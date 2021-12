L’explosion d’un camion à gaz fait plus de 50 morts en Haïti

L’explosion d’un camion transportant de l’essence en Haïti lundi a causé la mort de plus de 50 personnes et en blessant des dizaines d’autres, a rapporté l’Associated Press.

« Trois jours de deuil national seront décrétés sur tout le territoire, en mémoire des victimes de ce drame qui afflige toute la nation haïtienne », a déclaré le Premier ministre Ariel Henry en réponse à l’incident.

Au moins 53 morts et plus de 100 blessés ont été signalés, a déclaré à l’AP Patrick Almonor, adjoint au maire du Cap-Haïtien, où s’est produite l’explosion. Il a déclaré que les responsables pensaient que le camion s’était renversé après avoir apparemment tenté d’éviter une moto.

« C’est horrible ce qui s’est passé », a déclaré Almonor. « Nous avons perdu tant de vies.

Almonor a déclaré au média que les hôpitaux avaient besoin de plus de professionnels de la santé pour traiter les blessés, a rapporté l’AP. Henry a déclaré que son administration envoyait des hôpitaux de campagne sur les lieux pour soigner les blessés.

Plusieurs corps de victimes gisaient près du site de l’explosion tandis que les habitants de la région utilisaient des seaux pour collecter l’essence à ramener chez eux, a déclaré à l’AP Dave Larose, un ingénieur civil qui travaille au Cap-Haïtien. De graves pénuries de carburant et des prix élevés de l’essence ont récemment contraint les hôpitaux à refuser des patients et entraîné la fermeture d’écoles et d’entreprises.

Le président haïtien Jovenel Moise a été assassiné à son domicile en juillet lorsqu’un commando a pris d’assaut l’enceinte présidentielle, et un tremblement de terre de magnitude 7,2 a frappé le pays en août, tuant plus de 2 200 personnes et détruisant des milliers de maisons, a rapporté l’AP.

Un gang a également kidnappé un groupe de 17 missionnaires alors qu’ils revenaient de la construction d’un orphelinat en octobre. Alors que cinq ont été libérés, 12 restent des otages, a rapporté l’AP.

« C’est terrible ce que notre pays doit traverser », a déclaré Lacrose.

