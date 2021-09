L’exposition du Christian Dior Brooklyn Museum vante l’influence de New York – WWD

Le New Look débarque à nouveau à New York.

Après des arrêts à Londres, Shanghai et Chengdu, « Christian Dior : Designer of Dreams » fera ses débuts aux États-Unis vendredi au Brooklyn Museum.

L’exposition explore plus de 70 ans d’histoire de la maison à travers 300 vêtements, photos, vidéos, croquis, accessoires et parfums éphémères, complétés par des œuvres d’art de la collection du musée.

Un nouvel accent est mis sur l’impact indélébile de New York sur l’histoire de la maison française et l’essor d’un luxe plus abordable.

Cela a commencé lorsque Christian Dior a jeté les bases de l’entreprise de mode de luxe que nous connaissons aujourd’hui en ouvrant sa maison internationale de prêt-à-porter de haute couture en 1948 au 730 Fifth Avenue, avec son propre Christian Dior de conception française et de fabrication new-yorkaise. Collection new-yorkaise.

Et l’influence s’est poursuivie aujourd’hui, avec la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri, s’imprégnant d’inspiration new-yorkaise de haut en bas, du T-shirt et de la jupe en tulle signature de Sarah Jessica Parker dans la série télévisée « Sex and the City », à la Collection d’art féminin du Brooklyn Museum.

« Quand je suis arrivé chez Dior, j’étais obsédé. La première chose que j’ai dite est : « nous faisons l’exposition à Paris, mais après, mon rêve est de l’avoir à New York ». Enfin, après cinq ans, nous avons l’exposition à New York », a déclaré Chiuri, qui a rejoint la maison en 2016 et sera au musée pour la soirée d’ouverture mercredi soir et une conversation virtuelle avec l’artiste Judy Chicago vendredi.

Le Brooklyn Museum occupe une place particulière dans le cœur de Chiuri en tant que seul grand musée du pays à avoir des galeries et une collection dédiée à l’art féministe, le Elizabeth A. Sackler Center. Le travail de la créatrice chez Dior est étroitement lié au féminisme depuis sa première collection rtw au printemps 2017, mettant en vedette le manifeste de la romancière nigériane Chimamanda Ngozi Adichie «We Should All Be Feminists» arborant un T-shirt associé à une jupe en tulle de minuit.

Ce t-shirt est à l’avant-plan d’une galerie dédiée aux contributions de Chiuri, avec des dessins de Judy Chicago et des assiettes d’essai pour “The Dinner Table” à proximité. Chiuri a été tellement touchée en voyant cette œuvre monumentale, achevée entre 1974 et 1979, avec des décors complexes aménagés pour 39 icônes féministes historiques, qu’elle a tendu la main pour collaborer avec l’artiste sur le podium de son défilé de couture printemps 2020.

“C’est mon endroit préféré à New York”, a déclaré le concepteur du musée.

L’exposition met l’accent sur le New Look à New York.

Lorsque Dior est arrivé à New York pour la première fois le 28 août 1947, c’était quelques mois seulement après sa première présentation de collection de couture à Paris, quand il a répondu au rationnement et à l’austérité en temps de guerre avec l’ultra-romantique, taille cintrée, ample- a contourné New Look, nommé ainsi par la rédactrice américaine de Harper’s Bazaar, Carmel Snow.

Neiman Marcus a décerné à Dior son « Oscar » pour service distingué dans le domaine de la mode, incitant le créateur à se lancer dans un voyage à travers les États-Unis

Alors que la presse de mode applaudissait, certaines Américaines protestaient, rechignant à la formalité et aux ourlets plus longs de The New Look après le sentiment de liberté des vêtements pratiques qu’elles portaient lorsqu’elles travaillaient dans les usines soutenant l’effort de guerre. À Chicago, la créatrice a été accueillie par des pancartes indiquant « Dior Go Home » et « Women Join the Fight for Freedom in Manner of Dress », comme le montrent les photos du défilé.

Néanmoins, les grands magasins avant-gardistes, les stars hollywoodiennes comme Rita Hayworth et les riches clientes américaines comme Thelma Chrysler Foy se sont emparés du New Look, ravivant l’influence de la haute couture française, interrompue pendant la guerre.

