L’explosion du jazz britannique de la fin des années 60 et du début des années 70

De la musique de danse d’influence barbadienne de Sons of Kemet aux méditations spirituelles de la saxophoniste Nubya Garcia et à la magie électronique du multi-instrumentiste Jacob Collier, les sons variés influencés par le jazz émanant de Londres suscitent l’intérêt des fans du monde entier. Dire que la ville est l’épicentre d’une passionnante renaissance du jazz britannique n’est pas exagéré, même si ce n’est pas la première fois.

Le jazz britannique était le dernier à l’honneur à la fin des années 1980, lorsque les saxophonistes Courtney Pine et Steve Williamson ont rajeuni la scène londonienne. Mais la scène d’aujourd’hui a plus en commun avec la fin des années 60 et le début des années 70. C’est alors que l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes compositeurs, chefs d’orchestre et instrumentistes a aidé le jazz britannique à trouver sa propre voix et identité. Leur travail révolutionnaire est présenté sur Voyages dans le jazz moderne : Grande-Bretagne (1965-1972), une rétrospective sur double vinyle dont 14 titres font revivre une époque largement oubliée de l’histoire de la musique britannique.

Compilée et organisée par l’écrivain, producteur et expert britannique en jazz Tony Higgins, la nouvelle compilation raconte comment Londres était un creuset de créativité et d’innovation. Le saxophoniste Alan Skidmore, qui figure dans la rétrospective, se souvient très bien de cette époque. “C’était comme une explosion”, s’amuse le joueur de 79 ans. “C’était un moment merveilleux et grisant.”

Alors que la musique pop et rock britannique de la fin des années 60 devenait plus ouvertement progressive, les musiciens de jazz avaient une curiosité artistique similaire. « J’avais vraiment l’impression que c’était une chose soudaine, mais qu’elle s’était probablement construite depuis longtemps », déclare l’éminent critique et auteur de jazz britannique, Dave Gelly MBE. “L’une des choses intéressantes à ce sujet était le nombre de compositeurs de jazz qui sont soudainement apparus, comme (le pianiste) John Taylor, (le tromboniste) Michael Gibbs, (le pianiste) Mike Westbrook et (le trompettiste) Harry Beckett. Donc, vous avez eu beaucoup de gens qui écrivaient de la musique, parfois pour de petits groupes, parfois pour de plus grands groupes, et il y avait beaucoup de gens qui passaient d’un groupe à l’autre. C’était une scène très chargée.

L’importance du club de jazz de Ronnie Scott

Pour Skidmore, l’étincelle qui a allumé le papier de touche de l’explosion du jazz britannique a eu lieu lorsque le club de jazz de Ronnie Scott dans Gerard Street à Londres a commencé à présenter des artistes de jazz internationaux au début des années 1960. Il a permis au saxophoniste et à d’autres jeunes musiciens de jazz en herbe de voir et d’entendre de près des musiciens américains pour la première fois. « Ronnie Scott faisait venir des géants de New York comme Dexter Gordon et Sonny Rollins jouer », se souvient Skidmore, qui dit avoir rencontré et se lier d’amitié avec certains de ses héros de la musique américaine. Plus important encore, l’expérience de les voir dans la chair a donné à lui et à ses contemporains l’impulsion pour forger leur propre chemin.

De nouvelles opportunités pour les jeunes musiciens britanniques sont apparues en 1965 lorsque Scott a déménagé son club dans un nouvel emplacement, mais a gardé ses anciens locaux ouverts pendant encore deux ans, principalement comme lieu de présentation des talents de la nouvelle vague d’instrumentistes de jazz de Londres. « Ronnie Scott a fait beaucoup pour nous », se souvient le doyen de la guitare jazz-rock John McLaughlin, que l’on peut entendre sur « Don The Dreamer » de Kenny Wheeler sur Journeys In Modern Jazz. “Lorsque son club a déménagé à Frith Street, il a gardé ce que nous appelions The Old Place ouvert afin que nous, jeunes musiciens, puissions jouer.”

Le saxophoniste/compositeur John Surman, qui a quitté le Devon pour s’installer à Londres en 1962 pour aller à l’université de musique, estime que The Old Place était crucial : six soirs par semaine – mais aussi parce que c’était un endroit où nous pouvions répéter après les heures de travail. Cela nous a permis de jammer et d’organiser des ateliers. Avant cela, il était difficile de trouver un endroit pour pratiquer.

