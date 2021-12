L’extension du passeport covid en Andalousie est rejetée

15/12/2021

Le à 16:29 CET

.

le Cour supérieure de justice de Andalucía (TSJA) n’a pas ratifié l’ordonnance du Conseil de prolonger utilisation de Certificat COVID ou test de diagnostic négatif pour l’accès à l’intérieur des établissements hôteliers et de loisirs car il faudrait l’appliquer, comme il est écrit, à toute personne, y compris les travailleurs.

Pour cette raison, il explique qu’il existe la possibilité que l’administration régionale demande une nouvelle ratification dans laquelle l’application de l’arrêté n’est envisagée qu’à l’égard des usagers des établissements.

La Chambre contentieuse-administrative a estimé que cette mesure contre le coronavirus -déjà en vigueur dans les hôpitaux et les résidences- répond aux exigences de nécessité et d’adéquation, mais pas de proportionnalité, puisqu’il devrait s’appliquer, comme il est écrit, à « toute personne » ayant accédé à l’intérieur, ce qui inclurait les travailleurs.

Pour la chambre, son application aux clients de ces établissements n’offre « aucun doute » quant à sa proportionnalité, étant donné que l’accès sera « absolument volontaire et afin de bénéficier d’un service non essentiel ».

Mais, la voiture nécessite que le passeport covid, selon la commande, Toute personne qui entend accéder à l’intérieur de ces établissements est tenue, « avec une totale indépendance de la finalité qui motive cet accès ».

Pour cette raison, elle s’appliquerait à tous les travailleurs qui, même occasionnellement, devaient accéder aux établissements en raison des caractéristiques de leur profession.

Il n’y a pas de proportionnalité pour les employés

En ce sens, le TSJA considère qu’il n’y a pas de proportionnalité pour les employés qui – pour l’exercice de leur activité – seraient tenus de se faire vacciner, bien qu’ils ne soient pas obligatoires en Espagne, ou devraient fournir un test négatif toutes les 48 ou 72 heures. comme un budget indispensable à l’exercice de son activité et, en plus, de la payer jusqu’à la fin de la mesure.

La Haute Cour rappelle également qu’elle continue l’obligation d’utiliser le masque à l’intérieur pleinement en vigueur par ces employés, et aussi qu’il n’est pas possible d’étendre à ces travailleurs les mêmes raisons qui justifient leur imposition aux usagers, puisque les « circonstances de consommation prolongée et d’interaction sociale ne sont pas comparables ».

La règle pourrait donc impliquer en pratique, « même indirectement », l’obligation de se faire vacciner comme condition de maintien dans l’emploi.

Pour cette raison, l’incidence et la proportionnalité de la commande dans l’intérêt de ces professionnels « c’est beaucoup plus intense que ce que l’on peut en déduire des utilisateurs », selon la TSJA.

De plus, l’arrêté envisage son application dans des établissements de nature différente, parmi lesquels, l’industrie hôtelière, où il y aura des travailleurs qui auront à peine des contacts avec les clients ou leur travail sera effectué à l’étranger, bien qu’ils aient parfois à accéder au intérieur, estime donc qu’exiger les mêmes exigences de la part de ces travailleurs « manque d’une forte motivation ».

« Nécessaire et adapté »

Malgré cela, la décision de justice indique que la mesure est « nécessaire et adaptée », afin de réduire immédiatement le taux croissant d’infections et parce qu’elle limite l’accès aux établissements aux personnes qui pourraient potentiellement avoir un plus grand risque de transmission de la maladie. .

En ce qui concerne la validité temporaire, le tout Noël jusqu’au 15 janvier, la Chambre note qu’il est un délai identique à celui déjà ratifié dans un précédent arrêté et avec une justification similaire, qui est « dûment motivée et adaptée » et couvre une période qui implique une augmentation des déplacements et des rassemblements familiaux et sociaux.

La décision du TSJA tranche avec le prononcé du parquet supérieur d’Andalousie, qui avait soutenu l’extension du passeport covid pour avoir une « autorisation légale suffisante et être proportionnée ».