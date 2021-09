L’expression de Billie Eilish aux MTV VMA 2021 a des fans qui pensent qu’elle a ombragé Jennifer Lopez

Billie Eilish a-t-elle ombré Jennifer Lopez ? La réaction de l’interprète de “Happier Than Ever” à l’artiste “Let’s Get Loud” apparaissant sur scène aux MTV Video Music Awards de dimanche a certainement fait penser aux téléspectateurs. Alors que Lopez, 52 ans, faisait son entrée sur scène, suscitant les applaudissements du public, Eilish, 19 ans, a été filmée avec un visage sans expression, se tournant notamment les doigts au lieu d’applaudir.

Les gens qui regardaient à la maison ont certainement remarqué le camouflet perçu. “Billie avait l’air tellement indifférente à voir Jennifer Lopez”, a tweeté une personne, tandis qu’une autre a fait écho, “Pas Billie Eillish donnant un regard vide quand Jennifer Lopez est montée sur scène “. .” Malgré ce qui semble être de l’ombre, Lopez et Eilish ont déjà fait la une des journaux lorsque la star de Hustlers a emmené sa fille de 12 ans rencontrer Eilish lors de la soirée d’ouverture de son Où allons-nous? tournée début 2020, relatant le moment avec une photo de câlin de groupe sur Instagram.

*JLo entre dans la pièce* Billie Eilish :

😂😂#VMA pic.twitter.com/KAEq6Fl0Lq – Siobhain (@summer0001) 13 septembre 2021

Eilish a eu des VMA mouvementées au-delà de ses expressions faciales, recevant le prix Video For Good d’Avril Lavigne. La lauréate d’un Grammy a remercié ses fans dans un discours de remerciement qu’elle a également utilisé pour diffuser un message puissant. “Je veux juste dire que nous devons protéger nos jeunes femmes à tout prix. Pour de vrai”, a-t-elle déclaré. “Nous devons également nous rappeler que nous avons tous du pouvoir, et nous devons nous rappeler de ne pas en abuser.”

Eilish explore ce message dans “Your Power”, une chanson qu’elle a écrite sur quelqu’un qui abuse du pouvoir qu’il a sur une femme. Lors de la sortie de la chanson en avril, Eilish a déclaré: “Il s’agit de nombreuses situations différentes dont nous avons tous été témoins ou vécus. J’espère que cela peut inspirer le changement. Essayez de ne pas abuser de votre pouvoir.” Les fans ont spéculé à l’époque que la chanson parlait de l’ex-petit ami d’Eilish, Brandon Quention Adams, sur la base de ce qu’ils ont vu entre les deux dans son documentaire Apple TV +, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, mais Eilish a nié cette théorie à Rolling Stone . “[The documentary] était un tout petit peu microscopique de cette relation”, a-t-elle déclaré à l’époque, ajoutant que “personne n’est au courant de tout cela, du tout. Je souhaite juste que les gens puissent s’arrêter et voir des choses et ne pas avoir à dire des choses tout le temps.”