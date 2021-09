L’explosion du redémarrage du cinéma et de la télévision ⋆ 10z viral

]]>]]>

Tom Jolliffe se penche sur une explosion actuelle de redémarrages au cinéma et à la télévision, avec beaucoup de propriétés dont personne ne se souvient de toute façon…

L’idée d’un redémarrage n’est pas vraiment inconnue. Hollywood est sur une piste très usée qui est jonchée de remakes, de redémarrages, de suites, peu importe comment vous voulez les appeler. Certains pourraient dire qu’Hollywood est à court d’idées originales et que la préoccupation de dépoussiérer les anciennes propriétés et de les mettre à jour n’est guère surprenante. Cependant, il y a un problème. Si nous prenons les films en particulier, la majorité des redémarrages du 21e siècle ont tendance à échouer. J’ai depuis longtemps gémi à certains des redémarrages les plus inutiles et les plus mal livrés de ces derniers temps.

Il pourrait être L’atteleur (un remake d’un tube culte underground avec Rutger Hauer) ou Point de rupture (un redémarrage complètement conventionnel d’un classique d’action distinct et au style unique), ou RoboCop (un blockbuster de ligne de production dépourvu de toute trace ou d’esprit, d’ironie et de verve créative de l’original incroyablement violent de Paul Verhoeven). Nous avons vu Terminateur les réinventions échouent continuellement, un échec Rappel total redémarrage, des tentatives toujours incohérentes de réarmement du Prédateur (et un autre en préparation).

Pendant ce temps, bien sûr, des franchises à succès comme Rapide et furieux ou Mission impossible continuer à au moins faire en sorte que l’exercice en vaille la peine, tout en Guerres des étoiles a fait un retour qui a lancé un mastodonte de propriétés Disney. Homme araignée a déjà été redémarré deux fois (et par la suite égalisé en plus) depuis le premier film de Raimi en 2002. Être une propriété de bande dessinée, en particulier sous l’aile Marvel, apporte bien sûr un succès presque inévitable. Avatar reviendra malgré le sentiment général de désintérêt du public qui idolâtre désormais les héros de bandes dessinées.

Le box-office a quelque peu chuté lorsque vous écartez une minorité de mastodontes incroyablement réussis. De nombreuses superproductions à gros budget ne parvenaient pas à gagner de l’argent avant même la pandémie. Le streaming a ouvert des portes à des films plus petits, mais a également rendu les retours plus maigres dans un domaine qui ne peut pas être si facilement jugé sur les retours par unités vendues. Au cours des années précédentes, les ratés des studios étaient plus nombreux que les grands succès, soutenant non seulement l’industrie, mais aussi les multiplexes. Il y avait des graines d’espoir dans les films à budget faible à modéré qui gagnent à nouveau en pertinence, ainsi qu’une légère augmentation du succès et une diffusion plus large pour le cinéma indépendant et mondial. Souvent aussi, beaucoup de ces propriétés étaient du contenu nouveau ou original.

D’accord, nous avons peut-être vu quelque chose comme Gemmes non coupées auparavant, mais en même temps, il ne s’agissait pas simplement d’une ancienne propriété de deuxième niveau redémarrée. Dans la pensée hollywoodienne, un cadre aurait pu dire : “Que diriez-vous d’un remake de Le meurtre d’un bookmaker chinois?’ Ce n’est pas particulièrement bien connu, ou se prête à être intrigant en tant que redémarrage, mais ces arguties ne semblent pas souvent s’inscrire auprès des dirigeants qui décident que le monde a besoin d’une mise à jour La gomme de toutes choses. Le fait d’avoir un “titre” établi a autant de chances de désintéresser les gens que de les attirer. Est-ce qu’un film qui réutilisera le concept de base de La gomme, doit nécessairement être appelé Gomme : Reborn (ou lié de toute façon à l’original) pour le rendre vendable ? Je ne pense pas (à moins que ce ne soit une autre dans une série de suites dérivées directement en vidéo, Le flic de la maternelle 2, Papa Garderie 2, Cible difficile 2 etc). Je le comprends en quelque sorte dans le monde des films de genre directement en vidéo, mais en tant qu’entités théâtrales potentielles, c’est sans doute un gaspillage du genre de budget qu’ils y consacreront.

Pourtant, alors que le box-office cherche à se ressusciter et que les cinémas se remettent de la pandémie en cours, il semble qu’un temps de réévaluation soit nécessaire. Que veut vraiment le public ? Je vois les avantages potentiels du redémarrage des propriétés qui ont un héritage plus long et suffisamment de temps pour qu’elles puissent toujours attirer les publics établis ainsi que le nouveau public. Bonbon par exemple, qui a également le genre de concept qui est intrinsèquement intéressant, ou plus loin, le prochain Hellraiser. De plus, l’horreur a toujours été un peu plus naturellement prête pour la résurrection et la réinvention (même si cela n’a pas empêché une majorité d’entre eux d’être largement inférieurs et souvent atroces). Je ne vois pas où il y a un public en attente La gomme ou Engoulevents (qui a une série rumeur). Les films doivent essayer de trouver des moyens plus créatifs pour attirer leur public, d’autant plus que le streaming a offert une bonne plate-forme pour équilibrer de nouveaux projets et un lieu pour redémarrer des propriétés qui n’ont peut-être pas naturellement une grande attraction théâtrale (À venir 2 Amérique).

