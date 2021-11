L’extension et la mise à jour de New Horizons sont disponibles dès maintenant

Animal Crossing: New Horizons est un jeu qui a changé le paysage de 2020. Nous sommes entrés dans l’année avec optimisme, avons été frappés par une pandémie, et la seule chose qui nous a empêchés d’être totalement révoltés pendant cette période était Animal Crossing. Les doux sons de KK Slider, le tintement des cloches d’Isabelle, les bruits chiants des neveux de Tom Nook – nostalgie ou non, il est difficile de résister à l’attrait d’ACNH, et avec l’énorme extension Happy Home Paradise disponible dès maintenant, vous devriez mettre à jour votre jeu et commencez à jouer immédiatement. Oui, Froggy Chair est de retour, et juste comme ça, nous sommes prêts à consacrer 200 heures supplémentaires à Animal Crossing.

Comment télécharger la mise à jour Animal Crossing: New Horizons

Voici toutes les couleurs de chaise grenouille disponibles dans le #AnimalCrossingNewHorizons Ver. mise à jour 2.0 ! pic.twitter.com/r5YlBKjcf1 – Nintendo Wire (@NinWire) 4 novembre 2021

Si votre Nintendo Switch n’a pas automatiquement téléchargé et mis à jour Animal Crossing: New Horizons, suivez simplement nos instructions simples ci-dessous pour le télécharger afin que vous puissiez créer votre propre chaise Froggy. Il existe plusieurs modèles, vous savez!

Trouvez Animal Crossing: New Horizons dans votre menu d’accueil Appuyez sur le bouton + Allez dans « Mise à jour logicielle » Sélectionnez « Via Internet » Tant que votre Nintendo Switch est connectée à Internet, le téléchargement de la mise à jour commencera

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’attendre que la mise à jour soit téléchargée et installée – cela ne devrait pas prendre trop de temps, il suffit de respirer profondément pour éviter d’être trop excité pendant que vous attendez.

Comment jouer à l’extension Happy Home Paradise pour ACNH

L’extension Happy Home Paradise est distincte de la mise à jour principale qui est lancée aujourd’hui – Happy Home Paradise est une extension DLC contenant de nouveaux modes de jeu et des centaines de nouveaux objets et fonctionnalités, petits et grands. Lorsqu’il est combiné avec la mise à jour gratuite lancée aujourd’hui, c’est une richesse de contenu à jouer.

L’extension Happy Home Paradise est soit disponible à l’achat sur l’eshop Nintendo, soit incluse dans le pack d’extension Nintendo Switch Online +. Si vous avez payé l’argent supplémentaire pour l’abonnement au pack d’extension, vous aurez accès aux jeux Nintendo 64 et Sega Mega Drive/Genesis, en plus de l’extension Happy Home Paradise, tant que vous continuez à payer pour l’abonnement. Si le modèle d’abonnement ne vous intéresse pas, vous feriez mieux de payer séparément l’extension DLC Happy Home Paradise.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.

