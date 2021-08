L’extatique Mauricio Pochettino accueille Lionel Messi au PSG alors que l’ancien rival du Real Madrid Sergio Ramos envoie un message

in

Mauricio Pochettino n’a pas pu cacher sa joie de voir le nouveau Paris Saint-Germain signer Lionel Messi, tandis que Serigo Ramos a mis leur rivalité de côté.

Le capitaine argentin a été officiellement dévoilé par le PSG mercredi lors d’une conférence de presse au Parc des Princes après avoir réalisé un mouvement choc lors d’un transfert gratuit 24 heures plus tôt.

Messi a été chaleureusement accueilli à Paris par ses nouveaux coéquipiers, même Ramos !

Messi est peut-être la signature la plus en vue du PSG de l’été, mais l’autre entreprise réalisée par l’équipe de Pochettino a été impressionnante alors qu’elle vise à franchir la dernière étape de la compétition d’élite européenne.

L’ancien capitaine du Real Madrid Ramos, le vainqueur de l’Euro 2020 Gianluigi Donnarumma et l’ancien milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum ont tous rejoint gratuitement, tandis que l’arrière droit Achraf Hakimi a quitté l’Inter Milan.

Il est difficile de se souvenir d’une fenêtre de transfert aussi réussie avec un tel éventail de véritables superstars arrivant dans un club en si peu de temps.

L’équipe ‘Galactico’ du Real Madrid au tournant du millénaire a mis des années à se constituer, tandis que l’équipe omnipotente de Barcelone sous Pep Guardiola s’est largement construite sur le succès de La Masia.

Pochettino est passé de Moussa Sissoko et Harry Winks à Messi, Ramos et Donnarumma

Messi et Ramos n’ont pas toujours vu les yeux dans les yeux alors qu’ils étaient opposés en Liga, mais sont maintenant coéquipiers

Et il semble que même Pochettino ait été stupéfait par l’éventail étincelant de talents à sa disposition alors qu’il rayonnait d’une oreille à l’autre à la vue de Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or.

Il avait l’air ravi quand lui et son staff, ainsi que des joueurs comme Georginio Wijnaldum ont accueilli leur nouvelle star.

L’une des intrigues secondaires les plus intrigantes de cette frénésie de dépenses estivales du PSG est la réaction de Ramos à l’arrivée de l’Argentin après des années de batailles contre El Clasico.

Pourtant, il semble que le défenseur central soyeux soit prêt à mettre ses différences de côté et à accueillir l’ancien skipper du Barça à Paris.

Une similitude entre les deux est leur appétit pour le succès et Messi a admis qu’il cherchait désespérément plus de succès en Ligue des champions après six ans sans soulever le célèbre trophée.

«Je sens que ce club est prêt à se battre pour tous les trophées. C’est mon objectif, je veux continuer à grandir et continuer à gagner des titres et c’est pourquoi je suis venu dans ce club », a déclaré Messi, qui a signé un contrat de deux ans avec l’option d’un troisième, lors d’une conférence de presse au Parc des Princes.

« Je peux aider en donnant tout. Je dirai ceci : mon rêve est de soulever à nouveau le trophée de la Ligue des champions.