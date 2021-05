Les États-Unis ont été confirmés comme le cinquième pays à accueillir “L’exposition Pink Floyd: leurs restes mortels”, la grande rétrospective acclamée par la critique FLOYD ROSE, leur musique et l’impact du groupe sur l’art et la culture. Après ses débuts très réussis au Victoria and Albert Museum de Londres en 2017, qui a accueilli plus de 400000 personnes, l’exposition sera désormais résidente à Los Angeles.

Traversée de l’Atlantique pour la première fois, l’exposition ouvrira le 3 août au Vogue Multicultural Museum sur Hollywood Boulevard. Ce monument historique est le lieu idéal pour le voyage expérientiel immersif à travers FLOYD ROSEdu monde, des événements audiovisuels high-tech, des objets et des paysages surréalistes qui évoluent tout au long de l’exposition. Les billets pour l’exposition sont en vente maintenant. “L’exposition Pink Floyd” est promu par Michael Cohlde Divertissement S2BN, en association avec le promoteur de l’événement LA Diego Gonzalez.

“Je suis très fier d’avoir l’opportunité de présenter une nouvelle ère d’expositions culturelles pour la ville de Los Angeles, en particulier avec l’intemporel et le légendaire FLOYD ROSE, un groupe si inspirant pour moi et pour des millions de fans dans le monde entier depuis des générations », a déclaré Gonzalez . “Cette exposition sera une occasion vraiment excitante pour les gens de se rassembler pour découvrir la musique, la culture, le design et l’innovation, tous les principes qui FLOYD ROSEreprésentent dans leur musique. Je ne pouvais pas imaginer une meilleure exposition pour inaugurer le Vogue Multicultural Museum à Hollywood. “

En tant que premier lieu en dehors de l’Europe, Los Angeles est la destination idéale pour accueillir l’exposition car le groupe a une riche histoire avec la ville, ayant répété et joué à de nombreuses reprises. FLOYD ROSE de “Le mur” a été achevé et mixé dans la célèbre ville et en 1980, le groupe a présenté le premier des 31 spectacles en direct au Los Angeles Memorial Sports Arena.

“L’exposition Pink Floyd”est une collaboration entre les membres de FLOYD ROSE et commissaire Aubrey “Po” Powell. Développé en étroite collaboration avec Nick Mason(consultant en exposition pour FLOYD ROSE), l’exposition présente plus de 350 artefacts rassemblés au cours de l’extraordinaire carrière du groupe. C’est un voyage audiovisuel à travers plus de cinq décennies de l’un des groupes les plus emblématiques, et un rare aperçu du monde de FLOYD ROSE . L’exposition est une collaboration avec des designers Stufish, les architectes du divertissement et les scénographes de longue date du groupe.

Chaque chapitre de la FLOYD ROSEl’histoire est représentée, avec des objets et des artefacts exposés, dont beaucoup sont invisibles avant l’exposition. Il existe des paroles manuscrites, des instruments de musique, des lettres, des illustrations originales et de nombreux accessoires de scène. Certains de ces objets ont longtemps été conservés dans des entrepôts, des studios de cinéma et dans les collections personnelles des membres du groupe avant d’être «dépoussiérés» pour l’exposition.

Du point d’entrée dans “L’exposition Pink Floyd”, le visiteur est immergé dans FLOYD ROSEmonde. Ils se retrouveront transportés aux débuts du groupe en 1967 sur la scène underground des années 1960 à Londres, y compris des exemples picturaux des projections atmosphériques d’huile et de lumière ainsi que l’équipement utilisé par FLOYD ROSEconcepteur d’éclairage des années 1960 Peter Wynne Willson. Vous serez assailli par un voyage chronologique à travers FLOYD ROSEl ‘histoire de, se connecter avec la musique, l’ art et le design, la technologie sonore et les performances en direct via des albums historiques tels que “Le côté obscur de la Lune”, “J’aimerais que tu sois ici” , “Animaux”, “Le mur”et “La cloche de la division” .

L’art et la technologie sont célébrés, y compris une peinture originale de Syd Barrett , qui a étudié l’art à Londres et à Cambridge avant de devenir musicien à plein temps ainsi qu’une réplique du célèbre miroir Aileguitare qui Syd aimait jouer sur scène et Syd esquisse de la façon dont il envisageait le premier FLOYD ROSEs’aligner. Le Co-ordinator Azimuth est également présenté, l’appareil personnalisé utilisé par Richard Wright pour faire un panoramique du son live du groupe, via un joystick, autour d’un lieu donné. L’Azimuth a joué un rôle essentiel dans FLOYD ROSEdes représentations théâtrales en direct dans des lieux tels que le Royal Festival Hall de Londres et le Royal Albert Hall à la fin des années 1960 ainsi que sur l’enregistrement du montage de l’horloge pour “Temps”au “Le côté obscur de la Lune”.

