L’exposition Paul Griffin célèbre Amy Winehouse avec des photos rares

Un des Amy Winehouse ses collaborateurs créatifs les plus proches, Phil Griffin, ont appelé à une réévaluation de sa vie et de son travail, alors qu’il dévoile des images intimes et inédites de la star. L’exposition ouvre le 26 juillet à Londres.

Griffin – le réalisateur de vidéoclips et photographe qui a été le conseiller créatif de Winehouse pendant le Retour au noir album – dit que 10 ans après la mort de la chanteuse, les gens devraient regarder au-delà de la tragédie et se concentrer sur ce qu’elle a accompli sous une pression massive et sans précédent.

Il a déclaré: «Je veux qu’il y ait un flux de conversation positif à son sujet. Elle n’est pas seulement une figure tragique, mais un être humain incroyablement talentueux. C’était une fille avec une histoire à raconter et elle n’avait pas peur de la raconter.

La nouvelle exposition de Griffin, Amy in the Light, est composée de clichés qu’il a pris alors qu’il travaillait avec la star sur des clips vidéo, notamment “Back to Black”, “You Know I’m No Good” et “Love Is a Losing Game”.

L’une des images les plus célèbres que Griffin a prises de Winehouse était d’elle dans une baignoire. Il deviendra la pochette de l’album américain de Back to Black et a été capturé lors d’un moment intime sur le tournage d’un clip qu’il a réalisé.

«Je m’en souviens vraiment parce qu’elle était d’humeur drôle et ne voulait personne près d’elle», dit-il. “Alors je suis allé derrière elle quand elle était dans la baignoire en train de se préparer pour un tournage dans la vidéo You Know I’m No Good. J’ai dit : ‘Ne bouge pas.’ »

Vendredi dernier, un hommage à Amy Winehouse a été diffusé en direct et a présenté des artistes rendant hommage à l’artiste lauréate d’un Grammy à l’occasion du 10e anniversaire de son décès.

Intitulé Back To Amy, le concert de trois heures a eu lieu à City Winery Nashville, le site d’une nouvelle exposition physique dédiée à Winehouse, et est une collaboration entre MusiCares, le partenaire philanthropique de la Recording Academy, et la Fondation Amy Winehouse. Le spectacle comprenait des performances de la salle de Nashville, des enregistrements du monde entier et des dépêches orales d’autres musiciens.

