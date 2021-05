L’explosion «furieuse» du prince William à Prince Edward alors que la gaffe «menaçait» la famille royale | Royal | Nouvelles

Le jeune frère de William, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont annoncé qu’ils quittaient le cabinet en janvier de l’année dernière. Depuis lors, ils ont déménagé en Californie et explorent d’autres projets, laissant une pile de travail à d’autres membres de la famille royale. Gyles Brandreth – un ami de la famille et biographe du prince Phillip – a laissé entendre que le prince Charles veut «réduire la monarchie à seulement six membres actifs» lorsqu’il deviendra roi.

Mais Megxit lui a quelque peu forcé la main, ce qui signifie que son frère le prince Edward et sa femme Sophie, la comtesse de Wessex auront des rôles plus importants.

Edward prendra sa pairie et le titre de Phillip sera transmis au fils de 13 ans du comte de Wessex, James, vicomte Severn.

La relation de William avec Edward semble être étroite aujourd’hui, alors qu’ils se sont mis à reconstruire ensemble l’image de la famille royale.

Mais c’est en contraste frappant avec ce qui s’est passé dans la maison royale il y a 20 ans, lorsque le duc de Cambridge étudiait à l’université et avait un accord avec la presse pour s’abstenir qu’il soit enregistré au cours de ses études.

L’accord a été conclu en 2001 et a été respecté par toutes les agences de presse, mais il y avait une société de production télévisuelle appelée Ardent qui pensait qu’elle était au-dessus des règles.

La société de production a fait étalage effrontément des termes de l’accord de confidentialité en enregistrant des images de l’université de William – ce qui était encore plus choquant, c’était le fait qu’Ardent appartenait à l’oncle de William, Edward.

Le correspondant royal Robert Jobson a détaillé exactement ce qui s’est passé dans son livre «William’s Princess».

M. Jobson a déclaré: «William était furieux.

En 2002, Edward a fermé sa société de production télévisuelle et sa femme a également été interrogée sur son statut de célébrité – les deux ont finalement été contraints de quitter les projecteurs et de se retrouver dans ce que M. Jobson a récemment décrit comme «être en arrière-plan pour faire du travail avec des ânes».

Depuis qu’ils ont quitté la famille royale, Meghan et Harry ont fait une série d’affirmations qui incluent des problèmes de santé mentale, le manque de soutien de l’entreprise, des nuances raciales d’un membre de la famille et que la famille est «dysfonctionnelle»

Cependant, Charles attribue plus de responsabilités à Edward et avec William prêt à monter sur le trône après son père, la famille royale démontre qu’elle sera plus forte que jamais.

«William’s Princess» de Robert Jobson a été publié par John Blake en 2006. Il est disponible ici.