L’explosion ultime de Herro

Le plan d’Erik Spoelstra est si bien exécuté que, c’est un paradoxe, il a besoin de quelqu’un pour le briser. Ou plutôt, secouez-le. L’armée de Miami Heat forme des phalanges si précises, si impénétrables, qu’elles finissent parfois par avoir besoin d’une touche de magie, d’une étincelle. Un seul verset, un libre penseur. Et le voilà, pour ça et quoi qu’il en coûte, Tyler Herro. Qu’il a encore 21 ans (il aura 22 ans en janvier) et en est à sa troisième saison NBA mais pourrait déjà écrire un livre sur cette première partie de sa carrière. C’est du moins ce que l’on peut croire : prodige recrue, sensation de bulle de Floride, finaliste (premier né 2000, tempus fugit). Et, bien sûr, chouchou des médias, le roi Midas des réseaux sociaux.

Cela, seulement la première année. Dans le second, leur performance a été remise en question, dans un Heat médiocre, incapable de suivre leur modèle de 2020 et ceux qui ont fini par être considérés plus comme un produit de la bulle, avec toutes ses conditions environnementales, que comme un véritable aspirant au ring. Sans gloire, la saison s’est terminée par un balayage (4-0) aux mains des Bucks, l’équipe qu’ils avaient démontée en demi-finale 2020 (1-4), à Walt Disney World. De Herro, moins efficace, dispersé, s’est-on dit à Miami que la célébrité lui était montée à la tête, que la nuit du sud de la Floride l’avait frappé et que les Heat étaient très énervés contre lui. Sûrement tout cela était vrai, aussi que parfois ces jeunes et talentueux joueurs souffrent pour s’adapter à un nouveau rôle : plus de lumières, plus de ballon dans les mains, une obligation de faire un autre bond en avant car la loi prévaut dans le sport professionnel que ce qui n’avance pas. , régresse. Il faut avancer, tout le temps et à toute vitesse.

Avant sa troisième saison, qui semblait capitale pour savoir qui était vraiment Tyler Herro, l’escorte s’est rendu un mauvais service, du moins face à l’opinion publique, lorsque rattrapé d’autres jeunes stars : Luka Doncic, Trae Young, Ja Morant… Finissons. La confiance, au moins et pour voir le bon côté, était intacte. Le chef, disaient-ils, était revenu à sa place, centré et père depuis septembre. Le talent a toujours été là : John Calipari, qui s’est spécialisé dans l’envoi de futures stars à la NBA depuis le Kentucky, a été frappé par le fait que son garçon soit sorti numéro 13 au repêchage (2019). C’était un grand brouillon (Zion, Morant, Barrett, Hunter, Garland…) mais une position tardive qui a fait affûter son entraîneur, qui prévenait déjà que beaucoup s’étaient trompés lorsque Devin Booker est également sorti numéro 13 (2015). Herro, une sensation du lycée du Wisconsin, aurait pu faire une autre année d’université et progresser dans les brouillons fictifs. Mais les choses n’ont pas fonctionné ainsi depuis longtemps.

Et oui : le talent était là. Herro fait partie des grands joueurs du début de saison. Pas seulement des jeunes : de tous. Les Heat sont à 7-2, ils ont une défense infernale et une attaque collective et fonctionnelle. Cinquième cote offensive, deuxième défensive, troisième meilleure cote nette. Bague Wannabe Couture. Le projet, conçu sur mesure pour un Spoelstra heureux, a été relancé, avec deux leaders évidents comme Jimmy Butler et Bam Adebayo, le tireur d’élite Duncan Robinson et deux guerriers made in Spoelstra qui sont des experts pour améliorer tout ce qui les entoure et qui se sont intégrés. ainsi qu’il était clair qu’ils s’intégreraient dans la philosophie de la franchise de Floride, la tristement célèbre (mais réelle) culture Heat : PJ Tucker et Kyle Lowry.

Les Heat sont devenus, renforcés et relancés, en une machine infernale qui creuse dans les défauts du rival. ET Tyler Herro est le souffle de différents talents, l’artiste sur les barbelés, le générateur de paniers. Ses débuts sont si extraordinaires qu’il aspire, en ce moment, au Best Sixth Man (un prix qui est en passe de gagner dans la rue) mais aussi au Most Improved Player. Il fait littéralement la moyenne de ses meilleurs chiffres sur tout (moins le pourcentage de lancers francs): 31,6 minutes, 21,3 points, 5,7 rebonds, 3,9 passes décisives, 47,4% au total de tirs, 42,6% en triples (tir 6,8 par nuit), 81,8% en lancers francs… Il n’a été laissé sans marquer à deux chiffres que dans un match, le désastre du Heat (impropre, étrange : 78-95) contre les Boston Celtics. En six il en a déjà marqué plus de 20. Il joue des minutes de départ, quelque chose qui sonnera à ceux qui se souviennent des sixièmes hommes historiques, de Kevin McHale à Manu Ginobili en passant par Lamar Odom, Jason Terry, JR Smith, Detlef Schrempf… Il est non seulement le joueur Il a marqué le plus de points sur le banc, c’est qu’il fait plus de différence au deuxième que celui-ci au dixième.

Il est apparu que Herro ne finirait pas par être aussi bon qu’il le paraissait dans sa franchise en tant que recrue. Dans ce quatrième match magique de la finale de l’Est 2020 contre les Celtics, celui avec 37 points qui a bouleversé l’Amérique. A 20 ans, il était évident qu’il était très jeune et aussi que le battage médiatique qui l’a élevé a fini par être exagéré. Ou peut-être trop sirupeux, plutôt qu’exagéré. Mais le talent était là, et après un an de va-et-vient, ça explose. Et le Heat (qui cache peut-être un autre joker au retour de Victor Oladipo) a trouvé un élan de l’intérieur, un joueur essentiel car il est différent de tous les autres membres de l’équipe. Le buteur après dribble, l’extérieur avec ange dans des situations compromettantes, le talent plafond illimité. L’une des raisons, en bref, les Heat sont bien plus qu’un rouleau compresseur de début de saison : ils sont un prétendant au ring. Avec tous les gallons.