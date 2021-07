L’extension d’Assassin’s Creed Valhalla Siege of Paris arrive mi-août

Assassin’s Creed Valhalla expansion Siège de Paris arrive dans le jeu le 12 août, a confirmé Ubisoft aujourd’hui – en plus de fournir plus d’informations sur la mise à jour du titre 1.3.0.

Nous avons déjà beaucoup entendu parler de l’extension Assassin’s Creed Valhalla Le siège de Paris; il a été révélé correctement lors de la présentation Ubisoft Forward de l’E3, et il a annoncé l’arrivée d’une nouvelle région, la Francia, où Eivor entreprendra de nouvelles quêtes et formera des alliances à travers la France. La mise à jour arrivera avec une suite de nouvelles armes, équipements, compétences, types d’ennemis et capacités (telles que les bombes collantes Golden Flame).

Inclus avec le Season Pass, le DLC sera également disponible en achat séparé.

Avant le lancement du nouveau DLC, Ubisoft a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour du titre – la mise à jour du titre 1.3.0 – qui pèse 23,79 Go sur Xbox Series X|S, 17,72 Go sur Xbox One, 6,85 Go sur PS5, environ 20 Go. sur PS4 (selon votre région) et jusqu’à 31,37 Go sur PC.

Peu importe votre plate-forme, alors, c’est une grosse mise à jour. Mais – comme détaillé par le développeur – il y a une raison à cela. Le nouveau patch ajoute une richesse de contenu au jeu, y compris le Sigrblot Festival, un événement à durée limitée qui se déroule du 29 juillet au 19 août.

Le plus gros cadeau de l’entreprise ici est peut-être la promesse de l’épée à une main, qui peut être déverrouillée en participant à des activités et à des quêtes.

Pour participer au Sigrblot Festival, vous devez avoir atteint l’Angleterre, terminé l’arc Grantebridgescire ou Ledecestrescire, et être au moins au niveau de règlement 2.

Diverses activités festives seront disponibles dans la colonie de Ravensthorpe autour du feu de joie traditionnel, notamment :

Mini-jeux de vol, de tournoi de combat et de jeu de dés. Trois nouvelles quêtes disponibles. Des récompenses exclusives, notamment des décorations de colonies, des objets de personnalisation et des armes. Notamment, l’épée à une main Skrofnung peut être acquise avec des jetons Sigrblot dans la boutique du festival pendant une durée limitée avant la fin du festival.

La nouvelle mise à jour ajoutera également une option de mise à l’échelle du niveau au jeu pour la première fois, le faisant ressembler davantage aux autres jeux Assassin’s Creed, plutôt que de bloquer le contenu derrière des murs de haut niveau.

Ubisoft note également qu'”une mise à jour supplémentaire est prévue plus tard dans la saison et apportera un nouveau pack de cartes River Raids, avec des destinations dispersées le long des rivières de Francia et d’Irlande”.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Stadia, Amazon Luna, et est inclus dans un abonnement Ubisoft+.