L’une des principales attractions de The Old Place était le Mike Westbrook Concert Band, dont l’obsédant « Waltz (For Joanna) » figure sur la compilation. Westbrook est devenu l’un des principaux compositeurs de jazz britannique de la fin des années 60. « Il était tellement original, dit Dave Gelly. « Je me souviens du moment où (le batteur du New Jazz Orchestra) John Hiseman est venu me voir et m’a dit : ‘Hé, je viens d’entendre ce groupe incroyable.’ Je suis allé les voir et je n’avais jamais rien entendu de tel.

Un ensemble diversifié d’influences

Londres avait bénéficié d’une scène de jazz moderne dynamique avant tout cela. À la fin des années 1950, il y avait le saxophoniste/compositeur John Dankworth et le groupe de hard bop, The Jazz Couriers (avec les saxophonistes Ronnie Scott et Tubby Hayes). Ils ont été fortement influencés par le style bebop du saxophoniste alto américain Charlie Parker. Une décennie plus tard, une nouvelle génération arrive, touchée par la musique de John Coltrane. Le musicien américain a eu un impact profond sur Alan Skidmore. « Il a changé ma vie de manière incommensurable », révèle le saxophoniste. “Je n’ai pas essayé de jouer comme lui, mais j’ai été très influencé par son esprit.”

Skidmore, comme beaucoup de jeunes musiciens de jazz britanniques de la fin des années 60, a également travaillé en dehors du genre ; il a contribué à Don’t Send Me No Flowers, un LP du bluesman américain Sonny Boy Williamson en 1965 qui mettait en vedette un pré-Led Zeppelin Jimmy Page à la guitare, et a également travaillé dans les groupes des célèbres gourous du blues britannique Alexis Korner et John Mayall.

John Surman a également joué avec l’influent Korner et a également enregistré avec la célèbre chanteuse britannique de R&B Georgie Fame. Il dit que jouer aux côtés de ces deux musiciens a déteint sur son propre style: “C’était génial de jouer avec des gens qui étaient vraiment profondément dans le blues, parce que c’était une chose vraiment fondamentale sur laquelle s’appuyer.”

Surman a également absorbé d’autres sons qu’il a entendus dans le Londres multiculturel. «Je vivais juste à côté de la communauté antillaise, j’ai donc pu jammer avec (pianiste trinidadien et joueur de steel pan) Russ Henderson et quelques gars de calypso. Je voulais être partout et tout essayer. Et vous pourriez le faire alors. Il y avait toujours un bourrage quelque part.

Forger leur propre son

Malgré (ou peut-être à cause de) leur large éventail d’influences, les jeunes musiciens impliqués dans l’explosion du jazz britannique de la fin des années 60 ont su forger des approches musicales individuelles. La diversité des morceaux de Journeys In Modern Jazz: Britain est à couper le souffle, allant des paysages sonores pointillistes (The New Jazz Orchestra) aux entraînements de jazz modal d’assaut (John Surman avec John Warren). Entre les deux, vous rencontrerez des poèmes tonalités picturaux luxuriants (Kenny Wheeler), des grooves funk spacieux (Harry Beckett) et des pièces de jazz-rock pour grands ensembles (Michael Gibbs).

“Je pense que les musiciens de jazz britanniques ont trouvé leur propre identité parce que nous étions si nombreux”, explique Dave Gelly, qui jouait du saxophone dans les rangs du New Jazz Orchestra avant de devenir écrivain de jazz dans les années 70. « Ils avaient tous leur propre style. La plupart des groupes étaient légèrement différents, donc vous ne pouviez en aucun cas confondre l’un avec l’autre. Et personne ne copiait particulièrement qui que ce soit, ce qui était inhabituel. »

« À cette époque, vous pouviez jouer ce que vous pensiez être juste », explique John Surman, enhardi par le sens de la libération musicale et de l’expérimentation qui est devenu la norme à la fin des années 60. “Avant, nous apprenions des Américains et les suivions, mais à cause de l’époque dans laquelle nous vivions, je pense que nous sentions que nous avions la permission d’être nous-mêmes.”