Cela dit, le monde a-t-il vraiment besoin Il est tout ça (une mise à jour sur le genre Elle est tout ça) ? Cela me frappe aussi, alors que l’inclusivité et la diversité sont cruellement nécessaires et doivent encore s’améliorer, le cynisme de certains studios l’abordant comme un outil de marketing, est contre-productif. Y aura-t-il quelque chose d’intéressant ou de créativité à Il est tout ça, autre que d’échanger le sexe du leader geek qui est (pas si) étonnamment chaud. Quel est votre pitch ? Ghostbusters avec des femmes… Et le scénario ? On va bricoler quelque chose. Qu’il y ait un interrupteur ou non, le sentiment général demeure, que de nombreux redémarrages modernes lancent l’idée d’un nouveau les anges de Charlie par exemple, chargez-le d’éléments qu’ils jugent à la mode, mais ne parviennent pas à imaginer un film intéressant autour de lui. Le problème, c’est que le concept est la clé, un groupe de discussion marketing fusionnant des idées où l’intrigue, les personnages et la direction sont des réflexions après coup.

De plus, à mesure que ce passage au streaming se poursuit, cette progression du film au contenu en série se poursuit également. Netflix, Amazon, Disney+ et les autres investissent tous beaucoup dans le contenu en série et s’intègrent à la culture de la frénésie de la montre de l’ère moderne. Au cours de la dernière décennie, la télévision s’est progressivement améliorée, devenant de plus en plus engageante et audacieuse. La télévision commence à captiver de manière plus constante que les films grand public, offrant des rôles plus intéressants, de meilleures performances, plus de créativité. En particulier, semble-t-il, avec un cinéma grand public plus axé sur la franchise et la formule. Le problème, c’est qu’il y a maintenant un danger que la télévision soit en danger de régresser et de s’abîmer.

Nous avons un nouveau Turner et Hooch (qui a l’air plus démodé que le film de Tom Hanks), le nouveau Vol du navigateur, une Doogie Howser redémarrez, etc., bien sûr, Disney est nouveau en ce qui concerne son bras de streaming. Dans le but de remplir le contenu, la sortie de leur série consiste en grande partie à redémarrer d’anciennes propriétés, à créer des retombées infinies de Marvel et Star Wars et peu de contenu original intéressant. Tout est un peu léger. Bien sûr, certains seront bons. Le Mandalorien offert un joli mélange de nouveau, nostalgique et passionnant dans le bien usé Guerres des étoiles Univers. Les séries dérivées de Marvel ont été décidément mitigées. Au-delà de cela, il y a d’innombrables autres redémarrages sur la carte à travers les canaux, y compris un nouveau Famille Addams et ce qui précède Engoulevents séries.

En principe un Engoulevents redémarrer avec le sous-estimé Frank Grillo, passé au format TV, a probablement quelques jambes. Ce qui est plus étrange cependant, c’est plutôt que de créer un nouveau titre basé sur ce qui n’est pas un concept unique, ils ont choisi de réinventer le largement oublié Engoulevents. Engoulevents en fait est largement sous-estimé, une tranche solide de sensations fortes dans les premiers jours de Stallone en tant que héros d’action, qui a également marqué les débuts américains de Rutger Hauer. Hauer a volé le film au galop, il faut le dire, mais avec le temps, le film en est un qui est perpétuellement négligé. Il y a très peu de poids dans le titre. Bien sûr, ils pourraient simplement le réutiliser pour le plaisir d’utiliser un titre qui sonne bien, mais en fin de compte, qu’est-ce que cela ajoutera à l’attrait d’être connecté au film original et intitulé de la même manière ? Cela peut même rebuter les téléspectateurs qui ont une méfiance naturelle envers les remakes. La raison pour laquelle cela s’est produit diffère cependant. Stallone lui-même est impliqué et peut avoir l’impression qu’il y a une affaire inachevée qui suggère un raisonnement plus passionné et personnel. Un studio le ramassera-t-il et le traitera-t-il correctement ? Stallone a également une fascination de longue date pour le redémarrage de son travail plus ancien, même en dehors de ses principales franchises. De longues rumeurs de Tango et Cash, Le démolisseur, Cobra et plus qu’il aimerait faire revivre. En effet un Suspense le redémarrage (moins Stallone à bord) a été répandu il y a quelques années.

Il semble à ce stade actuel, avec une étape évolutive dans le secteur du cinéma et de la télévision alors que nous nous adaptons aux nouveaux goûts, réalités et développements, que la béquille du redémarrage de l’ancien matériel repose plus que jamais. Certains d’entre eux en vaudront la peine, mais la plupart ne parviendront probablement pas à attirer un public important. Beaucoup seront malheureusement le résultat timide d’une session de brainstorming en studio et produits avec une chaîne de production, une mentalité de case à cocher, plutôt qu’un engagement créatif. Ce serait juste bien de voir un peu plus d’efforts pour créer des idées plus intéressantes et des films et des séries télévisées plus audacieux, ou permettre une plus grande fenêtre pour le cinéma indépendant, d’art et d’essai et le cinéma mondial. Les films sont de plus en plus jetables à une époque où la capacité d’attention diminue, et la télévision pourrait également être en danger de devenir interchangeable.

