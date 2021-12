L’extension FFXIV Endwalker permet à l’homme Viera de porter des tenues de femme de chambre

Capture d’écran : Square Enix

Ce matin, Square Enix a publié une énorme liste des changements à venir dans Final Fantasy XIV avec l’extension imminente du MMORPG, Endwalker (aucune relation). La panne est une quantité vertigineuse de détails, mais la seule chose que vous devriez en retenir, c’est que les nouveaux garçons lapin Viera pourront heureusement porter des tenues de femme de chambre.

Endwalker sera lancé en accès anticipé le 3 décembre pour les joueurs qui ont précommandé l’extension, et l’accès régulier à l’ancien Joe Schmoe le 7 décembre pour tous les autres. C’est la plus grande mise à jour de Final Fantasy XIV à ce jour, agissant comme le point culminant d’un arc narratif qui a commencé en 2013 avec la refonte de A Realm Reborn. Mais comme l’indiquent les notes de mise à jour d’aujourd’hui, cela va également introduire beaucoup de choses sympas et plus petites entre les moments narratifs épiques et les nouvelles classes.

À partir de cette semaine, tous les joueurs de Final Fantasy XIV pourront s’équiper de vêtements des ensembles Spring, Thavnairian, Housemaid, Loyal Housemaid, Butler et Loyal Butler, quel que soit leur sexe. Cela a été fait, du moins dans mon esprit à une voie, pour garantir que l’avalanche imminente de Viera mâle – une race semblable à un lapin qui était réservée aux femmes avant Endwalker – puisse être aussi sexy que possible. Les garçons lapins sont une chose, mais les garçons lapins vêtus de jolies robes et collants à froufrous ? Donnez à ce jeu toutes les récompenses.

Un autre changement lié aux vêtements est la suppression des ceintures dans la garde-robe d’un personnage. Après la sortie d’Endwalker, les ceintures ne seront plus achetables, équipables ou échangeables, mais elles existeront toujours dans le jeu comme un rappel amusant de ce qui était. Une nouvelle description appliquée à toutes les armures de ceinture expliquera désormais que les ceintures sont devenues « obsolètes » dans le monde de Final Fantasy XIV, grâce aux « avancées dans la couture ».

Je suis également très enthousiaste à propos de tous les nouveaux monstres qu’Endwalker exigera sans aucun doute que nous ayons réduit au cours de l’histoire et de ses quêtes secondaires, en particulier ces deux variantes lunaires de Cactuar. Le premier, surnommé « Slender Cactuar » par certains membres de la communauté Final Fantasy XIV, semble avoir été affecté par la gravité altérée de la lune, tandis que le second est une marque d’élite fabuleusement stylée que les joueurs pourront chasser pendant l’aventure spatiale. .

Ce sont tous les trucs Endwalker que je trouve les plus intéressants, mais cela ne commence même pas à couvrir les améliorations nettes de la qualité de vie que l’extension apporte à Final Fantasy XIV.

Les courants d’éther dans les zones introduites par les mises à jour précédentes seront réduits et réorganisés, ce qui facilitera le déverrouillage de la capacité de vos montures à voler. La fenêtre dans laquelle les joueurs peuvent combiner des compétences a été augmentée. La limite du guérisseur a presque doublé sa portée. Voyager via Aethernet affiche désormais une carte pour une sélection de destination plus facile. La liste des groupes indiquera désormais qui ou quoi est ciblé par les sorts. Les contrôleurs DualSense tireront désormais parti de leur retour haptique et de leurs déclencheurs adaptatifs.

Endwalker s’annonce comme quelque chose de vraiment spécial, et nous ne sommes qu’à quelques jours de mettre enfin la main dessus. Restez forts, aventuriers, alors que nous subissons les plus longues files d’attente Final Fantasy XIV que nous ayons probablement jamais vues. Au moins, vous aurez le temps de lire la liste complète et massive des changements.