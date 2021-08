L’extension Black Panther d’Avengers est une mise à jour gratuite somptueuse – mais c’est plus ou moins la même chose, pour le meilleur ou pour le pire

Si tu veux plus Vengeurs, les Extension Black Panther War pour Wakanda ravira. Si vous voulez quelque chose de différent, eh bien, pas de chance.

L’ajout de Black Panther et du pack d’extension War for Wakanda est ce dont Marvel’s Avengers a besoin. Après un lancement difficile et un flux de mises à jour initialement rapide, les choses ont ralenti. Les développeurs ont mis en place de minuscules XP et des ajustements d’équilibre, mais il n’y a rien de nouveau pour les fans à se mettre sous la dent. Heureusement, cette expansion semble avoir ces choses en abondance.

L’extension War for Wakanda apporte un tas de nouveaux contenus, tous importants pour améliorer l’expérience plus large des Avengers. La tête d’affiche revient bien sûr à T’Challa lui-même, le Black Panther – un tout nouveau héros jouable pour cette extension. Comme promis, il s’agit d’un ajout gratuit au jeu, la monétisation se présentant sous d’autres formes si vous l’acceptez et que vous souhaitez obtenir des récompenses cosmétiques soignées à montrer en multijoueur.

En ce qui concerne la façon dont il joue, T’Challa apparaît comme un ajout intéressant et unique au jeu. Il se sent plus éminemment physique que les autres héros – probablement le plus proche, au sens le plus large, de Black Widow. Bien sûr, T’Challa a également la super force et d’autres capacités imprégnées par l’herbe en forme de cœur, quelque chose qui se combine avec sa nature acrobatique pour créer des combos passionnants.

Il est donc principalement un attaquant à courte portée, mais il possède également des couteaux de lancer et une lance pour les attaques à distance. Il a une variété de mouvements spéciaux, dont un qui invoque en fait une panthère fantomatique qui se précipite sur vos ennemis. En termes simples, il a l’air plutôt cool.

Cool, mais… encore assez familier ? En termes d’apparence et de sensation, il s’agit toujours du même jeu qui a été lancé il y a plus ou moins un an. Cela inclut le positif et le négatif – c’est donc somptueux et cher, et c’est bien quand vous frappez vraiment le tempo et le flux de la bataille – mais parfois votre super-héroïsme ne semble pas si héroïque.

Une partie de cela est toujours due au déroulement du combat, je suppose. C’est un problème difficile à résoudre. Un autre problème, celui que j’ai avec Avengers depuis même avant son lancement, est la sélection des ennemis. Le méchant de l’extension War for Wakanda, Ulysses Klaue, a à sa disposition une gamme de mercenaires qui s’inscrivent dans les catégories habituelles de grognements. Le basique, le sniper, le lourd. Drones et robots ; vous avez déjà tout vu. J’ai au moins vu une bataille avec Crossbones, un «bon» super-vilain, pour équilibrer les choses.

L’histoire est là où l’expansion brille. Malgré toutes les moqueries pour lesquelles ce jeu est venu lorsque ses versions de marque des héros Avengers ont été révélées, j’apprécie la version de l’univers Marvel que Crystal Dynamics construit ici. Les jungles de Wakanda sont magnifiques – un nouveau biome luxuriant avec une belle atmosphère de jungle brumeuse. Wakanda lui-même est merveilleux à voir – à commencer par des cavernes qui semblent mélanger des structures tribales à la haute technologie, puis culminant dans un grand palais et un laboratoire de haute technologie dans lesquels vous pouvez vous promener comme une zone centrale. Alors que vous traversez les couloirs, les gardes lancent le salut wakandais pour leur roi.

Ce genre de détails et de moments sont les éléments d’Avengers qui, selon moi, ont le mieux atterri dans le jeu de base, et il en va de même ici. Les développeurs disent que, y compris le DLC Wakanda, le jeu propose environ 25 heures de contenu d’histoire – ce qui est impressionnant et une forte proposition de valeur. J’ai bien l’intention de réinstaller le jeu et de revenir au moins pour découvrir l’histoire de Wakanda.

Ce que vous pensez de la façon dont le jeu se joue décidera finalement de vos sentiments sur cette extension. Il a cliqué pour certains et est tombé à plat pour d’autres – et cet ajout ne changera probablement pas votre opinion. Si vous voulez plus d’Avengers, cela semble être un bon nouveau morceau – et gratuitement, le meilleur prix possible.

War for Wakanda frappe Marvel’s Avengers est maintenant disponible pour Marvel’s Avengers en tant que mise à jour gratuite.