L’extension Game Boy perdue de Nintendo aurait eu un e-mail

La Game Boy Color est sortie en 1998, quelques années avant que les smartphones les plus anciens et les plus grossiers n’arrivent sur le marché. À l’époque, Internet était encore assez récent et l’idée de transporter un seul appareil capable d’envoyer des e-mails aux personnes, de rechercher sur le Web, d’envoyer des photos et de diffuser des vidéos en direct était loin d’être terminée. Mais si un accessoire Game Boy Color annulé, le PageBoy, avait vu le jour, vous auriez peut-être fait tout cela aux côtés de Mario via un seul module complémentaire.

The Page Boy a été découvert par l’historien du jeu vidéo, chercheur et journaliste Liam Robertson. Dans une vidéo publiée aujourd’hui, Robertton a révélé pour la première fois tout un tas de détails et d’images de l’appareil proposé.

Cet appareil étrange était prévu pour utiliser la technologie de transmission radio pour permettre aux propriétaires de Game Boy Color de rechercher des informations et de lire des actualités internationales, des magazines de jeux, des bulletins météo, des résultats sportifs et même, plus ambitieux encore, de regarder la télévision en direct. Cette technologie permettrait également aux utilisateurs de contacter et d’envoyer des messages à d’autres propriétaires de PageBoy. Cette technologie de transmission radio à l’époque était très utilisée par les téléavertisseurs, d’où le nom de PageBoy.

Robertston a parlé à des personnes qui ont travaillé sur le projet PageBoy avec Nintendo de l’appareil et de son origine et de ce qui l’a finalement tué avant qu’il ne voit le jour. Selon les personnes impliquées, après une réunion avec Nintendo of America en 1999, la société était enthousiasmée par le potentiel du PageBoy, et pendant les trois années suivantes, Nintendo a travaillé avec Wizard, un groupe créé pour aider à gérer l’appareil, pour voir si cet add-on pourrait effectivement être créé et s’il finirait par être rentable.

Alors que Nintendo a été impressionné par de nombreuses fonctionnalités de PageBoy, y compris la possibilité d’envoyer des images à l’aide de l’appareil photo Game Boy et même la possibilité pour Nintendo d’envoyer des vidéos en direct aux propriétaires de PageBoy via la technologie de transmission radio, cela s’est heurté à un obstacle majeur. L’appareil reposait sur des réseaux radio qui n’existaient que dans quelques régions sélectionnées du monde, comme les États-Unis, limitant considérablement la clientèle de l’appareil. Selon Robertson, on lui a dit que Nintendo pensait que la clé du succès de Game Boy était l’universalité du matériel, permettant aux utilisateurs du monde entier de jouer aux mêmes jeux avec les mêmes fonctionnalités.

Ainsi, à cause de cela, Nintendo aurait annulé le projet en juillet 2002. Cependant, comme l’a souligné Robertston, de nombreuses idées proposées par Wizard pour le PageBoy finiraient par devenir une réalité dans les années qui ont suivi. L’idée d’utiliser la vidéo en direct pour annoncer des jeux à sa base de fans est essentiellement ce que sont les Nintendo Direct et l’idée d’envoyer des messages et des images mignonnes aux gens serait une fonctionnalité dans les consoles Wii U et 3DS. D’une certaine manière, le PageBoy était en avance sur son temps, ce qui lui a valu de ne jamais voir le jour.

L’année dernière, Liam Robertson a fait la lumière sur un module complémentaire similaire, le WorkBoy, dans une vidéo détaillant la disparition de ce matériel.