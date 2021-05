L’EXPONENTIALITÉ MÈNE À LA FINALITÉ | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Egon Von Greyerz, Gold Suisse:

Alors que les développements technologiques et les marchés deviennent paraboliques, nous observons de nombreux «experts» du marché, même intelligents, prédire que nous sommes maintenant dans une ère économique exponentielle. Ainsi, beaucoup croient que cela durera éternellement. C’est l’attitude typique aux sommets du marché et de l’économie et garantit que CELA NE FINIRA PAS BIEN!

Il est clairement absurde de croire qu’une expansion exponentielle basée sur les déficits, les dettes et la fausse monnaie est le début d’une nouvelle ère. Quiconque étudie l’économie et l’histoire des marchés sait que les mouvements exponentiels indiquent la fin d’une époque et non le début. Comme je l’ai dit à maintes reprises, l’histoire est notre meilleur professeur et elle rime et se répète. Et l’histoire nous donne maintenant de terribles avertissements.

SOMMES-NOUS DANS UN CHANGEMENT DE PARADIGME?

Mais pour une raison quelconque, les êtres humains extrapolent toujours les tendances actuelles, qu’il s’agisse de la croissance démographique ou des rebonds boursiers. Nous savons par des déclarations à des sommets historiques comme 1929, 1987 ou 2000 que quiconque, des politiciens aux investisseurs de l’époque, croit que la tendance se poursuivra éternellement et que le monde a opéré un changement de paradigme.

De nombreux marchés et investissements augmentent désormais de façon exponentielle et très peu prévoient la fin de cet état euphorique.

LA POPULATION MONDIALE À DEMI?

Commençons par la population mondiale. Pendant des milliers d’années, nous avons assisté à une croissance très lente et régulière, comme le montre le graphique ci-dessous. Au milieu des années 1850, la population mondiale atteignait 1 milliard.

Depuis le milieu des années 1800, nous avons assisté à une croissance exponentielle de la population et nous sommes maintenant près de 8 milliards de personnes sur terre.

L’énergie et le pétrole en particulier jouent un rôle majeur dans cette croissance, conduisant à des augmentations de la production alimentaire, à l’industrialisation, à de meilleurs soins de santé pour les personnes, etc.

LA LOI EXPONENTIELLE DE LA COMPOSITION

La loi de Moore, d’abord liée aux transistors, est une projection des tendances historiques. L’erreur avec ces projections est qu’elles supposent que la même tendance se poursuivra à jamais, qu’elle concerne la population ou les marchés boursiers.

La vieille fable de l’inventeur de l’échiquier nous dit à quel point les mouvements exponentiels sont peu connus. Le roi a promis à l’inventeur une récompense pour avoir inventé le jeu d’échecs. L’inventeur a demandé un seul grain de riz sur le premier carré de l’échiquier, deux sur le deuxième, quatre sur le troisième et ainsi de suite. Le roi pensait que cette demande était facile et peu coûteuse à satisfaire. Le roi ne comprenait guère la loi exponentielle de la composition. Parce qu’une fois le 64e carré atteint, 18 quintillions de grains étaient nécessaires. Ce montant dépassait la production totale du royaume. Ainsi, au lieu d’obtenir sa récompense, l’inventeur a été tué pour avoir trompé son roi.

Plus une tendance dure, plus elle semble permanente. L’explosion de la croissance démographique ne semble pas réversible. Mais la période de la peste noire au milieu des années 1300 nous a montré comment la population peut rapidement diviser par deux. C’était le cas en Europe et probablement aussi dans le reste du monde.

Ainsi, les mouvements exponentiels se terminent toujours et celui-ci aussi. Les raisons de la «correction» à venir sont probablement une combinaison des causes du graphique ci-dessus.

LES MOUVEMENTS EXPONENTIELS TRAVAILLENT EN ARRIÈRE

Tout comme les augmentations exponentielles sont spectaculaires, les inversions le sont aussi. Et bien que peu de gens le comprennent, les mouvements exponentiels s’inversent toujours, du moins temporairement. Le problème est que l’inversion est toujours plus rapide, plus violente et plus ébouriffante que l’avancée.

