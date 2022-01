L’explosion passée de fractale de Bitcoin pourrait suggérer qu’un renversement record est proche

Mark Twain a dit que l’histoire ne se répète pas, mais qu’elle rime souvent. Un tel scénario pourrait être sur le point de se dérouler dans Bitcoin, conformément à une configuration potentielle d’imitation de fractale avant un précédent rallye record.

Bien que les conditions ne soient pas les mêmes pour une relecture exacte, il pourrait y en avoir assez pour que l’action des prix rime suffisamment de temps en temps. Regardons de plus près.

Une fractale de prix Bitcoin record trouvée, mais est-elle valide ?

Les marchés sont cycliques et les modèles se répètent si fréquemment sur ces marchés qu’ils peuvent être utilisés pour prédire l’avenir. La plupart des modèles techniques statistiquement prouvés incluent une sorte de forme géométrique, telle que des triangles et des rectangles.

Mais tous les paramètres ne sont pas aussi clairs. Des motifs répétitifs appelés fractales peuvent apparaître, imitant l’action des prix des moments passés. Lorsque des fractales apparaissent, elles ne sont pas une répétition parfaite de la situation précédente, mais elles peuvent produire des résultats similaires.

La fractale en question est une configuration du 25 octobre 2019, anciennement appelée « bombe Xi » ou « bombe chinoise ». Le prix du Bitcoin avait balayé le support après plus d’un mois de combat, pour s’inverser radicalement.

Non seulement l’action des prix s’est inversée, mais la courte contraction qui en a résulté et le FOMO ont entraîné une hausse record de 44% en 48 à 72 heures. Il s’agissait de la troisième plus grande augmentation d’un jour de l’histoire de la crypto-monnaie.

L’action des prix imite une fractale d’octobre 2019 | Source : BTCUSD sur TradingView.com

La Croix de la Mort donnera-t-elle une nouvelle vie aux taureaux crypto ?

La fractale ci-dessus est étrangement similaire à l’action des prix pendant la tendance baissière d’octobre 2019. Les pics et les creux correspondent assez bien, comme le montre l’image ci-dessus.

Ce qui est potentiellement plus révélateur, c’est le fait que la même configuration se prépare lorsque les bandes de Bollinger entrent en jeu. Les délais de 12 heures BTCUSD montrent un schéma similaire, puis une clôture très similaire en dehors de la bande de Bollinger inférieure. Après une pause et quelques doji, le prix du Bitcoin s’est inversé et s’est fortement inversé.

Les bandes de Bollinger pourraient relever le BTC à 60 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Si le schéma devait se répéter ou même rimer, il y a la possibilité d’un renversement sans précédent et historique. La dernière fois que la configuration a eu lieu en octobre 2019, il y a eu une augmentation de 44% les jours suivants.

Un autre rallye de 44% verrait Bitcoin revenir au-dessus de 61 000 $ par pièce et pourrait se produire en quelques jours seulement. Les fractales, cependant, ne sont pas des modèles valides et statistiquement prouvés avec une certaine probabilité derrière eux. Ils peuvent simplement ressembler à des cours passés, mais ils ne parviennent pas du tout à produire les mêmes résultats.

Bitcoin pourrait-il être renvoyé à la croix de la mort ? | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Enfin, il y a une « croix de la mort » qui se profile dans le journal, qui est également apparue à peu près au même moment que la soi-disant bombe chinoise. Un croisement de décès se produit lorsque la moyenne mobile à court terme, la moyenne mobile à 50 jours, passe en dessous de la moyenne mobile à long terme, la moyenne mobile à 200 jours.

Malgré toutes les similitudes, la fractale ci-dessus doit être prise avec des pincettes, sel qui peut se retrouver dans les blessures des ours si ce schéma se développe.

