L’exposition de Ben Stokes et le siècle Jonny Bairstow aident l’Angleterre à niveler les séries ODI avec l’Inde pour prendre la décision

L’Angleterre a battu l’Inde par six guichets dans le deuxième ODI pour ramener la série de trois matchs à un décideur.

Les touristes ont Jonny Bairstow et Ben Stokes à remercier pour avoir fait le gros du travail pour traquer le total de 336-6 de l’Inde.

Jonny Bairstow a marqué une brillante centaine

Bairstow a frappé un magnifique 124 tandis que Stokes a fracassé 99 de seulement 55 balles, dont dix six.

Commentateur de talkSPORT et légende de l’Angleterre, Darren Gough a fait l’éloge de Stokes après être tombé à peine un siècle.

« Quelle démonstration absolue de bâton de Ben Stokes, il est absolument vidé pour obtenir 99. Un bon peu de bowling, la balle va à toutes les parties », a déclaré Gough.

«Kumar, le quilleur rapide le plus expérimenté de cette formation pour l’Inde, a décidé de lui laisser le joueur court. Je l’ai eu à une bonne hauteur, malheureusement pour Ben Stokes, il a attrapé le gant sur le chemin du pantalon Rishabh.

«Quelle magnifique exposition de Ben Stokes.»

L’Angleterre a battu l’Inde vendredi et la série ODI est de niveau 1-1

L’Inde a affiché un fort total de 336 avec KL Rahul frappant 108 avant d’être pris à la frontière.

Kohli a été largué par Buttler à 35 ans, devançant Rashid après avoir été battu en l’air, et s’est assuré de passer à son demi-siècle, mais il était absent pendant 66 ans.

Stokes a perdu 15 sur la 41e avant que Tom Curran ne soit frappé pour 22 à la 42e, alors que Rishabh Pant passait 50 en seulement 28 balles.

KL Rahul a frappé son propre siècle dans les manches en Inde

Dans la réponse de l’Angleterre, Jason Roy était absent pendant 55 ans avant que Stokes et Bairstow ne s’entassent sur un partenariat de 175 ans.

Il y avait quelques nerfs vers la fin alors que Buttler suivait rapidement, mais Dawid Malan et Liam Livingstone ont vu les touristes au-dessus de la ligne avec plus de six guichets à épargner.

Écoutez les commentaires balle par balle du match décisif de la série ODI de l’Angleterre avec l’Inde dimanche en direct sur talkSPORT 2.