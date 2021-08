L’extension de contrat de Kawhi Leonard définit la fenêtre de titre des Clippers

Que Kawhi Leonard soit officiellement revenu aux Clippers jeudi n’a pas été une surprise; le seul faiseur de pluie restant dans la classe d’agent libre de la NBA 2021 avait déjà signalé son intention de retourner à LA une semaine plus tôt. Ce qui a provoqué quelques égratignures, cependant, c’est la structure du contrat qu’il a décidé de signer: un pacte de quatre ans qui a laissé les observateurs se demander ce que cela pourrait dire sur la santé du joueur de 30 ans après avoir subi un genou mettant fin à la saison blessure lors des éliminatoires de 2021, ce que cela augure de sa relation avec l’organisation qui a remué ciel et terre pour l’importer avec Paul George il y a deux étés, et ce que tout cela signifie pour l’état d’une franchise Clippers qui est l’une des nombreuses enfermées dans un perpétuel à la poursuite d’un championnat NBA qui a continué à échapper à son emprise.

C’est parfait Kawhi : Même là où il n’y a pas de mystère, il y a toujours un peu de mystère.

Tout d’abord, les chiffres : Leonard a accepté un contrat de quatre ans qui lui rapportera 176,3 millions de dollars jusqu’en 2025, date à laquelle les Clippers ont d’ailleurs l’intention d’ouvrir leur toute nouvelle arène à Inglewood. (Leonard détient une option de joueur sur la dernière saison de l’accord, selon Chris Haynes de Yahoo.) Cette voie médiane a surpris de nombreux initiés de la NBA, qui avaient prévu que Leonard, après avoir décliné son option de joueur pour la saison prochaine, serait soit court, soit longtemps sur son prochain accord.

« Faire court » aurait signifié un maximum de deux ans, avec une option de joueur sur la deuxième saison – familièrement appelé un accord « un plus un » – qui aurait mis Leonard sur les livres pour un peu plus de 81,8 millions de dollars. jusqu’en 2023. C’est une approche qui aurait maintenu la pression sur Steve Ballmer, Lawrence Frank et le reste du cerveau des Clippers pour continuer à explorer toutes les voies possibles pour rapprocher l’équipe d’un championnat. Cela lui aurait également assuré une flexibilité maximale dans la détermination de ses prochaines étapes ; si les choses devaient aller au sud au Staples Center cette saison, il aurait pu miser sur l’été prochain à la recherche de pâturages plus verts.

En plus de cela, la structure un plus un aurait positionné Leonard pour un accord à long terme extrêmement lucratif avec les Clips en lui permettant de réintégrer le marché en 2022 et de signer un fret complet sur cinq ans d’une valeur maximale de 235 $. millions, selon Bobby Marks d’ESPN. Si Kawhi avait voulu son salaire de plus de 200 millions de dollars maintenant, il y avait aussi une voie vers cela – l’approche «longue». S’il avait choisi son salaire de 36 millions de dollars pour la saison prochaine, il aurait pu signer une prolongation de quatre ans de 186,6 millions de dollars jusqu’en 2026, ce qui lui aurait rapporté un peu moins de 223 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. (Kawhi ne pouvait pas signer un maximum de cinq ans maintenant parce qu’il a joué pour les Clippers pendant seulement deux saisons ; un joueur doit être avec une équipe de trois pour se qualifier pour l’exception Larry Bird, qui ouvre les plus grandes options de contrat le la convention collective le permet.)

Le déclin de l’option a toujours été la voie vers le plus gros salaire pour Kawhi, à commencer par le fait que, puisque le plafond salarial augmente et que les chiffres du salaire maximum augmentent avec lui, il suffit de déchirer la dernière année de son contrat actuel et de signer un le nouveau lui rapporte maintenant une augmentation pour la saison prochaine : un montant de 3,3 millions de dollars, la différence entre son option de 36 millions de dollars et le maximum de départ de 39,3 millions de dollars pour un joueur ayant au moins 10 ans de service. Cela lui a également permis de structurer son prochain accord comme il le souhaitait. Ma source pour cette affirmation : Kawhi Leonard.

“De toute évidence, si je suis en bonne santé, la meilleure décision est de refuser l’option joueur”, a déclaré Leonard aux journalistes en décembre.

