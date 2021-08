“L’explosion de Max met Lewis Hamilton en position de force”

Max Verstappen perdant son sang-froid lors de la conférence de presse du GP de Hongrie tandis que Lewis Hamilton haussait les épaules montre que ce dernier est en « position de force ».

C’est selon l’ancien coéquipier de Hamilton, Nico Rosberg.

S’écrasant au Grand Prix de Grande-Bretagne et que l’incident s’est rapidement transformé en une guerre des mots entre Red Bull et Mercedes, Hamilton et Verstappen ont fait face aux médias après les qualifications pour le Grand Prix de Hongrie.

Prévu pour commencer avec Hamilton en pole et Verstappen P3, Tom Clarkson a demandé aux protagonistes du titre comment ils allaient gérer une autre bataille dans le premier tour.

Verstappen l’a perdu.

« Pouvons-nous déjà arrêter à ce sujet ! Nous avons eu tellement de questions à ce sujet. C’est juste ridicule », a-t-il crié.

« Honnêtement, tout le jeudi, nous avons répondu tout le temps à des conneries stupides, alors pouvons-nous nous arrêter là-dessus, s’il vous plaît.

“Nous sommes des coureurs, nous allons courir.”

Hamilton n’a pas dit un mot, il a juste haussé les épaules.

Et cela, selon Rosberg, a été la meilleure réponse que le champion du monde en titre aurait pu donner.

Quelle première moitié de saison 2021 @F1… pleine de hauts et de bas, de plaisir et de drame ! Et tu as été avec nous à chaque étape du chemin🙏 Merci beaucoup pour tout l’amour et le soutien jusqu’à présent cette année, Team! ️ pic.twitter.com/z95umuRtOk – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 9 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

“Je dirais que si vous regardez le grand schéma des choses, Mercedes a maintenant le dessus sur tout – dans le rythme, la posture, l’attitude, tout”, a déclaré le champion du monde 2016 à Sky Sports F1.

« Max Verstappen, nous l’avons vu en conférence de presse perdre son sang-froid, criant vraiment un peu aux journalistes et cela fait vraiment le jeu de Mercedes en ce moment.

“[Lewis] est très intelligent. Il sait gérer toutes les situations qui se présentent à lui. Il est très intelligent pour dire les bonnes choses dans la presse.

« Verstappen a perdu son sang-froid lorsqu’un journaliste a demandé s’ils allaient se heurter à nouveau au premier virage.

“Verstappen criait et Lewis a juste fait un haussement d’épaules et c’était une position de force de sa part.”

Hamilton a terminé deuxième au Grand Prix de Hongrie avec Verstappen à la neuvième place après que sa RB16B ait subi de lourds dommages lorsqu’il a été touché par Valtteri Bottas dans le premier tour.

Hamilton s’est dirigé vers la pause estivale avec huit points d’avance sur Verstappen dans la course au titre de champion des pilotes de cette année.