L’exposition Bitcoin de Morgan Stanley via le GBTC de Grayscale vaut près d’un million de dollars

Le géant bancaire Morgan Stanley est déjà exposé au Bitcoin via le plus grand actif numérique géré, Grayscale Investments, qui compte 29 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

Selon un dossier déposé le 28 juin auprès de la SEC américaine, le Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. de la banque détenait 28 298 actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) au 30 avril.

À son prix actuel de 29,25 $, cela place l’exposition de Morgan Stanley à moins d’un million de dollars, soit un peu plus de 800 000 $, qui valait environ 1,3 million de dollars fin avril.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund investit dans des sociétés établies et émergentes dans toute l’Europe à la recherche d’une appréciation maximale du capital en investissant dans des actifs que « l’équipe d’investissement estime sous-évalués au moment de l’achat ».

Cette année, Morgan Stanley, comme de nombreuses autres banques, a cherché à s’exposer au marché des crypto-monnaies. En avril, la banque d’investissement a déclaré qu’elle recherchait une exposition au Bitcoin dans ses plusieurs fonds via des contrats à terme en niveaux de gris et réglés en espèces.

Le même mois, son fonds privé uniquement Bitcoin a levé un peu moins de 30 millions de dollars en deux semaines auprès de 322 investisseurs. Cette exposition était limitée aux clients ayant une valeur nette d’au moins 2 millions de dollars, et seulement 2,5% de celle-ci était autorisée pour l’investissement.

Ce mois-ci, la banque a également investi dans une société de blockchain, Securitize, une plate-forme de tokenisation soutenue par Coinbase, où elle a co-dirigé un tour de financement de série B de 48 millions de dollars.