Une correction de la population mondiale de 8 à 4 milliards serait tout à fait naturelle d’un point de vue statistique. Ce serait évidemment dévastateur pour le monde. Mais si l’avance d’un milliard d’habitants prenait 170 ans, la «correction» pourrait en prendre au moins la moitié, disons 85 ans. Seuls les futurs historiens raconteront au monde ce qui s’est réellement passé.

Comme l’indique le graphique ci-dessous, la croissance économique est totalement liée à la disponibilité du pétrole.

Le graphique montre que le PIB mondial par habitant (à partir de 1968) croît en fonction de la consommation et donc aussi de la disponibilité du pétrole. La production de pétrole étant susceptible de diminuer à long terme, la croissance économique diminuera également. Ceci est tout à fait conforme à l’opinion que j’ai exprimée dans de nombreux articles et entretiens, à savoir que nous sommes à la fin d’un cycle économique majeur d’au moins 300 ans et peut-être plus.

Il est peu probable que les énergies renouvelables remplacent les combustibles fossiles pendant très, très longtemps, même si c’est une opinion politiquement inconfortable pour les militants du contrôle du climat. Ce que très peu réalisent, c’est que la plupart des sources d’énergie renouvelables sont très coûteuses et dépendent également des combustibles fossiles, qu’il s’agisse de voitures électriques, d’éoliennes ou de panneaux solaires.

ÉVOLUTION EXPONENTIELLE DU MARCHÉ BOURSIER

Si nous regardons certains plus récents exponentiel mouvements sur le marché boursier, ils ont été spectaculaires.

DES MOUVEMENTS EXPONENTIELS QUI NE SE FINIENT PAS BIEN

Les mesures ci-dessus ont considérablement exagéré l’effet des nouvelles technologies. Une fois qu’une nouvelle invention a été digérée, elle évolue en fonction du marché dans son ensemble. Prenez le volant qui était révolutionnaire à l’époque. Il a été inventé. Pourtant, aujourd’hui, il n’est certainement pas évalué avec une prime. Ainsi, la valeur des nouvelles technologies ne surpasse le marché que pendant une période limitée et les mouvements ci-dessus entraîneront des corrections majeures de bien plus de 50%.

BITCOIN – QUELQUE CHOSE POURRAIT ÊTRE PLUS EXPONENTIEL

Si vous aviez investi 1000 $ dans Bitcoin à 0,08 $ en 2010, vous auriez eu 800 millions de dollars au sommet de 65000 $ en avril. Aujourd’hui, ce serait 400 millions de dollars à 32 500 $, si facile à venir et à disparaître rapidement.

Une marchandise avec une telle volatilité ne peut évidemment jamais remplacer la monnaie. Et les banques centrales ne le permettraient pas non plus. Les frénésies spéculatives peuvent durer plus longtemps que quiconque ne s’y attend.

Donc, Bitcoin pourrait aller à 1 million de dollars ou il pourrait aller à ZERO. Pas la meilleure des chances. Et certainement Bitcoin n’a rien à voir avec la préservation de la richesse.

BITCOIN contre OR

Bitcoin a été un investissement spéculatif spectaculaire et les premiers investisseurs ont fait des fortunes énormes. Comme toutes les manies exponentielles, il est susceptible de se terminer en larmes. Mais pour les investisseurs avertis qui se sont maintenant diversifiés dans l’or physique et un peu d’argent, ils ont réussi à tirer le meilleur parti des deux mondes.

Je doute que Bitcoin continuera à surperformer l’or. Mais même si c’est le cas, il s’agit d’un investissement binaire qui pourrait théoriquement atteindre 1 million de dollars dans une manie spéculative continue ou qui pourrait aller à zéro, ce qui est plus probable à mon avis.

L’EXPONENTIALITÉ MÈNE À LA FINALITÉ

Comme indiqué ci-dessus, la population mondiale ainsi que de nombreux marchés et instruments financiers évoluent désormais de manière exponentielle. Les mouvements exponentiels vers le haut presque sans exception se terminent par un mouvement vers le bas de la même ampleur. Donc cela finira mal.

