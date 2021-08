L’explosion massive de la tablette Fire d’Amazon est idéale pour la rentrée

Amazon propose toujours de nouveaux appareils formidables, leur permettant de proposer des offres exceptionnelles lorsqu’ils en ont l’occasion. De Offres Amazon Echo Show qui sont actuellement en cours d’exécution, vous pouvez voir le type d’options qu’Amazon déploie. L’un de ses premiers appareils a été le Kindle. Il a été mis à jour au fil des ans et la tablette Fire est le haut de gamme. Grâce à un énorme événement de vente qui se déroule actuellement, vous pouvez choisir parmi de nombreuses options de Tablettes Amazon Fire qui conviendra le mieux à ce dont vous avez besoin. C’est une vente parfaite alors que la nation se prépare à retourner à l’école.

Toute nouvelle tablette Fire HD 10, 10.1″, 1080p Full HD, 32 Go, dernier modèle (version 2021), noir

Prix: 99,99 $

Vous économisez : 50,00 $ (33 %)

Obtenez la dernière option à moindre coût

Non seulement vous pouvez obtenir des tablettes Fire en vente, mais vous pouvez les obtenir pour un bon prix. Cela inclut le tout nouveau, Tablette 2021 Fire HD 10, qui est de 50 $ de rabais, en l’envoyant en dessous de 100 $ ! C’est rapide et réactif avec plus de RAM que les anciens modèles. Il a un écran extrêmement lumineux et une longue durée de vie de la batterie. Vous pouvez l’utiliser jusqu’à 12 heures avant de le charger. Appelez vos amis grâce aux caméras. Il s’agit d’un accord de premier ordre.

Options de tablette Amazon Fire pour les enfants également

Vous pouvez également économiser 50 $ sur un excellent Tablette Fire HD 8 Enfants. Cela aide votre enfant à apprendre lorsqu’il n’est pas en classe. Il comprend un an d’Amazon Kids+ et vous permet aux enfants d’accéder à plus de 20 000 applications, jeux, livres et plus encore. Les parents peuvent donner aux enfants l’accès à plus d’applications. Cela fonctionne avec le Wi-Fi et vous pouvez télécharger du contenu à utiliser lorsque vous n’êtes pas connecté. Celui-ci dispose également d’un port de charge USB-C pour une charge plus simple. C’est à seulement 89,99 $ pour une durée limitée !

Tablette Fire HD 8 Kids, écran HD 8″, 3-7 ans, 32 Go, étui bleu Kid-Proof

Prix: 89,99 $

Vous économisez : 50,00 $ (36%)

Tablettes pour enfants de modèle supérieur comme le Tablette Fire HD 10 Enfants sont également réduits. C’est 60 $ de réduction, ce qui ramène le prix à 139,99 $. Le Tablette Fire HD 10 Kids Pro est de 60 $ de réduction, abaissant le prix à 139,99 $. Ceux-ci ont de superbes écrans de 10,1″ et jusqu’à 1 To de stockage extensible. Vos enfants peuvent faire tellement de choses avec ces derniers, ce sont des investissements intelligents.

Toute nouvelle tablette Fire HD 10 Kids, 10,1″, 1080p Full HD, 3-7 ans, 32 Go, bleu ciel

Prix: 139,99 $

Vous économisez : 60,00 $ (30 %)

Présentation de la tablette Fire HD 10 Kids Pro, 10.1″, 1080p Full HD, 6-12 ans, 32 Go, noir

Prix: 139,99 $

Vous économisez : 60,00 $ (30 %)

Plus d’offres Fire sur tout le site

C’est fou combien il y a d’offres cette semaine. Il existe des remises allant de 60 $ à 10 $ sur diverses tablettes Fire, vous pourrez donc en trouver une pour vos besoins. Même si vous recherchez simplement un temps d’arrêt lorsque les enfants utilisent également leur tablette Amazon Fire, vous êtes sûr d’en obtenir un bon. Ci-dessous, nous avons répertorié toutes les offres qui sont proposées en ce moment.

