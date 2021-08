L’explosion funk des frères Johnson en 1976

Une explosion funk avait vraiment lieu grâce à les frères Johnson à l’été 1976. Le duo de frères et sœurs de Los Angeles, George et Louis Johnson, est entré à la fois dans le Billboard Hot 100 et ses charts Hot Soul Singles le 14 août de la même année avec l’un de leurs premiers morceaux de danse, “Get The Funk Out Ma Face. ”

Les frères, qui ont joué dans Billy PrestonLe groupe de dans la première moitié des années 1970, avait émergé à part entière l’année précédente. Ils étaient les artistes en vedette sur le producteur principal Quincy Jones‘ Top 20 des tubes R&B “Is It Love That We’re Missin’.” La relation avec Quincy allait s’avérer longue et fructueuse.

Studio A-listers

Leur propre premier album Look Out For #1, produit par Jones, a passé tout le mois de juin 1976 au sommet du palmarès des albums R&B. C’était un superbe exemple de musicalité de premier ordre, avec la guitare solo de George, la basse de Louis, leur voix principale partagée et les contributions de meilleurs joueurs tels que Dave Grusin, Billy Cobham, Harvey Mason, Ralph Macdonald et Ernie Watts.

Écoutez la liste de lecture Brothers Johnson Best Of de uDiscover Music.

Au cours de ce règne d’un mois, le premier single de l’album “I’ll Be Good To You” a atteint le n ° 1 du R&B et est devenu un succès croisé, passant trois semaines au n ° 3 du Hot 100. C’était le plus gros succès des frères Johnson. succès pop sans précédent, plus grand encore que la chanson qui est devenue leur plus grand hymne britannique, « Stomp ! » des années 80.

Un phare de 12 pouces

Le deuxième single de Look Out For #1 était le brillant entraînement funk “Get The Funk Out Ma Face”, qui a retenti sur les stations R&B de toute l’Amérique cet été-là et était parfait pour le nouvel engouement pour les singles de 12 pouces.

Le morceau est allé au n°4 du R&B et au n°30 de la pop, et bien que les frères ne fassent leurs débuts dans les charts britanniques qu’en 1977 avec un autre de leurs plus grands de tous les temps, « Lettre de fraise 23 » le single “Get The Funk Out Ma Face” a fait de grandes vagues parmi les connaisseurs de la soul. Comme ils l’ont chanté, “le funkin’ est une chose que nous libérons tous.”

