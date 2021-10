L’expulsion surréaliste de James Rodríguez

31/10/2021 à 15h26 CET

Le monde à l’envers. La victime est punie et le coupable gracié. Comme parfois dans beaucoup de choses dans la vie, cette fois celui qui a commis le crime a été pardonné et la victime, bouleversée et fatiguée face à l’injustice, a été pointée du doigt et punie. Il ne s’agit pas d’actualités sur la société ou les événements mais sur le sport et c’est ce qui est arrivé à James Rodríguez samedi dernier lors du duel joué avec son club actuel, Al-Rayyan.

Et c’est que le footballeur colombien a fini par être expulsé lors du match d’hier soir. Un match dans lequel il n’a pas cessé de recevoir des fautes et où le rival n’a pas cessé d’interrompre le jeu avec des infractions antisportives. Cependant, celui qui a fini par être expulsé, c’est lui et, en plus, une faute sur le Colombien lui-même. Une situation qui s’est produite lors de la dernière étape du match, dans le temps additionnel.

L’équipe de Rodríguez a gagné et le footballeur du café a récupéré un rebond à l’avant mais Boupendza a freiné et a écrasé James. Une entrée qui aurait dû être sanctionnée d’un carton rouge et qui s’est finalement soldée par un carton jaune. Quelque chose qui a provoqué les plaintes aériennes des footballeurs d’Al-Rayyan et qui s’est terminée par une bagarre. James vu que Boupendza il n’a pas été expulsé, il a explosé et a protesté auprès de l’arbitre, qui a fini par lui montrer le carton rouge et expulser le Colombien.

Suivez le parcours de James Rodríguez pour le Qatar. Al-Rayyan a perdu 2 à 1 et a finalement été expulsé. pic.twitter.com/A7GxkTZZmn – Nahuel Lanzón (@nahuelzn) 30 octobre 2021