L’expulsion de Marjorie Taylor Greene du Congrès proposée par un collègue pour un commentaire sur la guerre civile

Marjorie Taylor Greene (R-GA), est passée d’un scénario controversé à l’autre depuis son premier jour en tant que représentante, et son plus récent est un Tweet disant que les démocrates qui déménagent dans des États gouvernés conservateurs devraient faire face à des restrictions afin qu’ils puissent ‘ t transformer les états rouges en bleus. Elle a tweeté cela en réponse à un autre utilisateur qui a déclaré qu’il soutenait une législation « discriminatoire » à l’encontre des personnes dans cette situation, qu’il a qualifiée de « greffe ».

Dans la réponse de Greene à cette idée, elle a déclaré qu’une telle chose serait « possible dans un scénario de divorce national », ce qui, comme tout le monde l’a peut-être deviné, ressemble beaucoup à un synonyme de « guerre civile ». Son raisonnement pour cette ligne de pensée est que « après que les électeurs démocrates et les grands donateurs aient ruiné un État comme la Californie, vous penseriez qu’il serait sage de les empêcher de le faire dans un autre grand État comme la Floride ».

C’est le collègue représentant de Greene, Jamaal Bowman (D-NY) qui a souligné le premier que ce que son collègue parlait de quelque chose ressemblait beaucoup aux combats du Sud pour quitter le pays en 1861. Bowman a envoyé son propre Tweet qui disait : « Le fait que un membre du Congrès en exercice caresse l’idée d’une guerre civile 8 jours avant le 6 janvier devrait alarmer tout le monde.

Marjorie Taylor Greene doit être exclue du Congrès. C’est une question urgente. Nous ne pouvons pas ignorer qu’elle est le fruit de décennies de volonté républicaine d’héberger la suprématie blanche au cœur de leur plate-forme. Marjorie Taylor Greene est un symptôme. Mais le GOP est malade. https://t.co/v7bUMRDCIm – Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) 3 février 2021

Il a également demandé dans son Tweet : « Pourquoi Marjorie Taylor Greene a-t-elle toujours son siège ? Sa suggestion que ses commentaires devraient entraîner sa révocation ne serait pas la première fois qu’elle serait punie pour ses opinions extrémistes, et elle n’est actuellement pas autorisée à siéger à des commissions, qui lui ont été retirées presque immédiatement après son entrée en fonction.

Le fait qu’un membre du Congrès en exercice joue avec l’idée d’une guerre civile 8 jours avant le 6 janvier devrait alarmer tout le monde. Nous avons expulsé 14 membres en 1861 pour avoir soutenu la confédération. Pourquoi Marjorie Taylor Greene a-t-elle toujours son siège ? Elle doit être expulsée. – Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) 29 décembre 2021