Mais la couture avait une clientèle limitée.

En visitant les grandes villes américaines au cours de son voyage, Dior a remarqué que les femmes américaines achetaient des vêtements élégants prêts à l’emploi dans des tailles standard. Le designer a vu que sa véritable opportunité était dans la classe moyenne avec rtw. Si Seventh Avenue adaptait déjà des créations françaises à moindre prix, pourquoi ne le ferait-il pas lui-même ?

“Monsieur. Dior a tout de suite compris que les femmes américaines avaient un style de vie différent des femmes françaises, il a donc décidé de reproduire la collection d’une manière plus fonctionnelle pour les femmes de New York », a déclaré Chiuri. « Nous devons nous rappeler que les femmes de New York ont ​​commencé à travailler beaucoup plus tôt qu’en Europe. Il a compris qu’aux USA, les femmes devaient être élégantes mais en même temps, elles veulent bouger, elles veulent marcher, elles veulent travailler et conduire. Je pense que c’était très important pour lui d’être dans une conversation avec des femmes américaines.

“Il a démontré qu’en plus d’être une personne créative incroyable et exceptionnelle, il était aussi un bon homme d’affaires”, a déclaré Pietro Beccari, président-directeur général de Christian Dior, à WWD, notant qu’en voyant des femmes protester contre le New Look, Dior “a appris sur des gens de différentes régions du monde », lui donnant un aperçu que les autres couturiers français n’avaient pas à l’époque.

Une citation de Dior dans l’exposition se lit comme suit : “Les modes de vie sont importants et vous les ressentez mieux lorsque vous êtes dans le bon pays.”

En octobre 1948, Dior a ouvert un atelier et une salle d’exposition à New York conçus par Nicolas de Gunzburg, canalisant l’intérieur gris et blanc de la maison parisienne d’origine. Lady Mendl, Marlene Dietrich et Mme Byron Foy étaient présentes.

Les collections Christian Dior New York ont ​​été adaptées aux goûts américains, avec des coupes plus décontractées, moins de décolleté, des volumes plus sobres et des longueurs de jupes personnalisables. Et ils ont été vendus à des grands magasins à travers le pays, y compris Lord & Taylor et Filene’s.

Grâce à son expérience à New York, Dior a créé un modèle commercial que d’autres marques européennes suivraient lors de leur entrée sur les marchés internationaux.

Ouverte jusqu’au 20 février 2022, l’exposition a été organisée par la chercheuse Dior Florence Müller, conservatrice de l’art textile et de la mode de la Fondation Avenir au Denver Art Museum, en collaboration avec Matthew Yokobosky, conservateur principal de la mode et de la culture matérielle au Brooklyn Museum.

Du jamais vu, une dizaine de looks Christian Dior New York ouvrent l’exposition, ainsi que des cartes postales et des coupures de presse documentant les voyages du créateur en Amérique. On notera en particulier un regroupement de robes architecturales noires des années 1950, à côté d’un paravent de Charles Eames, pour souligner l’impulsion américaine à démocratiser le bon design, et la célèbre sculpture noire “First Personage” de l’artiste new-yorkaise Louise Nevelson.

Il est intéressant de voir les looks Christian Dior New York contrastés avec un trio de pièces de haute couture ; on remarque l’aisance des manches et de la taille des modèles américains, par rapport à la veste et à la jupe plus rigides de la haute couture New Look Bar, par exemple.

“Il voulait capturer le mouvement, et vous voyez l’arc qui monte comme une flèche, c’est exagéré dans le manteau haute couture rouge “Arizona” de 1948, mais dans la robe Dior New York “Cigare” rouge de 1949, vous obtenez le même idée de quelque chose d’ascendant avec le col, les hanches encadrées par des poches, mais plus subtile et portable », a expliqué Muller. « En France on a plus une vision pyramidale de la société… C’était plus difficile cette idée de prêt-à-porter pour tout le monde. La découverte des États-Unis par Dior a été une inspiration.

“La raison de Dior New York était en partie financière en raison de problèmes d’importation, mais aussi pour l’amener à un public plus large”, a ajouté Yokobosky, notant que les prix de la collection étaient comparables à ceux du créateur rtw aujourd’hui.

