L’extension des vacances de droits de timbre est un coup de pouce pour les acheteurs et les investisseurs

L’achat d’une maison et l’investissement immobilier étant une partie importante de l’économie, l’extension du congé du droit de timbre est une bonne nouvelle. Voici ce que cela signifie pour les acheteurs et les investisseurs.

Maintenant que le chancelier Rishi Sunak a annoncé la prolongation du droit de timbre, 200 000 ménages poussent un soupir de soulagement. C’est selon le consultant TwentyCi. Actuellement, 580 699 ventes sont en cours. Selon les estimations, 374 000 n’auraient pas été achevés avant la date limite initiale du 31 mars.

Avec la prolongation de trois mois annoncée dans le budget de printemps, ce chiffre a maintenant été ramené à environ 174 000 ménages. La réduction progressive de trois mois du congé du droit de timbre offrira un certain soulagement à ceux qui manqueront la date limite de la tranche de 500 000 £ à taux nul.

Du 1er juillet au 30 septembre, le seuil de la tranche de taux nul sera temporairement maintenu à 250 000 £. Puis, en octobre, il reviendra au seuil normal de 125 000 £ et 300 000 £ pour les primo-accédants.

Une partie importante de l’économie

La hausse des achats et des ventes a fortement stimulé l’économie. Les déménageurs à domicile sont une partie importante de l’économie britannique. Ce groupe de consommateurs continuera d’aider à la reprise économique du pays tout au long de la pandémie COVID-19. Et l’extension du congé du droit de timbre entraînera probablement une nouvelle impulsion au secteur et à l’économie.

Colin Bradshaw, directeur de la clientèle de TwentyCi, déclare: «L’extension est la bienvenue car les personnes à domicile se sont avérées être l’un des groupes de consommateurs les plus précieux et fourniront un radeau de sauvetage économique à de nombreuses entreprises à mesure que nous sortirons du lock-out.

«Ils dépensent plus de 12 milliards de livres sterling par an, en plus de la valeur transactionnelle de leurs nouvelles maisons, ce qui équivaut à trois pour cent du PIB. Cependant, il est clair que des centaines de milliers de déménageurs passeront toujours à côté de l’économie d’impôt et il reste à voir quel impact cela aura sur le marché et sur l’économie en général. »

Un coup de pouce pour les acheteurs

L’extension et la réduction progressive des droits de timbre pourraient permettre à davantage d’acheteurs et d’investisseurs de profiter des économies d’impôt. Cela rendra probablement le marché immobilier occupé au cours des six prochains mois.

Robert Nichols, PDG de l’agence immobilière Portico, déclare: «Le succès des vacances de droit de timbre jusqu’à présent amplifie à quel point la forme actuelle d’imposition foncière inhibe les acheteurs. La suspension de cette taxation donne au secteur un élan bien nécessaire et fait de l’entrée sur le marché un rêve beaucoup plus réaliste pour de nombreux propriétaires d’espoir.

«La chose importante à faire maintenant pour les acheteurs et les vendeurs est d’agir rapidement. Trois mois peuvent sembler une durée considérable, mais avec l’augmentation des demandes de prêts hypothécaires qui traînent dans le système, les retards de prêt pourraient encore augmenter le risque que les transactions ne se terminent pas à temps. »

Conseils pour les propriétaires et les investisseurs

Le congé du droit de timbre a entraîné le nombre élevé de transactions immobilières et continuera de le faire. Les travaux supplémentaires ont inondé certains prêteurs. Selon le courtier spécialisé en hypothèques pour les entreprises, malgré ces défis, les propriétaires qui cherchent à élargir leur portefeuille pourraient terminer sur une propriété en 53 jours.

Mortgages for Business conseille aux propriétaires de tenir compte de quatre facteurs lorsqu’ils essaient d’acheter une propriété pendant les vacances de droit de timbre. Pour commencer, repensez l’emplacement, car certaines autorités locales mettent plus de 100 jours pour entreprendre des recherches de propriété.

Le choix d’un courtier spécialisé en achat-location doté de la technologie de portail peut aider à accélérer les transactions immobilières. En outre, considérez attentivement le type de propriété. Les transactions prennent plus de temps pour un appartement. Et comme les locataires recherchent plus d’espace, les logements locatifs voient une demande plus forte et moins de périodes de vide.

Enfin, choisir le bon prêteur est plus important que jamais. Avec l’extension du congé du droit de timbre et l’introduction du système de garantie hypothécaire, cela pourrait entraîner des retards supplémentaires lors de la recherche d’un prêt hypothécaire.