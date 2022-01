L’extension Shazam Chrome identifie ce qui se joue dans les onglets

Shazam, propriété d’Apple, vient de publier une extension Chrome qui permet d’identifier ce qui se joue dans votre « vidéo Netflix ou YouTube, ce mix Soundcloud ou dans un jeu vidéo diffusé sur Twitch », mais cela ne fonctionne pas encore pour tous les utilisateurs.

Après l’installation, Shazam existe dans la liste déroulante des extensions de Chrome à droite de la barre d’adresse et peut être épinglé comme les autres pour être toujours à portée de main. Appuyez sur l’icône bleue pour ouvrir une fenêtre contextuelle rectangulaire qui nécessite un autre « Cliquez pour Shazam ». Pendant qu’il écoute, on vous dit de « ne pas actualiser ou fermer cet onglet ».

Une fois reconnu, il existe un raccourci pour lire la chanson complète dans Apple Music (connexion requise), tandis que vous pouvez «obtenir des paroles, des clips vidéo et plus encore en un clic». La page principale de l’extension a une liste déroulante pour voir votre « Historique des chansons du navigateur Shazam ». Il n’est pas possible de se connecter à votre compte Shazam et de synchroniser les morceaux que vous avez précédemment identifiés sur votre téléphone. Ce serait plutôt utile.

L’extension, selon les critiques du Chrome Web Store, a été publiée à la toute fin de 2021. Shazam semble n’avoir fait connaître son existence que sur son site Web et la liste des mises à jour des applications Android. Une des raisons à cela pourrait être que cela ne fonctionne pas encore pour tous les utilisateurs.

L’extension Shazam, après avoir été testée sur macOS et Chrome OS aujourd’hui, ne parvient pas à trouver une correspondance même après une minute. (Aucun état d’échec n’est affiché.) Les mêmes chansons sur YouTube et Soundcloud sont rapidement identifiées à l’aide de l’application mobile. Cela dit, certains utilisateurs dans les critiques disent qu’ils l’ont fait fonctionner.

Cette extension complète l’application Shazam Mac, qui a été mise à jour pour la dernière fois en février 2020. L’offre Chrome pourrait être la nouvelle stratégie de bureau à l’avenir car elle offre une portée plus large.

Plus sur Shazam :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :