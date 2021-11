Radiohead et Epic Games s’associent pour l’exposition KID A MNESIA, une expérience interactive qui aura lieu le 18 novembre.

Vous voyez, l’exposition KID A MNESIA n’est pas tant un jeu vidéo qu’une exposition commémorant les 20 ans des albums Kid A et Amnesiac de Radiohead. Ainsi, l’exposition KID A MNESIA prend la musique de ces disques et les mélange avec des œuvres d’art surréalistes que vous pouvez explorer comme un rêve de fièvre étrange. Oui, c’est sûr que c’est bizarre ! La bonne chose est que l’essai sera gratuit sur PlayStation 5, PC et Mac.

Jetez un œil à la bande-annonce de l’exposition KID A MNESIA ci-dessous.

EXPOSITION KID A MNESIA. Présenté par @Radiohead & Epic Games Publishing. À venir le 18 novembre. Gratuit sur Epic Games Store. Liste de souhaits maintenant : https://t.co/qr4UVeh2B1 pic.twitter.com/i1RFY1C9PD – Epic Games Store (@EpicGames) 11 novembre 2021

Selon NME, l’exposition KID A MNESIA allait être une exposition physique qui ne pouvait pas se matérialiser en raison de plusieurs problèmes logistiques.

Cette exposition a été annoncée lors de la vitrine State of Play de PlayStation en septembre. Quand il sortira la semaine prochaine, il sera sur le point de coïncider avec la réédition Kid A et Amnesiac de Radiohead, également appelée Kid A Mnesia, qui est sortie la semaine dernière.

La boutique Epic Games fait également la promotion de l’exposition dans le cadre de ses jeux gratuits hebdomadaires. J’adorerais voir les visages des enfants de Fortnite qui tombent dessus par accident.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

