L’explosion de Mackenzie et Josh McKee a ravi les fans

Les stars de Teen Mom OG Mackenzie McKee et son mari Josh McKee ont eu une grosse dispute dans l’épisode de mardi soir de la série MTV. Tout en discutant des tâches ménagères avec leurs enfants, Mackenzie s’en est pris à Josh en ce qui concerne son comportement devant et hors caméra. Plus tard dans l’épisode, Mackenzie s’est excusée de lui avoir crié dessus et a déclaré que ses problèmes de diabète de type 1 étaient la raison pour laquelle elle était si bouleversée. Pourtant, les téléspectateurs ont été choqués par la situation et ont pesé dessus via Twitter.

Mackenzie a expliqué à ses trois enfants qu’ils devraient s’impliquer davantage dans la maison alors qu’elle s’occupe de sa santé. Au milieu de leur discussion sur les tâches ménagères, Mackenzie a contesté le comportement de Josh. Elle a remarqué qu’il serrait la mâchoire et a dit qu’il avait l’air de « détester » tout le monde. Mackenzie a déclaré que Josh agissait « gentiment » lorsqu’ils ne filmaient pas, mais changeait de ton lorsque les caméras tournaient, l’amenant à partir en trombe sous le regard de leurs enfants.

Les fans n’ont pas perdu de temps à peser sur l’explosion de Mackenzie et Josh. Lisez la suite pour voir ce qu’ils ont à dire à ce sujet.

Répare le

Je ne peux tout simplement pas avec Mackenzie ou Josh .. quelqu’un le répare #TeenMomOG – CoCo DiNero 💵💚😛 (@MissCocoDeluxe) 10 novembre 2021

Au cours de leur dispute, Mackenzie a déclaré qu’elle était « gênée » par le fait que Josh se comporte différemment devant la caméra qu’en dehors. Alors qu’elle se précipitait dans sa chambre, elle a dit à son mari: « Tu es ad-k! »

Confus

Alors Josh a fait une suggestion pour une corvée, et Makenzie a fait une spirale ?? #TeenMomOG – Jenifer Rosenthal (@jenm1015) 10 novembre 2021

Les fans étaient un peu confus par la façon dont toute la situation s’est dégradée. Tout a commencé lorsque Mackenzie a contesté le comportement de Josh (ou son absence) tout en discutant des tâches ménagères pour les enfants.

Sentez-vous pour elle

Je sens Mackenzie avec la glycémie ! Le stress fait sauter vos chiffres, j’étais assis à un parfait 5,5, puis un appel de l’école des enfants et j’ai sauté à 12 en 15 minutes ! C’est fou! #dexcom #type3C @dexcom #TeenMomOG – Katrina (@ProzacKat) 10 novembre 2021

Alors que certains critiquaient Mackenzie pour s’être mis en colère contre Josh, d’autres étaient sympathiques. Comme ce fan l’a noté, ils peuvent certainement se rapporter à son stress.

Pourquoi?

c’est pourquoi ses enfants ne l’aiment pas. lol parce que pourquoi mackenzie parle-t-elle à son mari comme ça devant ces petits enfants !?! #TeenMomOG – REESE™ (@_kissmyreese) 10 novembre 2021

De nombreux téléspectateurs ont été choqués par la façon dont Mackenzie parlait à Josh lors de l’incident. Ils avaient l’impression que cela aurait pu être traité différemment.

D’autre part…

la déconnexion avec Josh est dérangeante à regarder. #TeenMomOG – AsiaaaaaMoniqueee 😋 (@AsiaGaff) 10 novembre 2021

D’autres fans pourraient sympathiser avec les frustrations de Mackenzie avec Josh. Ils ont dit qu’il semble y avoir une sorte de « déconnexion ».

Pesée

Mackenzie et Josh doivent vraiment arrêter de se disputer devant leurs enfants et de s’insulter. C’est traumatisant pour eux et leur enseigne d’horribles valeurs familiales. #TeenMomOG #TeenMom – Sarah Ann (@trisarahtops294) 10 novembre 2021

De toute évidence, les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés par la façon dont tout s’est déroulé. Après leur dispute, Mackenzie s’est excusé auprès de Josh pour la situation.

Rien de nouveau?

J’ai l’impression que ce n’est pas nouveau pour elle, je pense que Josh agit comme ça tout le temps ou il pourrait être mal à l’aise devant les caméras. #TeenMomOG – 2k19 💖 (@BossieBae_) 10 novembre 2021

Mackenzie s’est excusée auprès de Josh, mais a déclaré qu’elle était simplement « frustrée » que les gens ne le voient pas comme elle le voit. À son tour, Josh a déclaré qu’il n’était pas « à l’aise » devant la caméra et a ajouté qu’il avait accepté ses excuses.