FLOYD ROSE Au cours des années 1970, ils ont adopté la technologie des studios et ont utilisé toutes les ressources à leur disposition. EMIde Studio Abbey Road sur des albums tels que “Se mêler”, “Le côté obscur de la Lune”et “J’aimerais que tu sois ici” . Plusieurs instruments utilisés dans ces années sont affichés ici, y compris Nick Masonde “Hokusai Wave”kit de batterie de 1975 et une sélection de David Gilmour l’équipement et les artefacts de Roger Watersde Ovationguitare basse de 74 à 78. Sont également inclus FLOYD ROSEles bandes originales des films art-house “Suite” , “La Vallée”et «Zabriskie Point» ; projets musicaux entrepris autour de leurs albums studio, et extraits du célèbre FLOYD ROSEFilm de 1972 “Vivre à Pompéi” .

L’œuvre d’art désormais mondialement connue pour les années 1973 “Le côté obscur de la Lune”a été créé par Hipgnose, le partenariat de design fondé par Powell et la fin Tempête Thorgerson. HipgnoseLe travail du groupe est exposé tout au long de l’exposition, aux côtés d’œuvres d’art et de décors créés pour le groupe par d’autres, y compris Gerald Scarfe(dont le tout premier dessin du groupe est inclus dans le programme de bandes dessinées présenté à partir de 1974) et le regretté Mark Fisher.

Ces artefacts tracent à la fois FLOYD ROSEson développement en tant que groupe live spectaculaire et les fils sociaux, culturels et politiques plus larges parallèles à leur musique. Parmi les nombreuses œuvres d’art exposées, il y a des images alternatives de l’architecte Giles Gilbert Scottde Centrale électrique de Battersea, le bâtiment immortalisé par Roger Waters interprétation de la couverture de FLOYD ROSE album de 1977 “Animaux” , avec le cochon volant Algieet le seul mouton modèle restant qui a été tiré avec des mortiers et parachuté au-dessus du public pendant le ’77 “En chair et en os”tournée des États-Unis

En 1979, Des eauximaginé “Le mur” , qui a exploré l’aliénation de l’enfance, la Seconde Guerre mondiale, la perte de son père, jusqu’aux rites de passage d’une rock star. Les illustrations frappantes de l’album et sa distribution grotesque de personnages, y compris un énorme instituteur gonflable brandissant une canne, ont été créés par un dessinateur et illustrateur. Gerald Scarfe . En outre, certains des Roger esquisses et paroles originales de biro pour “Le mur” accompagné d’un mannequin vêtu de son manteau en cuir noir et d’un mégaphone du 2010/2013 “Le mur”spectacles.

Ces personnages ont ensuite été réinventés par Mark Fishercomme d’énormes gonflables dans la suite “Mur”spectacle sur scène, dont certains ont été recréés par Stufish et figurera dans l’exposition. L’exposition comprend la canne utilisée par le directeur de la Cambridge and County High School for Boys sur ses élèves, Roger Waters , Syd Barrett, et futur collaborateur Tempête Thorgersonet un livre de punitions détaillant les dates et les raisons des coups, toute l’inspiration pour le personnage de l’instituteur et la chanson “Une autre brique dans le mur Pt. 2”.

Plus tard en 1987, FLOYD ROSEretourné à Los Angeles pour enregistrer leur premier album sans Rogerappelé “Une défaillance momentanée de la raison”. L’ampleur et l’ambition de FLOYD ROSELes images et les spectacles en direct se sont poursuivis à partir de la fin des années 80 et du milieu des années 90 avec des tournées mondiales pour le “Une défaillance momentanée de la raison”et “La cloche de la division” albums. L’exposition salue cette ampleur et cette ambition avec des combinaisons d’ampoules spécialement reconstituées portées par deux mannequins imitant la couverture de l’album live de 1988“Son délicat de tonnerre”, qui a été photographiée près de Madrid en 1989, et les “têtes parlantes” géantes en métal et en pierre conçues parTempête Thorgerson pour la pochette de 1994“La cloche de la division”.

Le déroulement de l’exposition, par ordre chronologique, est enrichi tout au long de la musique et des voix des membres passés et présents deFLOYD ROSE, comprenantSyd Barrett ,Roger Waters,Richard Wright ,Nick Mason etDavid Gilmour, racontant leurs expériences et leur expérimentation musicale via un système de guidage audio intuitif. Cela culmine dans la Performance Zone, où les visiteurs pénètrent dans un espace audiovisuel immersif, qui comprendFLOYD ROSEdes morceaux classiques ainsi que la recréation de la toute dernière représentation deDavid Gilmour,Roger Waters,Richard WrightetNick Mason, exécutant“Comfortably Numb”àEn direct 8en 2005.