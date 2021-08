L’extension finale de Wasteland 3 Cult of the Holy Detonation est sortie en octobre

La deuxième et dernière extension DLC pour Wasteland 3 – Cult of the Holy Detonation – sortira en octobre.

Situés au plus profond du complexe militaire de Cheyenne Mountain, les cultes mutants vénèrent ici une “ancienne divinité” qu’ils appellent la Sainte Détonation, qui est essentiellement une explosion nucléaire maintenue en stase qui pourrait soit alimenter Colorado Springs pendant des centaines d’années, soit la niveler.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Parce que les cultes belligérants ont des opinions divergentes sur qui devrait être autorisé à honorer ce dieu, vous devrez “vous frayer un chemin jusqu’à l’autel” et le résultat dépendra de la façon dont vous gérerez cette situation explosive.

Dans Cult of the Holy Detonation, vous trouverez de nouveaux personnages, ennemis, combats et de nouvelles armes et armures puissantes. Votre escouade de Rangers participera à des rencontres basées sur des objectifs qui donneront une « tournure créative » au combat au tour par tour actuel.

Ici, vous devrez également arrêter les réacteurs, nettoyer les systèmes de ventilation et prendre des contre-mesures défensives contre les mutants et les machines dans le bunker militaire délabré.

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation sera disponible en téléchargement numérique le 5 octobre pour PC, Xbox One et PS4, pour 6,99 $. Il sera également disponible dans le cadre du pass d’extension.

La collection Colorado a également été annoncée, qui comprend le jeu de base ainsi que les extensions Battle of Steeltown et Cult of the Holy Detonation. Il comprend également l’ensemble d’objets bonus Colorado Survival Gear, qui comprend un équipement bonus sur le thème de la neige.

Wasteland 3: Colorado Collection sera disponible en téléchargement numérique le 5 octobre pour PC, Xbox One et PS4, avec un PDSF de 59,99 $ / 59,99 € / 54,99 £.