Mais Leonard n’a pas terminé la saison en bonne santé. Ce qui a d’abord semblé être un coup relativement mineur à la fin du quatrième quart de la victoire du match 4 des Clippers contre le Jazz au deuxième tour…

… est rapidement devenu une «entorse du genou droit» qui mettrait Leonard à l’écart pour toutes les défaites de LA en finale de la Conférence Ouest en six matchs contre les Suns. Deux semaines après l’élimination des Clippers, l’équipe a confirmé l’étendue de la blessure : un ligament croisé antérieur partiellement déchiré au genou droit de Leonard, nécessitant une réparation chirurgicale qui pourrait l’empêcher d’être autorisé à participer à des activités liées au basket-ball pendant au moins six mois.

Une montée en puissance rapide et sans incident vers la préparation au jeu, alors, pousserait probablement le retour de Leonard au moins à la pause des étoiles de 2022. Toute sorte de ralentisseur dans le processus pourrait mettre en doute sa disponibilité à tout moment au cours de la saison à venir.

Compte tenu de cette incertitude et du fait qu’il est peu probable qu’une équipe de LA sans Kawhi se dispute un championnat dans une Conférence Ouest brutale, les Clippers sont entrés dans l’intersaison à la croisée des chemins. Ils ont décidé de maintenir le cap et de continuer à concourir, en ramenant les principaux vétérans Serge Ibaka, Reggie Jackson et Nicolas Batum, et en prenant un dépliant intelligent à bas prix sur Justise Winslow. Dans le même temps, LA a également recruté un trio de jeunes swingmen – Keon Johnson, Jason Preston et Brandon Boston – qui pourraient tous les deux aider à combler l’écart sur l’aile pendant que Leonard se réhabilite et fournit une infusion de jeunesse pour aider à prolonger la franchise de la franchise. fenêtre concurrentielle.

Alors que les Clippers s’équilibraient maintenant et plus tard, Kawhi l’a fait aussi, atterrissant sur une structure de quatre ans avec une option de joueur pour la dernière saison – un accord qui peut ressembler à une victoire ou à une défaite pour chaque côté, selon l’objectif que vous ‘ ré utiliser.

D’une part, le verrouillage de Leonard pendant deux saisons garanties au-delà de 21-22 constitue une victoire pour les Clips. Désormais, ils n’ont plus à se soucier de payer Kawhi en cure de désintoxication pour le voir marcher l’été prochain ; maintenant, en alignant l’option de joueur de Leonard avec celle qu’ils ont donnée à George lors de sa prolongation de quatre ans l’intersaison dernière, ils ont fermement ouvert leur fenêtre de compétition jusqu’en 2024. Obtenir cet engagement pluriannuel pourrait indiquer que, après avoir vu comment le front office a rebondi De retour de l’élimination désastreuse de l’équipe dans la bulle en élevant Tyronn Lue, en réorientant la liste et en redémarrant la culture de la franchise, Leonard a pleinement adhéré à ce que les Clippers vendent, prêt à s’engager sur le long terme.

D’un autre côté, Kawhi vient de demander aux Clips de lui remettre 3,3 millions de dollars supplémentaires pour la saison prochaine, une dans laquelle il pourrait même ne pas jouer, d’un seul coup de stylo. Il vient de leur faire offrir la sécurité d’emploi de 176,3 millions de dollars, un mois après une importante opération au genou et avec des antécédents médicaux assez hantés. (Peut-être que Leonard, comme Anthony Davis l’intersaison dernière, a vu l’avantage d’obtenir le sac maintenant plutôt que d’essayer d’aller d’année en année pour maximiser son gain potentiel.) Et, dans le processus, il vient de leur coûter un coup de 9,5 millions de dollars. exception des joueurs handicapés – une équipe qui est plafonnée et déjà près de 50 millions de dollars au-dessus de la ligne fiscale de luxe aurait vraiment pu utiliser pour ajouter de la puissance de feu pour une poussée en séries éliminatoires, si Leonard était incapable de rejoindre la mêlée à la fin de la course.

C’est peut-être juste la nature de la négociation, cependant; comme l’a expliqué un jour le saint chef Jim Hopper, le compromis signifie en fin de compte « comme à moitié heureux ». Alors que nous continuons à nous demander pourquoi et comment l’accord, les Clips repartent avec l’engagement de l’un des quelque demi-douzaine de meilleurs joueurs de la planète – un fraîchement sorti de son troisième signe de tête All-NBA First Team (et cinquième sélection All-NBA au total) et avec une moyenne de 30,4 points, 7,7 rebonds, 4,4 passes décisives et 2,1 interceptions sur 57/39/88 tirs en séries éliminatoires – pour revenir au cœur d’une équipe qui, avant sa blessure, semblait enfin avoir tenu sa promesse absurde. Leonard, à son tour, entre en cure de désintoxication avec 176 millions de dollars de plus en banque. Parfois, « à moitié heureux » n’est pas à moitié mauvais.

