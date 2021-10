L’extension de cheveux d’Angelina Jolie a échoué, expliquée par un expert

Même les célébrités ont de mauvais jours de cheveux.

Et c’est exactement ce qui est arrivé à Angelina Jolie dimanche, lorsqu’elle a foulé le tapis rouge lors de la première du Festival du film de Rome de « Eternals » arborant des extensions saccadées et inégales qui ont choqué ses fans sur les réseaux sociaux.

« Maintenant, je ne suis pas coiffeur, mais celui qui a fait les extensions de cheveux d’Angelina Jolie l’a mal fait et/ou ivre », a tweeté une personne, tandis qu’une autre a simplement plaisanté, « quelqu’un se fait virer ».

Mais comment l’une des femmes les plus célèbres du monde a-t-elle pu subir un accident de crinière aussi grave ?

Selon Priscilla Valles, experte en extensions de célébrités – qui a allongé les serrures de stars telles que Hailey Baldwin, Christina Aguilera, Megan Fox et toute l’équipe de Kardashian-Jenner – la gaffe de beauté de Jolie découle d’une densité et d’un placement d’extension inappropriés.

« Ce qui a mal tourné avec ce look, c’est qu’il n’y a pas assez d’extensions et qu’elles ne sont pas en haut », a déclaré Valles à Page Six Style, ajoutant qu’une installation correcte implique « d’abord mettre [extensions] sur le dessus, puis les construire et s’assurer qu’il y en a assez pour que vous ne voyiez pas de ligne de démarcation, ce que vous voyez clair comme le jour avec Angelina.

Une coupe rapide peut également aider à mélanger parfaitement les extensions avec les vrais cheveux du porteur, ce qui donne un look luxueusement long sans être déséquilibré.

« Si quelqu’un a une coupe vraiment émoussée, utilisez des ciseaux à effiler pour toucher à peine les extrémités pour casser cette ligne – ou maintenez les cheveux en place pour couper quelques couches pour se débarrasser de l’extrémité émoussée », a déclaré Valles. « Plus les pointes sont fines, mieux les cheveux se mélangent. »

Megan Fox, Kim Kardashian et Christina Aguilera montrent le travail de l’experte en extensions de cheveux Priscilla Valles.Instagram

Une autre erreur d’extension qu’elle espionne souvent ? Un mauvais match d’ombre.

« Même si vous avez la bonne quantité d’extensions et que vous les construisez correctement, la couleur étant éteinte ruine tout le look », a déclaré Valles. « Les pointes doivent toujours être une demi-teinte plus claires, comme les cheveux le seraient naturellement de la racine à la pointe. »

La styliste vedette a récemment lancé sa propre ligne avec Glam Seamless, l’une des meilleures marques d’extensions de cheveux du secteur, ainsi que des cours virtuels pour aider les clients et les professionnels à éviter ces erreurs courantes. Sa gamme comprend également plus de cheveux par paquet que toute autre sur le marché.

« Que vous ayez les cheveux fins ou une coupe émoussée, vous ne manquerez pas d’extensions », a-t-elle promis. « En avoir assez pour une tête pleine est la clé ! »

La vulgarisatrice la plus recherchée d’Hollywood, Priscilla Valles, a récemment lancé sa propre ligne avec Glam Seamless.Glam Seamless