout ces dernières années ? C’est parce que 90 % des données mondiales ont été générées au cours des deux dernières années seulement. Plus de données. De meilleurs modèles ML et NLP. IA plus intelligente. C’est si simple.

*** Tout ce que vous pouvez faire, je peux faire mieux

Nous approchons d’une ère où la plupart des choses qu’un humain peut faire, une machine sera capable d’accomplir mieux, plus vite et moins cher.

Ils sont plus intelligents – les machines dominent les joueurs d’échecs les plus intelligents du monde depuis des années maintenant…

Ils ne commettent pas d’erreurs humaines – à l’Université de Californie à San Francisco, un robot pharmacien a rempli et délivré plus de 350 000 ordonnances sans une seule erreur.

Ils ne se lassent pas – “Flippy”, le robot de cuisine peut griller 150 hamburgers par heure et peut même nettoyer les spatules entre les hamburgers.

Retour à Luc :

À terme – et inévitablement – ​​le monde sera dirigé par une IA hyperefficace et hyperintelligente. Je ne suis pas le seul à penser cela. Gartner prédit que 69 % des travaux de bureau courants seront entièrement automatisés d’ici 2024, tandis que le Forum économique mondial a déclaré que les robots géreraient 52 % des tâches de travail actuelles d’ici 2025. La révolution de l’IA arrive – et ce sera le le plus grand révolution que vous avez jamais vu dans votre vie.

***Alors, quelles sont ces 17 options pour jouer à la révolution de l’IA ?

Dans le récent numéro d’Hypergrowth Investing de Luke, il les expose.

Si vous voulez jouer la sécurité, vous avez les géants de la technologie : Microsoft, Alphabet, Amazon, Adobe et Apple.

Si vous optez pour une approche plus « pick ‘n shovels », il y a les sociétés de semi-conducteurs, Nvidia et AMD.

Ou, vous pouvez opter pour une approche plus spécialisée.

Voici Luke avec certaines de vos options ici :

Dans cette catégorie, vous pouvez opter pour les actions à moyenne capitalisation qui présentent moins de risques, mais moins de potentiel de récompense. Cela ressemble à un match pour vous? Considérez ces noms : Développeur de logiciels d’IA d’entreprise C3.ai (IA), qui crée des applications d’IA d’entreprise modulaires à utiliser spécifiquement dans les industries du pétrole et du gaz ; Fournisseur de plate-forme d’applications low-code Appien (APPN), qui exploite l’IA pour permettre aux entreprises de créer des applications automatisables sans aucun codage ; Cabinet de data science Palantir (PLTR), qui utilise l’IA pour amener la technologie de type Batman dans le monde réel ; Pionnier du streaming musical Spotify (ENDROIT), qui combine l’IA avec son énorme ensemble de données musicales pour améliorer la découverte de nouvelles musiques et créer des listes de lecture hyperpersonnalisées pour les abonnés ; Entreprise de base de données Flocon de neige (NEIGE), qui crée la base de données de base sur laquelle les modèles de ML et d’IA peuvent être facilement construits. Moteur de conception de jeu Logiciel Unity (U), qui permet à ses développeurs d’utiliser l’IA pour créer un gameplay plus convaincant.

Bien que Luke pense que ce sont toutes d’excellentes actions à acheter, il pense qu’elles ne seront pas celles derrière les rendements 10X. Pour cela, vous devez regarder dans le monde des petites capitalisations.

Retour à Luc :

Je parle d’entreprises dont vous n’avez jamais entendu parler, mais qui travaillent sur des technologies très prometteuses… Des entreprises comme BigBear.ai (CONCERT) qui utilise l’IA pour améliorer les opérations militaires, Tige (TIGE) qui utilise l’IA pour vous faire économiser de l’argent sur votre facture d’électricité, Personne en direct (LPSN) qui utilise l’IA pour créer des chatbots virtuels qui ne sont pas nuls, et Modifications (ÉDITER) qui utilise l’IA pour guérir la cécité. Ces actions d’IA à petite capitalisation ont un potentiel de hausse de 10X dans la révolution de l’IA.

Alors, voilà, 17 jeux d’IA différents de l’un des analystes les plus intelligents du secteur.

Avant de conclure, j’ajouterai que si vous vous tournez vers les petites capitalisations potentielles 10X, Luke propose un service conçu exactement pour ce style d’investissement.

En tout cas, l’IA est déjà là, mais la véritable explosion de l’IA est en route. Assurez-vous que votre portefeuille est prêt.