Le monde extérieur prend note

Cette explosion phénoménale de talents du jazz n’est pas passée inaperçue auprès des maisons de disques, dont beaucoup regorgeaient d’argent grâce aux énormes ventes de disques rock et pop à la fin des années 60. Plusieurs des majors britanniques avaient lancé leurs propres marques de commerce pour gérer le boom de la musique progressive, qui comprenait le jazz contemporain ainsi que le rock psychédélique et la pop. Decca a lancé une filiale appelée Deram dont la liste en 1969 comprenait John Surman, Mike Westbrook et Alan Skidmore aux côtés David Bowie et The Moody Blues. La liste éclectique du label reflétait la façon dont les barrières musicales se dissolvaient à l’époque. “Pendant une courte période, peut-être 18 mois, le free jazz moderne, le blues et le rock progressif ont tous coexisté ensemble dans certains des festivals de musique”, se souvient John Surman.

Alan Skidmore se souvient que Deram lui a offert un contrat d’enregistrement après que son quintette ait connu une tempête au Festival de Jazz de Montreux en Suisse en 1969. concurrence », révèle-t-il. « Il y avait six prix répartis dans 14 pays et nous en avons remporté trois, dont le prix de la presse du meilleur groupe. Quand nous sommes revenus en Angleterre, tout a changé.

Le jazz britannique se faisait remarquer – et pas seulement par le public national. Le bassiste Dave Holland, qui a joué sur « Don The Dreamer » de Kenny Wheeler, a même impressionné un célèbre trompettiste américain. “Dave jouait avec (le pianiste) Stan Tracey en 68 quand Miles Davis) est venu chez Ronnie et l’a enlevé », se souvient John McLaughlin. “Nous avons pensé que c’était fantastique.”

Peu de temps après, McLaughlin a également été invité en Amérique. “Dave et moi avons eu une jam session avec (le batteur) Jack DeJohnette, qui était en ville avec (le pianiste) Bill Evans. À mon insu, Jack nous avait enregistré et joué au (batteur américain) Tony Williams après que Tony lui ait demandé s’il connaissait un guitariste. Williams a aimé ce qu’il a entendu et a demandé à McLaughlin de rejoindre son nouveau groupe de jazz-rock, Lifetime, ce qui a conduit le guitariste originaire du Yorkshire à travailler avec Miles Davis et à entamer une carrière internationale extrêmement réussie.

Les conséquences de l’explosion du jazz britannique

Mais l’explosion du jazz britannique, qui culmina vers 1970, fut de courte durée : en 1973, la fascination des majors pour le jazz s’était considérablement atténuée. Les goûts musicaux évoluent et la période d’essor des années 60 qui a rempli les caisses des maisons de disques à craquer a été suivie d’un ralentissement financier marqué. « Dans les années 1960, il y avait tellement d’argent dans le business du disque que ce n’était tout simplement pas vrai », dit Dave Gelly. “Mais cela a changé lorsque la vente de disques a diminué dans la période post-Beatles.”

John Surman offre une autre perspective. “La bulle a éclaté lorsque la fusion est arrivée et la direction de tout est devenue très disparate”, dit-il. “Le boom du jazz s’était refroidi et c’était assez sombre.” Surman a finalement conclu une alliance avec le légendaire label allemand du producteur Manfred Eicher, Enregistrements ECM, avec qui il entretient une longue et fructueuse association depuis 40 ans. Kenny Wheeler a également enregistré pour ECM tandis que Mike Westbrook, Michael Garrick, Alan Skidmore et de nombreux autres musiciens de la rétrospective ont tous trouvé des débouchés pour leur musique via d’autres labels indépendants.

Journeys In Modern Jazz: Britain, cependant, nous ramène à un point d’inflexion important dans l’histoire du jazz britannique. Il montre comment le genre évoluait, dirigé par un groupe de jeunes compositeurs et instrumentistes aventureux qui ont emmené la musique vers de nombreuses destinations nouvelles et passionnantes. L’effet se fait encore sentir aujourd’hui. Shabaka Hutchings de Sons Of Kemet a récemment expliqué que “les enregistrements de personnes comme Michael Garrick, Mike Westbrook et John Surman sont ce qui m’a vraiment inspiré”. C’est une reconnaissance de la façon dont le riche passé musical de la Grande-Bretagne a été crucial pour façonner les sons de son avenir.

