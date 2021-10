Image: Nintendo Life / Damien McFerran

Comme tout Anglais de sang pur, j’ai eu une étrange relation amour/haine avec le triple champion du monde Ayrton Senna au début des années 90. Pour le pré-adolescent moi, il était l’ennemi ; l’ennemi mortel de Nigel Mansell, le premier pilote britannique de Formule 1 véritablement prometteur depuis James Hunt – qui avait remporté le Championnat du monde des pilotes avant même ma naissance. La quête de Mansell pour remporter son seul et unique championnat mettrait fin à la séquence de victoires de Senna, le pilote brésilien ayant marqué le plus de points en 1990 et 1991 avant que « Nige » ne remporte la couronne en 1992, grâce en grande partie à l’intouchable Williams FW14B.

Cependant, lorsque Senna a été tragiquement tué lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1994, cela a secoué le monde entier de la F1. Toute animosité enfantine persistante que j’avais envers lui pour être le principal rival de Mansell a été totalement supprimée, et il est devenu brutalement clair que le sport avait perdu l’une de ses lumières brillantes. À 34 ans, il avait sans doute plus de championnats du monde en lui; il est souvent cité par d’autres pilotes comme une source d’inspiration et son héritage a considérablement perduré depuis ce jour tragique en 1994. Dans son Brésil natal, Senna est toujours considéré comme un héros, et le merveilleux biopic d’Asif Kapadia en 2010 fait un travail fantastique pour illuminer l’humain. derrière la légende.

Compte tenu de tout ce contexte, Horizon Chase Turbo L’extension Senna Forever est faite sur mesure pour un vieux fan de F1 croustillant comme moi. Il propose deux nouveaux modes, dont l’un vous permet de jouer à travers l’illustre carrière de Senna – de ses débuts avec l’équipe de backmarker Toleman jusqu’à ses saisons victorieuses avec McLaren. Les races clés sont également sélectionnées, ce qui donne une idée réelle de la façon dont la légende de Senna a grandi au fil du temps.

La vue du cockpit est nouvelle pour l’extension Senna Forever et est un hommage à la série Super Monaco GP de Sega (Image: Aquiris)

Le gameplay reste en grande partie inchangé par rapport à Horizon Chase Turbo ; l’objectif est de terminer le plus haut possible dans chaque course, en utilisant des boosts nitro pour gagner un avantage et en collectant des pièces et du carburant en cours de route. Le gros ajout est la possibilité de choisir parmi trois configurations de voiture différentes, chacune adaptée à un type de piste différent. Vous pouvez également jouer dans un mode championnat plus simple, si vous le souhaitez, où vous pouvez choisir parmi 18 équipes différentes (fictives) et débloquer plus de 30 voitures. Il y a beaucoup de contenu proposé ici.

Cependant, c’est le nouveau mode à la première personne que j’ai trouvé le plus intéressant, car il est lié au jeu avec l’une des précédentes incursions de Senna dans le monde du divertissement interactif : Super Monaco GP II sur la Sega Mega Drive / Genesis. Sorti à l’origine en 1992, alors que Senna était sans doute au sommet de ses pouvoirs, ce classique 16 bits a plané plusieurs semaines de ma vie car j’étais un grand fan de l’original, à la fois dans l’arcade et sur la Mega Drive. Senna était sur place pour donner des conseils sur chaque circuit, et sa ressemblance était collée partout dans le match. Le plus important, cependant, est le fait que la série Super Monaco GP a adopté une vue à la première personne depuis le cockpit (nonobstant les conversions 8 bits), ce qui était étonnamment immersif pour le début des années 90. Avoir cette perspective reflétée dans l’extension Senna Forever d’Horizon Chase est une très belle touche.

Une autre chose que l’extension Senna Forever partage avec Super Monaco GP II est l’absence de licence officielle, au-delà du soutien et de la coopération de l’Institut Ayrton Senna, une organisation conçue pour aider à créer des opportunités de développement humain pour les jeunes Brésiliens qui a été créée par son famille quelques mois seulement après sa mort. Cela signifie que le développeur Aquiris (qui est basé au Brésil, par coïncidence) n’a pas été en mesure d’utiliser de « vrais » noms dans le jeu – les pilotes, les équipes et même les circuits reçoivent tous des surnoms alternatifs pour éviter toute infraction potentielle. C’est une honte, mais en aucun cas un deal-breaker ; les différentes marques sont de toute façon immédiatement reconnaissables.

Avant sa fermeture en 2018, la collection Grand Prix de Donington Park abritait plusieurs voitures de Senna (Images : Nintendo Life / Damien McFerran)

Bien que Senna Forever ne dérange pas trop les mécanismes de base d’Horizon Chase Turbo – cela ressemble toujours à Out Run et Top Gear en termes de gameplay et il n’y a pas grand-chose en termes de stratégie ou de réalisme – c’est toujours un hommage extrêmement poli à l’une des personnes les plus formidables à avoir jamais pris place dans le cockpit d’une voiture de Formule 1, et qui vaut bien le prix demandé relativement bas.

Il y a quelque temps, j’ai eu la chance de voir de première main plusieurs des voitures dans lesquelles Senna avait couru au cours de sa carrière à la collection Grand Prix aujourd’hui disparue à Donington Park – y compris la voiture dans laquelle il a effectué « le plus grand tour de l’histoire de la F1 ‘ lors du Grand Prix d’Europe 1993 sponsorisé par Sega (qui s’est en fait déroulé à Donington même). C’était un véritable honneur d’être si proche des objets physiques réels qui avaient permis à Senna de faire sa marque dans le monde du sport automobile. Aujourd’hui, il est l’un de mes héros sportifs, et l’extension Senna Forever est une façon divertissante et touchante de célébrer son héritage.

