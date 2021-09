L’extension du processus d’indemnisation inévitable – L’Express Financier

Les collections du cess ont totalisé environ Rs 98 000 crore en 2018-2019 et 2019-2020, comme le montre le graphique ci-joint.

Par MS Mani

Lorsque la Loi sur la TPS a été promulguée, l’un des objectifs déclarés était d’éliminer les multiples taxes et droits perçus en plus des impôts indirects existants. Bien que cet objectif ait été largement atteint, il a été jugé nécessaire de percevoir une taxe compensatoire (cess), en plus de la TPS, sur certains biens tels que les automobiles, les cigarettes, le paan masala, etc. Cette taxe a été jugée nécessaire pour établir un fonds commun. qui compenserait les États pour leurs pertes de revenus pendant une période de cinq ans (période de transition) après l’introduction de la TPS.

En conséquence, la taxe compensatoire devait être perçue pendant une période de cinq ans après l’introduction de la TPS; la période de perception du cess, telle qu’elle existe actuellement, est jusqu’au 30 juin 2022.

Les collections du cess ont totalisé environ Rs 98 000 crore en 2018-2019 et 2019-2020, comme le montre le graphique ci-joint.

Il est intéressant de noter que la rémunération annuelle a été d’environ Rs 1 lakh crore, sauf en cas de 2016-17 (l’année d’introduction de la TPS) et 2020-21 (l’année pandémique).

Cependant, la formule d’indemnisation des États pour les pertes de revenus, au sens de la loi de 2017 sur la taxe sur les produits et services (compensation des États) (CCA), ne prévoit aucune exception de la nature d’un cas de force majeure. En outre, l’article 3 de la LCC prévoyait un taux de croissance projeté des recettes fiscales de l’État de 14 %, en considérant l’année de référence comme 2015-2016.

La baisse des activités économiques en raison de la pandémie avait entraîné une baisse importante des perceptions de la TPS et de la cess, entraînant un déficit de la caisse d’indemnisation. Les recettes fiscales des États ont également considérablement diminué en raison de la pandémie, et donc le déficit auquel les États étaient confrontés s’est creusé par rapport au passé. Ceci a conduit le Centre à recourir à la voie de l’emprunt pour tenir son engagement de financer le déficit fiscal des Etats étant entendu que le remboursement des emprunts entraînerait un allongement de la durée de prélèvement de la taxe.

Une augmentation de la période de la cess au-delà de juin 2022 apparaît désormais inéluctable, compte tenu des besoins des États qui ont vu leurs recettes fiscales baisser et leurs dépenses de santé augmenter au cours des 18 derniers mois. Étant donné que la taxe est prélevée par les fabricants de certains produits et transmise tout au long de la chaîne de valeur, il est essentiel d’éclairer ces entreprises bien à l’avance s’il est décidé de maintenir la taxe, afin qu’elles soient bien préparées à continuer à percevoir la taxe. cess. Il est essentiel de garder à l’esprit qu’outre le Centre et les États, les entreprises qui prélèvent, perçoivent et déposent la taxe sont des acteurs clés dont il convient de solliciter l’avis dans toute décision de prorogation de la taxe ou de modification de son mode de perception. .

Alors que l’élimination de la taxe devrait être tentée après un an ou deux afin qu’elle ne devienne pas une taxe supplémentaire, comme c’était le cas avant l’introduction de la TPS en Inde, il est nécessaire de fournir une feuille de route claire aux entreprises touchées, bien à l’avance. .

L’auteur est directeur principal, Deloitte Inde

