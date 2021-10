“L’expulsion de Milner était très claire”

Bank Nifty, après avoir formé un modèle de chandelier engloutissant baissier le 28 septembre, a connu une chute brutale d’environ 1400 points par rapport à ses niveaux les plus élevés de tous les temps. (Photo : REUTERS) Par Rohan Patil Nifty 50 s’échangeait dans une formation de canal haussier depuis le 28 juillet et a […] More