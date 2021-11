L’extension de l’accord de capture de carbone devrait mettre le stock de FCEL en mouvement

Parmi les noms les plus populaires à Wall Street sur le marché des piles à combustible à hydrogène se trouve Énergie des piles à combustible (NASDAQ :FCEL). Au fil des ans, de nombreux commerçants tolérants aux mouvements de prix importants ont tenté leur chance avec les actions FCEL.

Pourtant, le brillant avenir de FuelCell en tant qu’entreprise ne dépend pas seulement de la chance. En fin de compte, il s’agit de l’évolution nationale et mondiale vers des pratiques durables et la neutralité carbone.

Alors que les gouvernements adoptent des politiques favorables à l’énergie propre, les détenteurs d’actions FCEL pourraient bénéficier de rendements importants. Il s’agit toutefois d’une perspective à long terme, et il y aura probablement de la volatilité en cours de route.

Pourtant, il est beaucoup plus facile d’envisager les avantages potentiels, car les États-Unis ont récemment fait un grand pas en avant dans la mise en œuvre d’une politique respectueuse de la Terre. De plus, le lien de FuelCell avec un géant du marché de l’énergie vient de se renforcer et durera plus longtemps.

Aperçu de l’action FCEL

Sans aucun doute, les négociants en actions FCEL aimeraient revenir en arrière afin de pouvoir revoir le mouvement de l’action au début de 2021 de 10 $ à près de 30 $.

C’était de bons moments, mais ils sont maintenant dans le rétroviseur. Les investisseurs avisés doivent faire face à l’évolution des prix d’aujourd’hui, aussi difficile qu’elle puisse être.

Il semble y avoir un soutien au niveau de 6 $, car les acheteurs ont maintenu ce niveau à plusieurs reprises. Cependant, vous n’avez pas à attendre que le stock de FCEL baisse à 6 $, car cela pourrait ne pas arriver de sitôt, voire pas du tout.

En réalité, il s’agit de choisir votre prix d’achat et de vous y tenir. Si votre horizon temporel est suffisamment long, alors 8 $ ou 9 $ pourraient en fait être un prix d’achat raisonnable. Et si vous n’êtes pas habitué à des mouvements de prix quotidiens de 5% ou plus, vous feriez mieux de trouver une ceinture de sécurité et une sangle bien serrée.

Quoi que vous choisissiez de faire, veuillez maintenir une taille de position très modérée. Le secret de polichinelle pour survivre à des investissements à haute volatilité est de ne posséder que quelques actions. Pendant ce temps, vous pouvez garder beaucoup de poudre sèche prête pour de futures opportunités.

Une occasion historique

2021 pourrait être l’année la plus importante de mémoire récente, en termes de progrès dans la mise en place d’une législation favorable au développement durable aux États-Unis. Dans le Connecticut, par exemple, FuelCell a applaudi lorsque le gouverneur Ned Lamont a signé le Connecticut House Bill 6524.

Le titre complet de ce projet de loi est « Loi concernant la sollicitation de nouveaux projets de production d’électricité par pile à combustible ». Maintenant, c’est clairement une victoire pour FuelCell Energy et plus largement les actions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Dans le même ordre d’idées, le gouverneur Gavin Newsom a récemment signé le projet de loi 155 du Sénat californien. Ce projet de loi comprend une extension de deux ans du programme de mesure de l’énergie nette des piles à combustible, également appelé Fuel Cell NEM.

Pourtant, ces événements sont pâles par rapport au projet de loi tant attendu sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars que le président américain Joseph Biden vient de promulguer.

Outre de nombreux autres éléments, le projet de loi comprend :

73 milliards de dollars pour le réseau électrique afin d’inclure des mises à niveau des systèmes électriques américains, ce qui aidera le réseau à transporter des énergies renouvelables, entre autres

47 milliards de dollars pour la résilience climatique – pas nécessairement directement liés aux piles à combustible, mais toujours pertinents pour le mouvement des énergies propres

21 milliards de dollars pour des projets environnementaux, principalement liés à l’élimination de la pollution/des déchets

7,5 milliards de dollars pour les véhicules électriques — c’est ici que le caoutchouc rencontre la route. Cette allocation comprend l’augmentation de la disponibilité des stations de recharge à travers les États-Unis, dans le prolongement de l’engagement de Biden de construire 500 000 stations dans tout le pays.

Capturer l’instant

Au cas où toute cette législation en faveur de l’énergie propre ne suffirait pas à vous convaincre, il y a aussi des nouvelles positives directement liées à FuelCell Energy. En particulier, la société prolonge son accord de co-développement avec Exxon Mobil (NYSE :XOM) pour la technologie de capture du carbone.

Avec cette prolongation de six mois, FuelCell et ExxonMobil continuent de travailler en étroite collaboration pour promouvoir l’innovation des piles à combustible à carbonate. L’objectif déclaré de cette technologie sera de capter le dioxyde de carbone des installations industrielles et de la production d’électricité. Ainsi, l’accord entre les deux sociétés devrait se poursuivre jusqu’au 30 avril 2022.

Le président et chef de la direction de FuelCell Energy, Jason Few, a salué l’opportunité de développer une technologie « qui vise à relever l’un des plus grands défis environnementaux d’aujourd’hui ».

Ce défi concerne les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité et des flux d’échappement industriels. Avec Exxon Mobil comme partenaire, FuelCell Energy est prêt à innover une solution unique de capture du carbone et à rendre le monde plus propre.

Les plats à emporter pour FCEL Stock

L’action FCEL est loin de son cours record. Cela, cependant, n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Une législation américaine en faveur de l’énergie propre récemment adoptée pourrait soutenir le cours de l’action FuelCell dans les mois et les années à venir. De plus, un partenariat prolongé avec Exxon Mobil distingue FuelCell de ses concurrents.

Alors, n’hésitez pas à fixer votre prix d’achat pour l’action FCEL. Ensuite, attendez patiemment. Si vos perspectives sont positives pour l’entreprise et sa technologie innovante, alors un poste à long terme pourrait vous être très utile avec FuelCell Energy.

