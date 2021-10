L’explosion étonnante de nouvelles entreprises se poursuit alors que les Américains se débrouillent seuls

par Wolf Richter, Wolf Street :

Et mes 2 cents sur les «taux d’échec» élevés des nouvelles entreprises, étant moi-même propriétaire d’une petite entreprise.

Les nouvelles formations commerciales, basées sur des demandes de numéro d’identification d’employeur (EIN) auprès de l’IRS, ont explosé en juin et juillet de l’année dernière, puis ont zigzagué de haut en bas, puis cette année ont encore explosé et sont restées bien au-dessus de la fourchette historique.

En septembre, 431.381 demandes EIN ont été déposées auprès de l’IRS, 49% au-dessus de septembre 2019, et au même niveau brûlant qu’en septembre de l’année dernière, selon les données publiées aujourd’hui par le Census Bureau. Pour les neuf premiers mois de l’année, les demandes d’EIN ont augmenté de 58% par rapport à la même période en 2019 :

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le niveau historiquement élevé de nouvelles créations d’entreprises chaque mois fait partie de l’étrange casse-tête qu’est devenue cette économie : l’étrange phénomène des pénuries de main-d’œuvre, les énormes paiements de relance qui ont été versés, les allocations de chômage fédérales qui se terminent maintenant, les 800 milliards de dollars en des prêts PPP remboursables qui sont allés à presque tout le monde l’année dernière et plus tôt cette année, les 3,2 millions de personnes qui ne sont toujours pas retournées sur le marché du travail….

L’année dernière et plus tôt cette année, on soupçonnait que les demandes d’EIN augmentaient parce que des fraudeurs créaient des entreprises pour mettre la main sur ces prêts PPP remboursables. Mais un EIN n’était pas requis pour les prêts PPP. Les entreprises devaient exister depuis un certain temps pour se qualifier. Et le PPP a pris fin en mai. Pourtant, les applications commerciales ont continué à monter en flèche chaque mois depuis lors.

Le Census Bureau a supprimé de ces numéros EIN les demandes qui n’étaient pas liées aux formations commerciales typiques, telles que les privilèges fiscaux, les successions, les fiducies, etc.

La plupart des nouvelles entreprises créeront un emploi pour le propriétaire et peut-être pour quelques autres personnes et ne deviendront jamais de gros employeurs. Il peut être très excitant et gratifiant à plusieurs niveaux de posséder et de gérer une petite entreprise. Mon empire de magnat des médias WOLF STREET est l’un d’entre eux. Ces types de petites entreprises paient d’autres entreprises ou personnes sur une base contractuelle, de la comptabilité au travail informatique. Mais ils n’ajoutent pas beaucoup d’employés.

Les potentiels créateurs d’emplois.

À l’aide des informations contenues dans l’application EIN, le Census Bureau classe les entreprises ayant une forte probabilité de créer une masse salariale importante en tant qu’applications commerciales à « haute propension aux salaires planifiés » (HBA).

En septembre, il y avait 145 628 applications EIN par des entreprises que le Census Bureau a considérées comme des HBA, en hausse de 31% par rapport à septembre 2019. Au cours des neuf premiers mois de cette année, il y avait 1,40 million de ces applications commerciales, en hausse de 41% par rapport à la même période. période en 2019 :

Les vrais créateurs d’emplois potentiels – avec des salaires planifiés.

Au sein des HBA, il existe les « Applications commerciales avec salaires planifiés » (WBA) par les entreprises qui ont une date prévue pour leur première paie. Ils ont du financement et ils sont prêts à payer les salaires. Ils sont plus susceptibles d’augmenter leur masse salariale et de devenir des employeurs importants.

En septembre, 51 617 WBA ont été déposés, en hausse de 30 % par rapport à septembre 2019. Au cours des neuf premiers mois de cette année, 485 155 WBA ont été déposés, en hausse de 34 % par rapport à la même période en 2019.

Mais ils restent en baisse de plus de 35% par rapport à avant la crise financière :

Alors combien de nouvelles entreprises avec une faible propension à créer des emplois ?

Pour obtenir le nombre de candidatures pour les entreprises ayant une «faible propension» à devenir des créateurs d’emplois importants, je soustrais le nombre de candidatures à forte propension du nombre total de candidatures EIN. Ce sont les entreprises qui peuvent n’employer que le propriétaire et parfois quelques autres personnes.

Ces types d’applications métiers ont augmenté depuis des années, doublant à peu près, passant de 91 000 par mois en moyenne en 2007 à 183 000 par mois en moyenne en 2019, soit 2,2 millions pour toute l’année 2019 ! Et ils l’ont fait alors que les HBA et les WBA ont chuté au cours de la même période. Puis est venu le pic pendant la pandémie:

Le grand nombre de ces one-man shows et one-woman shows en grande partie délimitent un grand changement dans la société américaine, avec de plus en plus de personnes qui se lancent seules.

Une grande partie de cela a été rendue possible par Internet, qui a permis à ces entrepreneurs d’acquérir de la visibilité, de promouvoir leurs produits et services, d’utiliser des plateformes tierces pratiques telles qu’eBay et Amazon, et des plateformes de paiement telles que PayPal et maintenant bien d’autres, et de s’engager dans des transactions directes. relations avec les clients potentiels.

C’était déjà une grande tendance lorsque la pandémie a frappé avec le flot d’argent qu’elle a déclenché qui a fourni des fonds pour se débrouiller seuls, en particulier les personnes qui ont été licenciées par leur employeur.

Mais les demandes des entreprises avec des salaires planifiés (WBA) en septembre étaient de retour à des niveaux où elles étaient à la fin de 2007 et bien en deçà de ce qu’elles étaient avant la crise financière.

Voici les trois types d’applications commerciales : faible propension à créer des emplois (rouge), forte propension à créer des emplois (violet) et avec des salaires planifiés (vert) :

Par secteur d’activité ?

Le commerce de détail est le biggie, grâce à Internet et au passage au commerce électronique. Quand les gens pensent au commerce électronique, ils pensent à Amazon et à d’autres géants. Mais le commerce électronique a attiré des millions d’entrepreneurs, travaillant dans leurs garages, condos ou fermes, vendant des marchandises à des clients à travers le pays.

Même si les détaillants et les centres commerciaux physiques ont été battus, les entrepreneurs du commerce électronique se sont lancés dans le jeu par millions. Et la pandémie a accéléré ce processus.

Lire la suite @ WolfStreet.com