Un autre trésor est la Fashion Doll 1880 (Afternoon Ensemble) de 31 pouces de Dior, qui est entrée dans la collection du Brooklyn Museum en 1949, ce qui en fait le premier musée américain à acquérir une Dior. La poupée a été incluse dans le « train Merci » de la France de cadeaux de remerciement aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Yokobosky.

La nouveauté de l’exposition de Brooklyn est une section visuellement saisissante dédiée aux principaux photographes américains qui ont contribué à vendre l’image de Dior dans le monde, notamment Lillian Bassman, Louise Dahl-Wolfe, William Horst P. Horst, William Klein, David LaChapelle, Annie Leibovitz , Gordon Parks, Irving Penn, Herb Ritts, Cass Bird et Tyler Mitchell.

La photographie emblématique « Dovima With Elephants, Evening Dress by Dior » de Richard Avedon de 1955 est juxtaposée à la robe haute couture Dior qu’elle représente à l’automne 1955. Il y a aussi une photo de « The Last Sitting » de Marilyn Monroe de 1962 avec Bert Stern. Bien qu’elle n’ait pas été créditée, parce que Monroe est décédée avant que l’éditorial de mode n’ait eu l’occasion de sortir, elle portait du Dior.

Les looks des directeurs artistiques qui ont succédé à Dior – Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et Chiuri –– sont également inclus, avec les croquis, inspirations et mood boards des créateurs. Cinq robes Bohan sont nouvelles dans cette exposition, tout comme une robe trapèze rose YSL de 1958, illustrant comment il a pris Dior dans une direction très différente au cours de son bref mandat, libérant la taille.

« J’espère que les gens voient comment l’histoire de la marque a été façonnée par tant de gens, car parfois, quand on parle de Dior, on ne se rend pas compte du nombre de créateurs qui ont travaillé pour cette marque, et c’est très important car ce n’est pas seulement l’histoire de M. Dior, mais aussi Yves Saint Laurent, Marc Bohan et John Galliano », a déclaré Chiuri, la première femme à diriger Dior, qui a apporté une tendance militante à la marque qui a fait écho aux manifestants que Dior a rencontrés pour la première fois aux États-Unis.

L’une des sections les plus instagrammables, la Cour des Beaux-Arts du musée de 10 000 pieds carrés a été transformée en un jardin enchanté de 102 robes brodées et couvertes de fleurs éblouissantes dans des expositions verticales atteignant le plafond.

Il y a aussi une salle consacrée à Hollywood, avec des robes portées par Rita Hayworth, Dietrich, Monroe, Elizabeth Taylor et Charlize Theron, entre autres. Sont également inclus deux acquisitions récentes – le haut brodé et la jupe courte portés par l’ambassadrice Dior fraîchement frappée Yara Shahidi aux Critics Choice Awards 2021, et la cape Dior personnalisée avec les noms des réalisatrices snobées par l’Académie portée par Natalie Portman au 2020 Oscars.

Depuis son ouverture au Musée des Arts Décoratifs de Paris en 2017, « Christian Dior : Créateur de rêves » a été vu par plus de 3 millions de personnes, a déclaré Beccari. “Ce que je sens, c’est que celui qui sort avec un tatouage Dior parce qu’il comprend la richesse, la complexité de cette maison, qui est parmi les plus sacrées du luxe aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Nous croyons en leur pouvoir, nous investissons donc une somme d’argent substantielle pour avoir ces expositions dans le monde entier avec une touche locale.”

Le prochain arrêt sera le centre des arts M7 à Doha, au Quatar en 2022.

L’exposition du Brooklyn Museum arrive à un moment où Dior investit massivement sur le marché américain avec l’ouverture d’une boutique temporaire de 6 480 pieds carrés à 59th Street et Fifth Avenue, de nouveaux points de vente à Santa Clara et San Diego ; Scottsdale, Arizona ; Houston et Orlando, en Floride, et des magasins rénovés à Manhattan et The Shops at Crystals à Las Vegas.

« C’est un marché fondamental pour Dior. Les clients américains accumulent les placements chez certains de nos clients les plus importants, c’est vrai pour les hommes, les femmes et les bijoux », a déclaré Beccari. « Nous continuerons de gagner des parts de marché dans les années à venir. »