L’extension Genesis N64 de Nintendo Switch Online coûte 50 $ par an

En septembre, Nintendo a annoncé qu’il rendrait les jeux N64 disponibles dans le cadre de son service Nintendo Switch Online. À l’époque, Nintendo a caché les informations sur les prix, ce qui a amené certains à spéculer sur son degré de gravité. Aujourd’hui, nous obtenons notre réponse. Le pack d’extension Nintendo Switch Online + (nom officiel) vous coûtera 50 $ par an, ou 80 $ si vous optez pour le forfait familial.

Nintendo Switch Online, qui coûte généralement 4 $ par mois ou 20 $ par an, vous permet de jouer à des jeux Switch multijoueurs, comme Super Smash Bros. Ultimate, avec d’autres joueurs via Internet. De plus, les abonnés ont également accès à une bibliothèque de plus de 100 jeux NES et SNES classiques.

À partir du 25 octobre, vous pourrez passer à une version premium de Switch Online qui comprend également des jeux N64 et des jeux Sega Genesis dans la bibliothèque. Pour 50 $, vous obtenez un accès pendant un an. (Vous avez également accès à Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise DLC.) Le plan familial de 80 $, quant à lui, vous accorde un an d’accès à vous et à jusqu’à sept autres comptes Nintendo.

Pour le moment, il n’y a pas d’informations sur les prix pour les abonnements d’un mois ou de trois mois, comme ceux disponibles avec l’abonnement Switch Online standard, et il n’est pas clair si Nintendo les ajoutera ou non à l’avenir. Nintendo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Kotaku.

Neuf jeux N64 seront disponibles au lancement :

Dr. Mario 64Mario Kart 64Mario TennisSin & PunishmentStar Fox 64Super Mario 64The Legend of Zelda: Ocarina of TimeRecupérer: Opérations secrètesL’histoire de Yoshi

Les offres de Sega Genesis sont un peu plus approfondies, avec 14 jeux, dont Sonic the Hedgehog 2, le nom hilarant Mean Bean Machine du Dr Robotnik et Strider, qui, selon mon éditeur, est un chef-d’œuvre d’action d’arcade Capcom. (Voire la liste complete ici.)

Ninetndo vend également des contrôleurs Switch spéciaux inspirés des manettes de jeu Genesis et N64 d’origine. Ils sont à 50 $ la pop. Fait intéressant, alors que les contrôleurs N64 d’origine nécessitaient un accessoire Rumble Pak pour générer des vibrations à retour de force, la page de précommande de Nintendo pour le contrôleur N64 Switch confirme qu’il est livré avec cette fonctionnalité intégrée.

