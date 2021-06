L’exportation de minerai de fer vers le Japon se poursuivra malgré le retrait de l’exemption de droits (chef de la NMDC)

in

Des accords d’approvisionnement en minerai de fer avec la Corée et le Japon existent depuis environ six décennies; ceux-ci ont été renouvelés sans interruption en tant que geste de bonne volonté de New Delhi envers les deux pays asiatiques.

Alors même que le gouvernement a choisi de ne pas renouveler les accords à long terme (LTA) vieux de plusieurs décennies pour la fourniture de minerai de fer aux aciéries japonaises et à la major sud-coréenne Posco à leur expiration en mars, la société minière d’État NMDC, qui fournissait le minerai, a déclaré il continuerait à exporter vers le Japon à condition qu’il s’avère économiquement viable.

« Pour l’exercice en cours, le gouvernement n’accordera pas d’allégement des droits d’exportation qu’il offrait auparavant. Mais rien ne nous empêche d’exporter du minerai de fer. La seule chose est que nous devons payer 30% de droits d’exportation comme les autres et non 10% comme auparavant. Nous recherchons en effet des exportations », a déclaré à FE le président-directeur général de la NMDC, Sumit Deb.

Pour commencer, la NMDC considérera le Japon comme sa destination d’exportation car elle a un certain niveau de confort avec les usines japonaises. Par la suite, cependant, la société examinera également la faisabilité d’exporter vers la Corée du Sud et d’autres destinations, a déclaré Deb.

Des accords d’approvisionnement en minerai de fer avec la Corée et le Japon existent depuis environ six décennies; ceux-ci ont été renouvelés sans interruption en tant que geste de bonne volonté de New Delhi envers les deux pays asiatiques. Le cabinet du syndicat a renouvelé le contrat pour la dernière fois le 25 avril 2018 ; le contrat était en vigueur jusqu’au 31 mars 2021.

Le gouvernement n’a pas renouvelé les accords à long terme apparemment en raison de l’incertitude entourant les plans d’investissement des aciéries de ces pays en Inde. La pénurie de la matière première clé pour la fabrication de l’acier en Inde est également considérée comme une raison de la décision.

En 2019-20, la NMDC a exporté 2,44 millions de tonnes (MT) de minerai de fer, mais il a baissé d’environ 6% à environ 2,3 (MT) en 2020-21. Il n’y a pas eu d’exportations jusqu’à présent dans l’exercice en cours. Cependant, pour 2020-2021, la NMDC a fixé un objectif d’exportation de 2-2,5 MT.

NMDC exploite des mines au Chhattisgarh et au Karnataka ; mais ce dernier n’autorise pas les exportations pour le moment. En conséquence, la NMDC devra exporter depuis ses mines du Chhattisgarh.

« Il n’y a aucun problème pour nous d’exporter du Chhattisgarh. Mais nous avons examiné la viabilité financière des exportations et avons vu si cela avait du sens après avoir payé 30% de droits d’exportation », a déclaré Deb.

NMDC devrait produire environ 44 MT de minerai de fer au cours de l’exercice actuel, contre 33,25 MT en 2020-21. La production supplémentaire devrait provenir de ses mines du Karnataka, fermées depuis un peu plus de trois ans jusqu’en février de cette année. La mine a une capacité annualisée de 7 MT par an. Il a fixé un objectif de ventes de 42 MT, contre 34,15 MT au cours du dernier exercice.

